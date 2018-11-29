GeÃ§en yÄ±l 6 bin 457 kiÅŸi bruselloz hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanmÄ±ÅŸ!

SaÄŸlÄ±k Bakan Fahrettin Koca, sadece geÃ§en yÄ±l 6 bin 457 kiÅŸinin bruselloz hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül sonuçlara kadar ulaÅŸan hastalÄ±klarla ilgili sorunu, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na yönelttiÄŸi önergesiyle Meclis gündemine getirdi. Önergeyi yanÄ±tlayan SaÄŸlÄ±k Bakan Fahrettin Koca, sadece geçen yÄ±l 6 bin 457 kiÅŸinin bruselloz hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Ömer Fethi Gürer, vatandaÅŸlarÄ±n hayvanlardan insanlara geçebilen brusella, tüberküloz, koyun çiçeÄŸi yaygÄ±n hastalÄ±klara yakalanma riskinin farkÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek, özellikle ithal hayvan ve ithal etin bu konuda tetikleyici olabildiÄŸine vurgu yaptÄ±.

CHP Milletvekili Gürer, “2017-2018 yÄ±lÄ±nda zoonotik hastalÄ±k saptanan kiÅŸi sayÄ±sÄ± kaçtÄ±r? Bu konuda yurttaÅŸlarÄ±n bilinçlendirilmesine yönelik bir çalÄ±ÅŸma yapÄ±lmasÄ± düÅŸünülmekte midir?” ÅŸeklinde sorular yöneltti.

Gürer’in soru önergesine yazÄ±lÄ± yanÄ±t veren SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, hayvanlardan insanlara geçen zoonoz olarak tanÄ±mlanan hastalÄ±klarla ilgili olarak 2017 yÄ±lÄ±nda 6 bin 457 bruselloz, 37 ÅŸarbon, 14 tüberküloz ve 1 kuduz vakasÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Bakan Koca, 2018 yÄ±lÄ±nda bu hastalÄ±klarda özel bir artÄ±ÅŸ gözlemlenmediÄŸini ve bu yÄ±lÄ±n istatistikleriyle ilgili çalÄ±ÅŸmalarÄ±n henüz tamamlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Bakan Fahrettin Koca, bakanlÄ±klarÄ±nÄ±n vatandaÅŸlarÄ± hayvanlardan insanlara geçen hastalÄ±klar konusunda bilinçlendirmek ve farkÄ±ndalÄ±klarÄ±nÄ± artÄ±rmak amacÄ±yla kamu spotu dahil broÅŸür, afiÅŸ, çocuklara yönelik boyama kitabÄ±, takvim ve benzeri materyaller hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise, hayvan ithalatÄ±nÄ±n ve et ithalatÄ±nÄ±n artÄ±ÅŸ gösterdiÄŸi son yÄ±llarda, ithal hayvan ve ithal etlerden insanlara bulaÅŸan hastalÄ±klara karÅŸÄ± daha duyarlÄ± davranÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini bildirip denetimlerin titizlikle yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

Ömer Fethi Gürer hayvandan insana geçen hastalÄ±klarÄ±n ülkemizde çok bilinmediÄŸini ve bu konuda duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek, bir kiÅŸi hastalÄ±ÄŸa yakalandÄ±ÄŸÄ±nda onun hayvan hastalÄ±ÄŸÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlenmesinin uzman hekimler ve laboratuvar verileri ile ortaya çÄ±kabildiÄŸini ancak çoÄŸu zaman hastalÄ±ÄŸÄ±n farklÄ± hastalÄ±klarla benzeÅŸmesi nedeni ile hayvan hastalÄ±ÄŸÄ± olduÄŸu bilinmeden tedavinin olabileceÄŸinin de uzmanlarca ifade edildiÄŸini söyledi. (HABER MERKEZÄ°)

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