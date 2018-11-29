İzmir Baro, “Çöp tesisi kurma ısrarından vazgeçilmelidir”

İzmir Barosu yazılı açıklama yaparak, “Karşıyaka Yamanlar, çöp (katı atık) tesisi yapımı için uygun yer değildir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Karşıyaka-Yamanlar’a çöp (katı atık) tesisi yapılmak istenmesine karşı İzmir Barosu açıklama yaptı. Baro açıklamasında, söz konusu tesis ile ilgili yer seçiminin yanlış olduğunu, burada yapılacak tesisin halk sağlığına ve çevreye zararlı olacağı düşüncesiyle, “Katı atık Bertaraf Tesisi” yer seçimi kararının iptali istemiyle açılan dava ile ilgili de bilgi verdi.

Açıklamada, “Baromuzun da müdahil olduğu davada, mahkemece 4 ayrı bilirkişi raporu alınmıştır. Bilim insanları tarafından verilen ilk 3 raporda; çöplük yapılmak istenen alanın uygun olmadığı, tereddüde ve tartışmaya yer bırakmayacak biçimde belirlenmişti. Bu gelişmeden sonra, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, dava tarihinden sonra düzenlenen bir ‘susuzlaştırma projesi’ne dayanılarak, raporda yer alan sakıncaların giderildiği iddia edilmiş ise de, ek rapor alınan ilk bilirkişi heyeti, ‘susuzlaştırma projesinin de sakıncaları gidermediğini’ bildirmiştir” denildi.

“İzmir’in yeni bir çöp tesisine gereksinimi olduğu tartışmasızdır ve kimse de “İzmir’e yeni bir çöp tesisi yapılmasın” dememektedir. Buradaki sorun, daha önce Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından başka “uygun yerler” bulunduğu açıklanmış olmasına rağmen, su kaynakları, halk sağlığı, çevre ve doğa açısından büyük riskler taşıyan Karşıyaka Yamanlar’a çöp tesisi yapılmasında ısrar edilmesidir” diye ifade edilen açıklamada, “Çözüm; susuzlaştırma gibi su kaynaklarının kirletilmesi ve tahribinin yanı sıra, muazzam ek maliyetleri İzmir halkının sırtına yüklemek ve kolaycılığa kaçan, günü kurtaran yöntemler tasarlamaktan değil; konuyla ilgili meslek odalarının da katılacağı bir toplantı düzenlenerek, kentin çöp sorununu kente ve çevreye en az tahribatla ortadan kaldıracak projelerin üretilmesinden geçmektedir” denildi.

‘YAMANLAR UYGUN YER DEĞİLDİR’

Son olarak yazılı açıklamada İzmir Barosu, “Altını çizerek yeniden vurguluyoruz ki, Karşıyaka Yamanlar, çöp –katı atık- tesisi yapımı için uygun yer değildir. İzmir Büyük Şehir Belediyesi Karşıyaka Yamanlar’a çöp tesisi yapılması ısrarından vazgeçilmelidir. Bu konuyu görmezlikten gelmeyeceğiz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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