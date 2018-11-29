13 aydır tutuklu yargılanan gazeteci Temel yine tahliye edilmedi

EHB avukatları ve ETHA çalışanları da dahil 23 kişinin yargılandığı davanın ikinci duruşmasında gazeteci İsminaz Temel yine tahliye edilmedi.

Cansu PİŞKİN

İstanbul

Ezilenlerin Hukuk Bürosu (EHB) avukatları ve Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanlarının da aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 23 kişinin yargılandığı davanın ikinci duruşmasında Hünkar Hüdayi Yurtsever, İlhan Aslan ve Mazlum Demirtaş tahliye edildi. Mahkeme, gazeteci İsminaz Temel, Coşkun Yiğit ve Erkan Kakça hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller olduğunu söyleyerek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 14 Şubat’ta görülecek.

Aralarında avukatlar, gazeteciler, Suruç yaralıları ve aileleri ile ESP aktivistlerinin de bulunduğu 6’sı tutuklu 23 kişinin “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanıklar, Coşkun Yiğit, Erkan Kakça, Hünkar Hüdayi Yurtsever, İlhan Aslan, İsminaz Temel, Mazlum Demirtaş; tutuksuz sanıklar Havva Çuştan, Ali Haydar Doğan, İsmail Geçer, Mehmet Aslan, Nihat Göktaş, Onur Binbir, Özlem Gümüştaş, Sercan Genç, Sezin Uçar, Özgen Saadet, Meral Tatar, Ali Düzkün, Garib Ekin Saygılı, Gülhan Kaya, Doğukan Onur Gürsoy ile avukatları hazır bulundu. Duruşmayı, HDP Milletvekili Zeynel Özen, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumartesi Anneleri, insan hak örgütleri ve yabancı heyetlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi izledi.

'ADLİ KONTROL TEDBİRİ KALKSIN' TALEBİ

Duruşma dosya kapsamında tutuksuz yargılanan sanıkların savunmaları ile başladı. Tutuksuz sanıkların tamamı, taraflarına yöneltilen “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarını reddetti. Sanıklar, 13 aydır sürmekte olan adli kontrol tedbirlerinin de kaldırılmasını istedi. Sanık avukatları da dosyada, suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığını belirterek müvekkillerinin beraatlerini talep ettiler.

‘GAZETECİLİK FAALİYETLERİMDEN YARGILANIYORUM’

Daha sonra tutuklu ETHA editörü İsminaz Temel’in savunmasına geçildi. 13 ay 10 gündür tutuklu bulunduğunu belirten Temel, sözlerine salondaki meslektaşlarını selamlayarak başladı ve “Gazeteci arkadaşlarım 1 yıldır beni yalnız bırakmadı. Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları ile yabancı heyetler burda. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

2006’dan beri gazetecilik yaptığını anlatan Temel kendisini sosyalist gazeteci olarak tanımladı. Gazetecilik faaliyetlerinden yargılandığının altını çizen Temel, dosyaya konulan tüm delillerin, işini yaptığı sırada polis tarafından çekilen fotoğraflardan ibaret olduğunu söyledi. Temel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hakkımda, dosyaya konan tüm fotoğraflarda boynumda fotoğraf makinem, elimde kalemim, defterim var. Altını çiziyorum eylemler yasaldı, demokratik haklar çerçevesinde yapılan eylemlerdi. Ancak ben bu eylemlere katılmadım, gazeteci olarak takip ettim. Soruşturmanın kendisi ciddiyetsiz. 13 ay 10 gün oldu. Bir gece yarısı evlerimiz basıldı ve gözaltına alınıp tutuklandık. Dosya 2013 ile 2016 yıllarına ait. Delil karartma ve kaçma şüphesi deniyor. Yeni bir delil yokken neyi karartacağız? Soruşturma dosyasının üzerinden 2 yıl geçmiş o sürede kaçmamışız şimdi mi kaçacağız? Örgüt üyeliği ile suçlanıyorum fakat bunun bir tane delili yok. Bu yargılama hukuk çerçevesinde yapılırsa ben ve arkadaşlarım beraat edecektir. Bu yüzden önce tahliye sonra beraatimi talep ediyorum.”

GİZLİ TANIK HATIRLAMIYOR!

Dosyadaki gizli tanıklardan Deniz Gülhan kod adlı gizli tanık, SEGBİS ile bağlanarak duruşma salonunda dinlendi. Gizli tanık Gülhan, dosya kapsamında yargılananlardan 3 kişiyi tanıdığını ancak üzerinden çok zaman geçtiği için önceki ifadesini hatırlamadığını söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı gizli tanığın emniyetteki ifadesini okumak istedi. Sanık avukatları duruma tepki göstererek, tanığı önce sorgulamak istediklerini, önceki beyanlarının sorgudan sonra okunmasını talep etti. Avukat Several Ballıkaya, gizli tanığın ifadesinin yalnızca emniyette alındığını, soruşturma sürecinde ifadesinin alınmadığını, bu nedenlerle de önceki beyanlarının hatırlatılmasının doğru olmadığını savundu. Mahkeme başkanı tüm itirazlara rağmen gizli tanığın emniyette verdiği ifadeyi okudu. Ardından avukatlar tanığa sorularını yöneltti. Tanık hatırlamadığını savunarak pek çok soruyu cevaplamadı.

SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ

Tanık sorgusunun ardından duruşma savcısı ara mütalaasını verdi. Savcı mütalaasında, atılı suçun unsurlarının vasıf ve mahiyetinin ağırlığını dikkate alarak adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamını istedi. Avukatlar ise delillerin toplandığını, dosyaya yeni bir delil gelmeyeceğini, bu nedenle delil karartmanın mümkün olmadığını belirterek müvekkillerinin tahliyesini istedi. Avukatların ardından tutuklu sanıklar da tahliye talebinde bulundu.

İsminaz, "Özgürlük çok değerli. İnsanların ellerinden çalmak en büyük kötülük. Ben bir gazeteciyim. Dosyanın kendisi de bunu söylüyor. Mesleğimin ve yaptıklarımın sonuna kadar arkasındayım. Haklılığına ve meşruluğuna inandığım bir iş yapıyorum" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, gazeteci İsminaz Temel, Coşkun Yiğit ve Erkan Kakça hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller olduğunu söyleyerek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tutuklu sanıklar Hünkar Hüdayi Yurtsever, İlhan Aslan ve Mazlum Demirtaş’ın tahliyesine karar veren mahkeme, tutuksuz sanıkların adli kontrol kapsamındaki imza yükümlülüğünü de kaldırdı. Bir sonraki duruşma 14 Şubat’a ertelendi.

EHB avukatları ve gazetecilerin yargılandığı davada 5 tahliye kararı

EHB üyesi avukatlar mesleki faaliyetleri nedeniyle yargılanıyor

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Kasım 2018 16:24

www.evrensel.net