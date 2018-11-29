Antalya Barosu, ElÃ§i afiÅŸini panodan indirdi

Antalya Barosu, DiyarbakÄ±r'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Tahir ElÃ§iâ€™nin fotoÄŸrafÄ±nÄ± ve eÅŸinin ona yazdÄ±ÄŸÄ± ÅŸiirin bulunduÄŸu afiÅŸi panolarÄ±ndan indirdi.

DiyarbakÄ±r Barosunun Eski BaÅŸkanÄ± Tahir Elçi’nin öldürülmesinin üçüncü yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla Antalya Barosunun giriÅŸine ve kafeteryasÄ±na üye avukatlar tarafÄ±ndan asÄ±lan Elçi’nin fotoÄŸrafÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± afiÅŸ, gerekçe gösterilmeden panodan indirildi.

KHK ile kapatÄ±lan ÇaÄŸdaÅŸ Hukukçular DerneÄŸi (ÇHD) Antalya Åžube BaÅŸkanÄ± Deniz YÄ±ldÄ±rÄ±m, astÄ±klarÄ± afiÅŸin birkaç saat sonra indirildiÄŸini belirterek, bu yaklaÅŸÄ±ma tepki gösterdi. MA’ya konuÅŸan Avukat YÄ±ldÄ±rÄ±m, afiÅŸin yeniden yerine asÄ±lmasÄ± için baro yönetimine baÅŸvuruda bulunduklarÄ±nÄ± belirterek, talebin 4 oya karÅŸÄ±lÄ±k 6 oyla reddedildiÄŸini söyledi.

‘BU VAHÄ°M KARARI UNUTMAYACAÄžIZ’

YÄ±ldÄ±rÄ±m, yaÅŸananlara iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Antalya Barosu Yönetim Kurulu, ne bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± ne de bir anma etkinliÄŸi gerçekleÅŸtirmeksizin bugünü sessiz sedasÄ±z geçirmeyi kendine uygun görmüÅŸtür. YetmezmiÅŸ gibi afiÅŸinin asÄ±lmasÄ±na dahi izin vermemiÅŸtir. Henüz bir gerekçe gösterilmemiÅŸ; gerekçeli kararÄ±n iki hafta içerisinde yazÄ±lacaÄŸÄ± söylenmiÅŸtir. DeÄŸil iki hafta oturup yüzyÄ±l düÅŸünseniz de katledilen bir baro baÅŸkanÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ±n indirilmesine gerekçe üretemezsiniz. Bizler mensubu olduÄŸumuz baronun böyle bir karar vermesinden ötürü utanç duyuyoruz. Ne Tahir Elçi’yi unutacaÄŸÄ±z ne de Antalya Barosunun verdiÄŸi bu vahim kararÄ±.” (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 KasÄ±m 2018 15:35

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