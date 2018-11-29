Ä°zmir Barosu: Ã‡Ã¶p tesisi kurma Ä±srarÄ±ndan vazgeÃ§ilmeli

Ä°zmir Barosu, KarÅŸÄ±yaka-Yamanlarâ€™a yapÄ±lmak istenen Ã§Ã¶p (katÄ± atÄ±k) tesisinin halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na ve Ã§evreye zararlÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan, KarÅŸÄ±yaka-Yamanlar’a çöp (katÄ± atÄ±k) tesisi yapÄ±lmak istenmesine karÅŸÄ± Ä°zmir Barosu açÄ±klama yaptÄ±. Baro açÄ±klamasÄ±nda, söz konusu tesis ile ilgili yer seçiminin yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu, burada yapÄ±lacak tesisin halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na ve çevreye zararlÄ± olacaÄŸÄ± düÅŸüncesiyle, “KatÄ± atÄ±k Bertaraf Tesisi” yer seçimi kararÄ±nÄ±n iptali istemiyle açÄ±lan dava ile ilgili de bilgi verdi.

AçÄ±klamada, “Baromuzun da müdahil olduÄŸu davada, mahkemece 4 ayrÄ± bilirkiÅŸi raporu alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Bilim insanlarÄ± tarafÄ±ndan verilen ilk 3 raporda; çöplük yapÄ±lmak istenen alanÄ±n uygun olmadÄ±ÄŸÄ±, tereddüde ve tartÄ±ÅŸmaya yer bÄ±rakmayacak biçimde belirlenmiÅŸti. Bu geliÅŸmeden sonra, Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan, dava tarihinden sonra düzenlenen bir ‘susuzlaÅŸtÄ±rma projesi’ne dayanÄ±larak, raporda yer alan sakÄ±ncalarÄ±n giderildiÄŸi iddia edilmiÅŸ ise de, ek rapor alÄ±nan ilk bilirkiÅŸi heyeti, ‘susuzlaÅŸtÄ±rma projesinin de sakÄ±ncalarÄ± gidermediÄŸini’ bildirmiÅŸtir” denildi.

“Ä°zmir’in yeni bir çöp tesisine gereksinimi olduÄŸu tartÄ±ÅŸmasÄ±zdÄ±r ve kimse de “Ä°zmir’e yeni bir çöp tesisi yapÄ±lmasÄ±n” dememektedir. Buradaki sorun, daha önce Jeoloji Mühendisleri OdasÄ± tarafÄ±ndan baÅŸka “uygun yerler” bulunduÄŸu açÄ±klanmÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen, su kaynaklarÄ±, halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±, çevre ve doÄŸa açÄ±sÄ±ndan büyük riskler taÅŸÄ±yan KarÅŸÄ±yaka Yamanlar’a çöp tesisi yapÄ±lmasÄ±nda Ä±srar edilmesidir” diye ifade edilen açÄ±klamada, “Çözüm; susuzlaÅŸtÄ±rma gibi su kaynaklarÄ±nÄ±n kirletilmesi ve tahribinin yanÄ± sÄ±ra, muazzam ek maliyetleri Ä°zmir halkÄ±nÄ±n sÄ±rtÄ±na yüklemek ve kolaycÄ±lÄ±ÄŸa kaçan, günü kurtaran yöntemler tasarlamaktan deÄŸil; konuyla ilgili meslek odalarÄ±nÄ±n da katÄ±lacaÄŸÄ± bir toplantÄ± düzenlenerek, kentin çöp sorununu kente ve çevreye en az tahribatla ortadan kaldÄ±racak projelerin üretilmesinden geçmektedir” denildi.

‘YAMANLAR UYGUN YER DEÄžÄ°LDÄ°R’

Son olarak yazÄ±lÄ± açÄ±klamada Ä°zmir Barosu, “AltÄ±nÄ± çizerek yeniden vurguluyoruz ki, KarÅŸÄ±yaka Yamanlar, çöp –katÄ± atÄ±k- tesisi yapÄ±mÄ± için uygun yer deÄŸildir. Ä°zmir Büyük Åžehir Belediyesi KarÅŸÄ±yaka Yamanlar’a çöp tesisi yapÄ±lmasÄ± Ä±srarÄ±ndan vazgeçilmelidir. Bu konuyu görmezlikten gelmeyeceÄŸiz” dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 KasÄ±m 2018 18:05

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