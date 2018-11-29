PancarÄ± getirdiler teslim edemediler

Ã–zelleÅŸtirilen Afyon Åžeker FabrikasÄ±na Ã¼rÃ¼n teslim etmek iÃ§in gelen pancar Ã¼reticileri, fabrika Ã¶nÃ¼nde uzun kuyruklar oluÅŸturdu.

Afyon'da Çobanlar ilçesine baÄŸlÄ± Kocaöz beldesinde özelleÅŸtirilen Afyon Åžeker FabrikasÄ±na ürün teslim etmek için gelen pancar üreticileri, fabrika önünde uzun kuyruklar oluÅŸturdu. Traktör, kamyon, TIR ve benzeri araçlarla getirdikleri pancarÄ± fabrikaya vermek için saatlerce beklediklerini belirten üreticiler, bu duruma tepki gösterdi: Ä°ki gündür arÄ±za ve elektrik sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± olduÄŸunu söylüyorlar. ArÄ±za iki gündür giderilmiyor. DoÄŸru mu, deÄŸil mi onu da bilmiyoruz. YaÄŸmurun altÄ±nda bu sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± yaÅŸÄ±yoruz.”

Üretici Abdullah TabanlÄ±, “PancarÄ± almÄ±yorlar. 150 ton pancar getirdim. Ä°çeride bir sÄ±kÄ±ntÄ± var, almÄ±yorlar bizi” dedi.

FotoÄŸraf: SatÄ±lmÄ±ÅŸ AkkaÅŸ

‘DEVLET SAHÄ°P ÇIKSIN’

MaÄŸdur olduklarÄ±nÄ± kaydeden üreticilerden KasÄ±m Karaca ise, “Devlet çiftçisine sahip çÄ±ksÄ±n. Burada 15 ile 20 ton pancar verebilmek için günlerdir bekliyoruz. Bizim ömrümüzden gün çalÄ±nÄ±yor” diye konuÅŸtu.

Çay ilçesinden pancar getiren Emir Ünal, sabah saatlerinde fabrikaya geldiklerini ve gece ancak perona araçlarÄ±nÄ± koyabildiklerini söyledi. Ünal, ÅŸöyle konuÅŸtu: “Ä°ki gündür bu sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± yaÅŸÄ±yoruz. BaÅŸka bölgelerden TIR’larla pancar geliyor ve buradaki araçlarÄ± almÄ±yorlar. Biz o yüzden burada maÄŸdur bekliyoruz. Konya tarafÄ±ndan gelen TIR’lara öncelik tanÄ±yorlar. Yetkililere, ‘Neden bizim pancarÄ±mÄ±zÄ± deÄŸil de oradan gelen pancarÄ± alÄ±yorsunuz’ diye sorduk. Onlar da ‘Oradan pancar ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak için onlarÄ± mecbur almak zorundayÄ±z’ diyor.

FotoÄŸraf: SatÄ±lmÄ±ÅŸ AkkaÅŸ

ÖZELLEÅžTÄ°RMENÄ°N SONUCU

Fabrika önünde pancar teslim etmeyi bekleyen üreticileri ziyaret eden CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Türkiye genelindeki 14 ÅŸeker fabrikasÄ± özelleÅŸtirilirken eylem yaptÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. Köksal, “ÖzelleÅŸtirmenin sonuçlarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±r olacaÄŸÄ±nÄ± söyledik. Daha bir yÄ±lÄ± bile doldurmadan bu aÄŸÄ±r bedelleri hep beraber ödüyoruz. Ä°ÅŸte buradaki üreticiler de maÄŸdur. Bu üretici hepimizin. Ä°nsanlarÄ± canÄ±ndan bezdirirseniz, gelecek yÄ±l pancar ekecek üretici bulamazsÄ±nÄ±z” diye konuÅŸtu. (Afyon/DHA)

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