'TEFE ve TÜFE’deki artış borçları katladı'

Antep Mavikent Oto Sanayi Sitesi esnafı, belediyeden 10 yıl vadeyle satın aldıkları dükkanlarının taksitlerini ödeyemez hale geldi.

Antep’in merkez Şahinbey ilçesinde bulunan Mavikent Oto Sanayi Sitesi'nin esnafı, belediyeden 10 yıl vadeyle satın aldıkları dükkanlarının taksitlerini ödeyememekten şikayetçi. Nedeni ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Toptan Eşya Fiyat Endeksleri (TEFE) üzerinden belirlenen faiz artışının, ekonominin içerisinde bulunduğu kriz hali nedeniyle giderek yükselmesi. Bu durumun her geçen gün daha fazla zorlamaya başladığı esnaf, belediyenin kendileriyle yaptığı antlaşmanın faiz üzerine kurulu olduğunu belirtti.

Belediyeye sene başında 120 bin TL borçlu olduğunu, yıl içerisinde 30 bin TL ödeme yapmasına rağmen ana borcundan sadece 10 bin TL düşüldüğünü aktaran esnaf Uğur Delihan, “Bu nasıl bir sistemdir? Ödediğim paranın hepsi faize gidiyor” diye konuştu.

Esnaflardan Şeyhmus Tiryaki de, tıpkı onun gibi 3 yıldan beridir ödediği tüm paranın faize gitmesinden dertli.

'BELEDİYE BAŞKANI AZARLADI'

Bu işten bir çıkış yolu aradıklarını ancak bulamadıklarını dile getiren Tiryaki, ödedikleri taksitlerin TEFE ve TÜFE’ye bağlı olmasından dolayı sürekli arttığını kaydetti. Tiryaki, “Her sene 12 taksit ödüyorsam, 10 taksit faize gidiyor. Bu senede tahmine göre TEFE-TÜFE oranı yüzde 25. Buna göre 100 bin lira borcu olanın borcu 125 bin lira olacak” dedi.

Mavikent Oto Sanayi Sitesi esnafı. Fotoğraf: MA

Bizzat Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’ya bu durumdan olumsuz etkilendiklerini ilettiğini, ancak belediye başkanının kendisini dinlemek yerine azarladığını söyleyen Tiryaki, şu sözlerle yakındı:

“Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) de başvurdum ama hiçbir şey değişmedi. Belediyenin 30 bin liraya mal ettiği dükkan, bize 10 yılın sonunda 400 ya da 500 bin liraya mal olacak.”

‘TOKİ FAİZLERİ YÜZDE 4’E SABİTLEDİ’

Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) de gayrimenkul satışında TEFE ile TÜFE oranına göre taksit artırımı yaptığını, ancak bu yıl TEFE-TÜFE oranının yüksek olmasından dolayı faizleri yüzde 4’e sabitlediğini hatırlatan Tiryaki, Şahinbey Belediyesinden de aynı yolu izlemesini beklediklerini kaydetti.

Belediyeye bu konuyla ilgili dilekçe verdiklerini söyleyen Tiryaki, “TOKİ de devlet kurumu, Şahinbey Belediyesi de devlet kurumu. Neden aynı politikayı uygulamıyor? Zaten işlerimizde çok büyük bir düşüş var. Ekonomik kriz yaşıyoruz, para kazanamıyoruz. Belediye bize bu zamanda yardımcı olmayacaksa, ne zaman yardımcı olacak? Şu an dükkan taksitlerimi ödeyemiyorum. Belediyeye 4 taksit borcum var. Şu an dükkan taksitlerini bitirebilmek için evimi satıyorum” diye konuştu.

ÖDENEN PARA BORÇ YERİNE FAİZE GİDİYOR

Mustafa Tekin ise, bugüne kadar 53 bin TL ödeme yapsa da 10 yıllık antlaşmaya göre belediyeye daha ne kadar ödeme yapacağının belli olmadığını belirti.

İlk taksitlerde yüzde 8 faizle başlasalar da şu an faiz oranının 25’e ulaştığına işaret eden Tekin, “Ödediğimiz para ana borca değil, faize gidiyor. Önümüzdeki yıl TEFE-TÜFE bu gidişle yüzde 40’ı da bulabilir. O zaman da dükkanları kapatıp anahtarı Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’ya veririz. Taksitlerimi ödeyemiyorum çünkü” dedi. (Antep/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Kasım 2018 16:56

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