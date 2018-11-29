KESK MYK Ã¼yeleri yargÄ±landÄ±: Burada yargÄ±lanan barÄ±ÅŸ isteÄŸidir

'Afrinâ€™e SaldÄ±rÄ± Kaosu DerinleÅŸtirir' aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulunan KESK MYK Ã¼yesi 7 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. DuruÅŸma 7 Mart 2019â€™a ertelendi.

“Afrin’e SaldÄ±rÄ± Kaosu DerinleÅŸtirir” açÄ±klamasÄ±nda bulunan KESK MYK üyesi 7 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava görüldü. Tutuksuz yargÄ±lanan KESK EÅŸbaÅŸkanÄ± Mehmet Bozgeyik, “YargÄ±lanan asÄ±l ÅŸey barÄ±ÅŸtÄ±r. Burada yargÄ±lanan bizim barÄ±ÅŸa dair düÅŸüncelerimizdir” dedi.

Kamu Emekçileri SendikalarÄ± Konfederasyonu (KESK) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi 7 kiÅŸi hakkÄ±nda Afrin’e dönük operasyon sürecinde “Afrin’e SaldÄ±rÄ± Kaosu DerinleÅŸtirir!” baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile yayÄ±nladÄ±klarÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamadan dolayÄ± açÄ±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± Ankara 4’üncü AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

DuruÅŸmada ilk olarak KESK EÅŸ BaÅŸkanÄ± Mehmet Bozgeyik söz aldÄ±. Bozgeyik, “Åžu anda Ankara Adliyesi’nde yargÄ±lanan asÄ±l ÅŸey barÄ±ÅŸtÄ±r. Burada yargÄ±lanan bizim barÄ±ÅŸa dair düÅŸüncelerimizdir. Konfederasyonumuz olan KESK kurulduÄŸu günden bu yana savaÅŸÄ± deÄŸil barÄ±ÅŸÄ± savunmuÅŸtur” dedi.

‘POLÄ°SLER Ä°TÄ°RAF ETMÄ°ÅžTÄ°’

ArdÄ±ndan söz alan KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz ise, “2014 yÄ±lÄ±ndan bu yana KESK MYK üyesiyim. Bu suçlamalara iliÅŸkin burada zorlama bir suçlama olduÄŸunu gördüm. Daha önce soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ankara Emniyeti’nde verdiÄŸim ifade sÄ±rasÄ±nda, polislerin konu ile bütünlüÄŸü olmayan birkaç sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±mÄ± dosya eklediklerini gördüm. Ve kendilerine sorduÄŸumda ise ÅŸöyle ilginç bir cevap almÄ±ÅŸtÄ±m. Polisler bana, ‘Dosyada bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ± için ve dosyayÄ± güçlendirmek için böyle bir ÅŸey yaptÄ±k’ dediler. Åžimdi bu bile kendi baÅŸÄ±na dosyanÄ±n ne derece boÅŸ olduÄŸunu gösteren bir durumdur” ifadelerinde bulundu.

Savunmalar sonrasÄ±nda söz alan sendika avukatÄ±, aynÄ± zamanda Ä°HD Genel BaÅŸkanÄ± Öztürk TürkdoÄŸan ise ÅŸunlarÄ± söyledi: “Suçun maddi hiçbir yanÄ± yok. Ä°ddia makamÄ± hiçbir delil göstermeden suçlama yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Dosyada gördüÄŸümüz kadarÄ± ile kanÄ±t hükümlülüÄŸü tersine dönmüÅŸtür.”

Ara kararÄ±nÄ± veren mahkeme heyeti, diÄŸer tutuksuz sanÄ±klarÄ±n bir sonraki duruÅŸmada hazÄ±r edilmesini isteyerek duruÅŸmayÄ± 7 Mart 2019’a erteledi. (Ankara/MA)

www.evrensel.net