Gökırmak'ta toplu balık ölümü: Çok sayıda balık kıyıya vurdu

Kızılırmak Nehri'nin en büyük kolu olan Gökırmak'ta çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinden geçen Gökırmak'ta toplu balık ölümleri yaşandı. Kızılırmak Nehri'nin en büyük kolu olarak bilinen Gökırmak'ın şehir merkezinden geçen bölümünde suyun yüzeyine çok sayıda telef olmuş balık çıktı.

Taşköprü ilçesine adını veren tarihi köprünün altında ölü balıkları görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, kıyıya vuran ölü balıklardan, Çevre ve Şehircilik İlçe Müdürlüğü ekipleri de ırmağın suyundan numune aldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, belediye hoparlörü aracılığıyla ırmaktan balık tutulmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. (AA)

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