YayÄ±n yasaÄŸÄ± kimlere var?

Avukat SÃ¼rek Gebze'deki viyadÃ¼k Ã§Ã¶kmesine getirilen yayÄ±n yasaÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±: Haber yaptÄ±ÄŸÄ±nda kim cezalandÄ±rÄ±yor? Evrensel, BirgÃ¼n gibi gazeteler...

Av. Kamil Tekin SÜREK

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli-Gebze kesimindeki viyadük çalÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda beton bloÄŸun düÅŸmesi sonucu bazÄ± iÅŸçilerin öldüÄŸü, bazÄ±larÄ±nÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ± duyuldu. Olaydan kÄ±sa bir süre sonra Kocaeli ValiliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klama ile Gebze 1. Sulh Ceza HakimliÄŸince konu ile ilgili yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildiÄŸi bildirildi.

Kocaeli ValiliÄŸinin açÄ±klamasÄ±nda “...devam eden Kuzey Marmara Otoyolu çalÄ±ÅŸmalarÄ± esnasÄ±nda Gebze TavÅŸancÄ±l kesiminde Osmangazi Köprüsü’ne yakÄ±n bir noktada yapÄ±lan viyadüke, ikinci kademe beton dökülürken beton bloÄŸun ters dönerek üzerindeki iÅŸçilerle düÅŸmesi sonucu iÅŸ kazasÄ± meydana geldiÄŸi” belirtildi. AçÄ±klamada “YazÄ±lÄ± ve görsel basÄ±n ile internet medyasÄ±nda bir takÄ±m yanlÄ±ÅŸ bilgiler ve görüntülerle kamuoyunun yanlÄ±ÅŸ bilgilendirilmemesi ve çalÄ±ÅŸmalarÄ±n sekteye uÄŸramamasÄ± için” yayÄ±n yasaÄŸÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±. AynÄ± açÄ±klamada Gebze 1. Sulh Ceza HakimliÄŸinin yayÄ±n yasaÄŸÄ± gerekçesi olarak “...toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve ahlakÄ±nÄ±n zedelenmemesi, kamuoyunun yanlÄ±ÅŸ bilgilendirilmemesi ve çalÄ±ÅŸmalarÄ±n sekteye uÄŸratÄ±lmamasÄ±...” olduÄŸu vurgulandÄ±.

HakimliÄŸin yasak kararÄ±ndaki gerekçeler hukuka uygun mu? BakalÄ±m. BasÄ±n kanununda sÄ±nÄ±rlama ÅŸöyle düzenlenmiÅŸ: “BasÄ±n özgürdür. Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, eleÅŸtirme, yorumlama ve eser yaratma haklarÄ±nÄ± içerir. BasÄ±n özgürlüÄŸünün kullanÄ±lmasÄ± ancak demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak; baÅŸkalarÄ±nÄ±n ÅŸöhret ve haklarÄ±nÄ±n, toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve ahlakÄ±nÄ±n, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliÄŸi ve toprak bütünlüÄŸünün korunmasÄ±, Devlet sÄ±rlarÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ±n veya suç iÅŸlenmesinin önlenmesi, yargÄ± gücünün otorite ve tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla sÄ±nÄ±rlanabilir.”

Yasa maddesinde “toplumun yanlÄ±ÅŸ bilgilendirmesi” yok. Zaten öyle bir gerekçe ile yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirilse yalan makinesi durumuna gelmiÅŸ yandaÅŸ medyanÄ±n tümden yasaklanmasÄ± gerekir. Çünkü varlÄ±klarÄ±nÄ±n amacÄ± toplumu yanlÄ±ÅŸ bilgilendirmek.

“ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±n sekteye uÄŸratÄ±lmamasÄ±” diye bir neden de yasa hükmünde yok. Ama, hakim bu gerekçeyi de karara yazmÄ±ÅŸ. Bu gerekçe AKP’nin gerekçesi. Çünkü AKP yerel seçimler öncesi bazÄ± inÅŸaatlarÄ± bitirmek istiyor. Bunu için iÅŸçiler devam eden inÅŸaatlarda deli gibi çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor. Ne iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ±, ne güvenli çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± takan yok.

Geriye kalÄ±yor “…toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve ahlakÄ±nÄ±n…korunmasÄ±.” Åžimdi konunun toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve ahlakÄ± ile ne ilgisi var diyeceksiniz? BasÄ±n açÄ±sÄ±ndan yok. Ä°ÅŸverenler açÄ±sÄ±ndan var. Çünkü iÅŸveren iÅŸçileri iliklerine kadar sömürüp, kölelik koÅŸullarÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rken onlarÄ±n saÄŸlÄ±klarÄ±nÄ± düÅŸünmüyor ve insanlÄ±ÄŸÄ±n bin yÄ±llardÄ±r biriktirdiÄŸi ahlaki deÄŸerleri ayaklar altÄ±na alÄ±yor. Ama patronlarÄ±n bu tavrÄ± yayÄ±n yasaÄŸÄ± gerekçesi olamaz. YayÄ±n yasaÄŸÄ±nda bahsedilen saÄŸlÄ±k ve ahlak meselesi baÅŸka. Toplumun saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumak için örneÄŸin her gün gazetelerde ve televizyonlarda yayÄ±nlanan cinsel gücü artÄ±rÄ±cÄ± sahte ilaç haber ve reklamlarÄ±nÄ±, kanseri önlediÄŸi söylenerek satÄ±lan ilaç reklamlarÄ±nÄ± ya da zayÄ±flama ilaçlarÄ±nÄ±n haber ve ilanlarÄ±nÄ± yasaklayabilirsiniz. Ama bunlarÄ± yasaklayan yok. Ahlak meselesi ile ilgili olarak medyada küçük çocuklarÄ±n evlendirilmesini öneren, film ve dizilerde kadÄ±na ÅŸiddet uygulanmasÄ±nÄ± ve genel olarak ÅŸiddete yöneltici yayÄ±nlarÄ± yasaklayabilirsiniz. Her konuÅŸmasÄ±nda toplumun bir kesimine hakaret eden, onlarÄ± aÅŸaÄŸÄ±layan, tehdit eden politikacÄ±larÄ±n konuÅŸmalarÄ±nÄ± yasaklayabilirsiniz ama olayda toplumun ahlakÄ±nÄ± ilgilendiren bir durum yok. Ne var? AKP iktidarÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± önleme çabasÄ± var.

Bir kere daha baÄŸÄ±msÄ±z yargÄ± problemi bu yasakla gündeme eliyor. Bir de Sulh Ceza hakimlerinin özel durumu.

YayÄ±n yasaÄŸÄ± her zaman olduÄŸu gibi uygulanmÄ±yor. Herkes konu ile ilgili haber yapÄ±yor. Kim yapamÄ±yor? Ya da haber yaptÄ±ÄŸÄ±nda kim cezalandÄ±rÄ±yor? Evrensel, Birgün gibi gazeteler; Hayat Televizyonu gibi televizyonlar. Hayat Televizyonu kapatÄ±ldÄ±. Evrensel ve Birgün’e sayÄ±sÄ±z dava açÄ±lÄ±yor ve onlar için çok ciddi olan para cezalarÄ± veriliyor. Mahkemelerde bu gazetelerin avukatlarÄ± “ama bu haber bütün gazetelerde ve televizyonlarda yayÄ±nlandÄ±” dediÄŸinde hakimler adeta saÄŸÄ±r gibi davranÄ±yor.

Åžimdi bir yayÄ±n yasaÄŸÄ± daha var. Gazetede bütün ilgililer bu konuyu tartÄ±ÅŸÄ±yor. Halka haber verme sorumluluÄŸu ve karÅŸÄ±sÄ±nda zaten çok zayÄ±f olan bütçesinden devlete ceza verme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±.

Evrensel okurlarÄ± yayÄ±n yasaÄŸÄ± konan haberi bir ÅŸekilde herkes gibi öÄŸreniyor. Yasaklar, sansür sökmüyor. Her yasak onlarÄ± özgürlük günlerine ulaÅŸma azmini daha da güçlendiriyor.

Gebze'de viyadÃ¼k Ã§Ã¶ktÃ¼, olayla ilgili yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 KasÄ±m 2018 16:47

www.evrensel.net