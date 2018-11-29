Åžehir hastaneleri tartÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor

SaÄŸlÄ±k BakanÄ±, ÅŸehir hastanelerinde â€˜hasta garantili dolulukâ€™ yok derken TTB Ã§eÅŸitli kalemlere garanti verildiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor.

Anadolu AjansÄ± (AA) Editör MasasÄ±’nda sorularÄ± yanÄ±tlayan SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, ÅŸehir hastanelerine yönelik ‘hasta garantili doluluk’ anlaÅŸmasÄ± konusunda “Åžehir hastanelerinde ne muayene yani poliklinik hizmetleri ne ameliyat veya ameliyathane doluluk oranÄ± ne acil ve yoÄŸun bakÄ±m hizmetleri ne de yatak doluluk oranÄ±yla ilgili asla hiçbir garanti söz konusu deÄŸildir” dedi. Koca, ayrÄ±ca ÅŸehir hastanelerine iliÅŸkin, “Ne SaÄŸlÄ±k ne Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± kamu - özel iÅŸbirliÄŸi anlamÄ±nda hiçbir ÅŸekilde borç yükü anlaÅŸmasÄ±na imza atmamÄ±ÅŸtÄ±r” açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

BAKAN KOCA: HERKESÄ°N KATILABÄ°LDÄ°ÄžÄ° BÄ°R Ä°HALE DÖNEMÄ° SÖZ KONUSU OLACAK

Yozgat Åžehir Hastanesinin de açÄ±lalÄ± yaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±l olduÄŸunu hatÄ±rlatan Koca, “Üç yÄ±l sonra buranÄ±n bu hizmetlerle ilgili alÄ±mÄ± herkese açÄ±k yeniden ihale edilecek. Hiçbir ÅŸekilde ÅŸu an var olan firmanÄ±n garantisi olmadÄ±ÄŸÄ± gibi ayrÄ±calÄ±ÄŸÄ± da yok. Tamamen serbest, herkesin katÄ±labildiÄŸi bir ihale dönemi söz konusu olacak” diye konuÅŸtu.

Koca, “Fiziki ortamlarÄ±n düzeltilmesinin, çalÄ±ÅŸanlarÄ±n hasta yüklerinin, tazminat yüklerinin de dahil olduÄŸu birçok tedbiri barÄ±ndÄ±ran bir saÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti önleme eylem planÄ± hazÄ±rlÄ±yoruz” diye konuÅŸtu.

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Koca, yeni dönemdeki önemli geliÅŸmelerden birinin “Birlikte kullanÄ±m protokolü bulunan 53 eÄŸitim araÅŸtÄ±rma ve 21 üniversite hastanesindeki öÄŸretim elemanlarÄ±yla kiÅŸisel sözleÅŸme yapÄ±lmasÄ±” olduÄŸunu vurguladÄ±.

‘Ä°ÅžLEMLERDE GARANTÄ° VAR’

BakanÄ±n açÄ±klamalarÄ±nÄ± gazetemize deÄŸerlendiren Türk Tabipleri BirliÄŸi (TTB) BaÅŸkanÄ± Sinan AdÄ±yaman, bakanÄ±n bir takÄ±m hizmetlerde garanti sözleÅŸmesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdiÄŸini belirtti. Ancak ÅŸehir hastanelerinde görüntüleme, laboratuvar, temizlik, yemek, çamaÅŸÄ±r, tÄ±bbi atÄ±k, rehabilitasyon ve streilizasyon gibi kalemlerde garanti anlaÅŸmasÄ± olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen AdÄ±yaman “Peki bu iÅŸlemlerden kim yararlanacak? Tabii ki ya o hastaneye gelen ya da o hastanede yatan hastalar yaralanacak. MR, tomografi ve röntgen gibi iÅŸlemler bu garantinin kapsamÄ±nda. Yani dolaylÄ± yoldan kendi aÄŸÄ±zlarÄ±yla yüzde 70 hasta garantisi verilmiÅŸ olduÄŸunu söylüyorlar” dedi. Kamu özel ortaklÄ±ÄŸÄ±yla Ä°ngiltere ve Kanada gibi ülkelerde uygulamaya geçirilen ÅŸehir hastaneleri sisteminin çöktüÄŸünü, uygulamadan bu ülkelerde vazgeçildiÄŸini hatÄ±rlatan AdÄ±yaman, TTB olarak bunun zararlarÄ±nÄ± defalarca hatÄ±rlattÄ±klarÄ±nÄ±, vazgeçilmiyorsa da ÅŸehir hastanelerinin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na devredilmesi gerektiÄŸini söyledi.

‘ÅžÄ°DDETÄ°N NEDENÄ° SAÄžLIK SÄ°STEMÄ°’

TTB olarak eleÅŸtirilerini saÄŸlÄ±k hakkÄ± ve saÄŸlÄ±k hizmetinin daha iyi sunulmasÄ± için yaptÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden AdÄ±yaman, bakanÄ±n saÄŸlÄ±kta ÅŸiddetin boyutlarÄ±nÄ± kabul eden açÄ±klamasÄ± için de ÅŸunlarÄ± söyledi: “Biz eylem planÄ± deÄŸil caydÄ±rÄ±cÄ± önlemler alÄ±nmasÄ±nÄ± istiyoruz. Bununla ilgili olarak hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tasarÄ± CHP, MHP, Ä°YÄ° Parti ve HDP tarafÄ±ndan meclise sunuldu, bekliyor hâlâ. Son olarak meclisten hükümetin geçirdiÄŸi yasada da en ufak bir adÄ±m yok. AyrÄ±ca saÄŸlÄ±kta dönüÅŸümle birlikte uygulanan politikalar, saÄŸlÄ±kta yaratÄ±lan abartÄ±lÄ± talep, 1. basamak saÄŸlÄ±k hizmetinin iyi kullanÄ±lmamasÄ± ve 5 dakikada bir hasta bakma mecburiyeti yani saÄŸlÄ±k sistemi bu ÅŸiddeti arttÄ±rÄ±yor” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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