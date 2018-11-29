'Hal yasasÄ± Ã§iftÃ§iyi vurur'

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na iletildiÄŸi ve burada son ÅŸeklinin verilmesinin ardÄ±ndan Meclise geleceÄŸi aÃ§Ä±klanan yeni hal yasasÄ± taslaÄŸÄ±na CHPâ€™den tepki geldi.

Mahir DOÄžAN

Antalya

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na iletildiÄŸi ve burada son ÅŸeklinin verilmesinin ardÄ±ndan Meclise geleceÄŸi açÄ±klanan yeni hal yasasÄ± taslaÄŸÄ±na CHP’den tepki geldi. CHP Antalya Milletvekili AydÄ±n Özer, “Yeni hal yasasÄ± taslaÄŸÄ±nÄ± üreticiyle ve hal komisyoncularÄ±yla paylaÅŸmadan doÄŸru bir adÄ±m atamazsÄ±nÄ±z. TarÄ±mÄ± bitirme yolunda hÄ±zla ilerliyorsunuz” dedi.

Önümüzdeki günlerde TBMM'ye getirileceÄŸi açÄ±klanan yeni hal yasasÄ± ile ilgili bir açÄ±klama yapan CHP Antalya Milletvekili AydÄ±n Özer, “KomisyonculuÄŸun tamamen kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yönelik hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± konuÅŸulan yeni hal yasasÄ±nÄ±n taslaÄŸÄ±nÄ±n üretici ve komisyonculara gösterilmeden sadece bir sunumla geçiÅŸtirilmesi yanlÄ±ÅŸtÄ±r. EÄŸer yerine bir ÅŸey koymadan bunu kaldÄ±rÄ±rsanÄ±z küçük üreticiyi yok edersiniz. Lütfen iÅŸi bilmeden, üreticiyi dinlemeden hareket etmeyin” çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Özer, çiftçinin üzerinde yoÄŸun bir fiyat baskÄ±sÄ± uygulandÄ±ÄŸÄ±na, artan gÄ±da fiyatlarÄ± konuÅŸulurken kimsenin girdi maliyetlerinden söz etmediÄŸine dikkat çekti.

PAYDAÅžLAR KÄ°M, ÅžÄ°RKET HANGÄ°SÄ°?

Gübre, mazot, ilaç, tohum, yem, nakliye, iÅŸçilik maliyetleri hep artarken ürün fiyatlarÄ±nÄ±n hep aynÄ± kalmasÄ±nÄ±n istendiÄŸini ifade eden Özer sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: “GÄ±da enflasyonu gerekçesiyle yapÄ±lmasÄ± gündeme gelen yeni hal yasasÄ± ile hal komisyonculuÄŸu tamamen kaldÄ±rÄ±lmak isteniyor. Bu yanlÄ±ÅŸtÄ±r, çünkü komisyoncu çiftçinin temsilcisidir. Ticaret BakanÄ± geçenlerde yeni hal yasasÄ±yla yap-iÅŸlet-devret modelinden, uygulamada pozitif yansÄ±malarÄ±nÄ± göreceÄŸimizden, tüm paydaÅŸlarla çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan söz etti. Sormak istiyorum; bu paydaÅŸlar kimlerdir? Yap-iÅŸlet-devret modeli için hangi profesyonel ÅŸirket düÅŸünülmektedir? UygulamanÄ±n pozitif yansÄ±malarÄ±ndan kasÄ±t nedir?”

Özer, Yeni hal yasasÄ± taslaÄŸÄ±nÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ilettiklerini, burada son ÅŸeklinin verilmesinden sonra Meclise getireceklerini söyleyen Ticaret BakanÄ± Ruhsar Pekcan’a ÅŸöyle seslendi: “Maliyetin artmasÄ±na etki eden girdilerin çiftçinin sÄ±rtÄ±nda oluÅŸturduÄŸu dev kambur giderilmediÄŸi sürece istediÄŸiniz hal yasasÄ±nÄ± getirin gÄ±da enflasyonunun önüne geçemezsiniz”.

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