İtalya'da göçmen karşıtı yasaya karşı ‘sivil direniş’ çağrısı

İtalya Partizanlar Ulusal Derneği Başkanı Carla Nespolo: Güvenlik Yasası Anayasa'yı altüst etti. İtalya hukuki olarak ırk ayrımı kabusuna giriyor.

İtalya'da göçmen haklarını kısıtlayan Güvenlik Yasası'nın mecliste kabul edilerek yasallaşması tartışmaları beraberinde getirdi.

Faşizm karşıtı İtalya Partizanlar Ulusal Derneği (ANPİ) Başkanı Carla Nespolo yaptığı yazılı açıklamada, “Kabul edilen Güvenlik Yasası Anayasa'yı altüst etti. İtalya hukuki olarak ırk ayrımı kabusuna giriyor” ifadesini kullandı.

Söz konusu yasanın ‘göçmenlerin haysiyeti ve yaşamına karşı aşağılayıcı maddeler’ içerdiğini kaydeden Nespolo, vatandaşlara ve demokratik siyasi güçlere “Hastalıklı tartışmalara, bölünmelere artık dur demek gerekiyor. Şimdi olağanüstü bir genel sorumluluk gösterme zamanı. Birlik içinde, katılımcı ve uzun kültürel ve sivil direniş organize etmeliyiz” çağrısında bulundu.

‘SUÇ İŞLEYEN GÖÇMENLER EVİNE GÖNDERİLECEK’

Öte yandan tartışmalara neden olan Güvenlik Yasası'nın mimarı olarak bilinen, aşırı sağ görüşlü Lig Partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, “Suç işleyen göçmenler kulağından tutulup evine gönderilecek” dedi. Salvini, “Buraya geleceksin, sana evimin kapısını açacağım, seni bir otele yerleştireceğim, kahvaltını, öğle yemeğini, akşam yemeğini ödeyeceğim, karşılığında çocuğuma uyuşturucu satacaksın” diye konuştu.

Lig Partisinin göçmen karşıtı en büyük seçim vaadi olan Güvenlik Yasası, dün mecliste kabul edilerek yasallaşmıştı. ‘Salvini yasası’ olarak da anılan Güvenlik Yasası, kent güvenliği, terörizmle ve suç örgütleriyle mücadelede içerdiği maddelerden çok, göçmenlere şimdiye kadar tanınan bazı hakların kaldırılmasıyla dikkati çekiyor.

İtalya'da 1998 yılından bu yana uygulanan ‘insani koruma statüsü’ bu yasayla kaldırıldı. Savaş, doğal felaket veya ülkelerindeki ağır şartlardan dolayı göç etmeye zorlananlar şimdiye kadar İtalya'da ‘insani koruma statüsü’ kapsamında aldıkları oturma ve çalışma izinlerini artık alamayacaklar.

Ayrıca yeni yasa ile birinci dereceden suça karışan göçmenler hemen sınır dışı edilecek. Göçmenleri misafir eden küçük sosyal merkezler de bundan sonra sadece uluslararası koruma kapsamına giren reşit olmayan göçmenleri kabul edebilecek. (AA)

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