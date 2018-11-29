Bakırköy’de donatı alanı imara açıldı

Bakırköy Florya’da 34 dönüm park ve askeri alan imar plan tadilatı ile yapılaşmaya açıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bakırköy Florya’da 34 dönüm park ve askeri alanı imar plan tadilatı ile yapılaşmaya açtı. Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 28.11.2018 tarihinden itibaren bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarıldı. Eski imar planlarında, 292 ada 61 parsel kısmen ‘yol’, kısmen ‘park alanı’ ve kısmen de ‘askeri alan’; 1032 ada 13 parsel ise kısmen ‘yol’ kısmen de ‘konut alanı’ olarak yer alıyordu. Planları yapılan ada ve parseller Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından TOKİ mülkiyetine devredildi.

Fotoğraf: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden alınmıştır

Yapılan düzenlemeyle park ve askeri alanın yapılaşmaya açıldığını ve betonlaştırılacağını ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Önceki Dönem Meclis Üyesi CHP’li İbrahim Doğan “İstanbul’un bir karış kadar yeşilini kaybetmeye dermanı kalmamıştır. Gün geçtikçe kentte doğal yaşam daha fazla can çekişiyor” dedi. Yapılan plan tadilatının kamu yararı taşımadığı gibi donatı alanlarını azaltıcı ve yapı yoğunluğunu artırıcı olması nedeniyle geri çekilmesi gerektiğini belirten Doğan “Yapılan plan tadilatı yasalara ve plan ilkelerine tamamen aykırıdır. Kentin merkezinde ve ekonomik değeri yüksek olan bölgede olması nedeniyle çıkar çevrelerinin iştahını kabartmış bir alandır. Kamu mülkiyetinde olan bu arazinin artı değeri de kamuya (halka) ait olmalıdır. Ancak merkezi ve yerel belediyeler, bağlı kuruluşlar (TOKİ vs.) kamunun kazanımlarını yandaşlarına peşkeş çekiyorlar ve yasaları da yok sayıyorlar” diyerek kentimize, yaşam alanlarımıza, doğaya birlikte sahip çıkalım çağrısı yaptı. (İstanbul/EVRENSEL)

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