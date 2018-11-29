Maden ocaÄŸÄ±nÄ±n Ã‡ED toplantÄ±sÄ± halkÄ±n tepkisi Ã¼zerine iptal edildi

Malatya Arapgirâ€™in YazÄ±lÄ± kÃ¶yÃ¼nde kurulmak istenen demir maden ocaÄŸÄ±yla ilgili Ã‡ED raporu toplantÄ±sÄ±, vatandaÅŸlarÄ±n tepkisi Ã¼zerine iptal edildi.

Malatya'nÄ±n Arapgir ilçesine baÄŸlÄ± YazÄ±lÄ± köyünde kurulmak istenen demir maden ocaÄŸÄ±yla ilgili Çevre Etki DeÄŸerlendirmesi (ÇED) raporu toplantÄ±sÄ±, vatandaÅŸlarÄ±n tepkisi üzerine iptal edildi.

Kara Yakup Cemevi'nde özel bir firmanÄ±n mahallede kurmak istediÄŸi tesisle ilgili Çevre Åžehircilik ve Ä°l MüdürlüÄŸü görevlilerince ÇED bilgilendirme toplantÄ±sÄ± düzenlemek istedi.

Mahallede yaÅŸayan vatandaÅŸlar, toplantÄ±ya tepki gösterdi. Görevliler vatandaÅŸlardan toplantÄ±nÄ±n iptal edilmesine iliÅŸkin taleplerini içeren dilekçeleri alÄ±p programÄ± iptal etti.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Gülizar Biçer Karaca, toplantÄ±nÄ±n iptal edilmesinden sonra yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, hangi siyasi düÅŸünceden olursa olsun insanlarÄ±n doÄŸayÄ± korumak istediÄŸinin makul karÅŸÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

Karaca, “Ülkenin dört bir yanÄ±nda bu mücadele için geziyoruz. Veli AÄŸbaba bizlere konuyu ilettiÄŸinde sizlerin yanÄ±nda olmak, mücadelenize güç vermek için buraya geldik. Bundan sonra paraya ve ticarete, insan yaÅŸamÄ±nÄ±, sularÄ±mÄ±zÄ±, insanlarÄ±mÄ±zÄ± ve geçim kaynaklarÄ±mÄ±zÄ± peÅŸkeÅŸ çekmek için buraya gelmeye kalktÄ±klarÄ±nda o gün en az 50 milletvekiliyle sizlerle birlikte onlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda duracaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu.

Partisinin yaÅŸanacak bir Türkiye kurma hedefinin bulunduÄŸunu, doÄŸaya ve geçim kaynaklarÄ±na sahip çÄ±kacaklarÄ±nÄ± vurgulayan Karaca, mahalledeki birlikteliÄŸinin çok önemli olduÄŸunu sözlerine ekledi.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veli AÄŸbaba ise vatandaÅŸlarÄ±n talebiyle mahalleye geldiklerini belirtti.

YaÅŸananlarÄ±n bir hükümet politikasÄ± olduÄŸunu ifade eden AÄŸbaba, ÅŸöyle konuÅŸtu:

“Madenler mutlaka kullanÄ±lmalÄ± ama doÄŸal yaÅŸamÄ±, köylüyü yok edecekse bu doÄŸru deÄŸil ve biz buna karÅŸÄ±yÄ±z. Niye hidroelektrik santraline (HES), maden ocaÄŸÄ±na karÅŸÄ±yÄ±z? Onlar kurulsaydÄ± doÄŸal yaÅŸam kalmayacaktÄ±, suyun mülkiyet hakkÄ± kalmayacaktÄ±. Biz bu mücadelede her zaman sizin yanÄ±nÄ±zda olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceÄŸiz. Biz doÄŸa mücadelesi veren herkesin yanÄ±ndayÄ±z.”

Mahallede yaÅŸayan Gülizar Ülgen de tesisin kurulmasÄ±yla doÄŸal yaÅŸamÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kendilerinin bir çok hatÄ±ralarÄ±nÄ±n da yok olabileceÄŸini dile getirdi. (Malatya/AA)

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