Deutsche Bank'ta â€˜Panama belgeleriâ€™ aramasÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Deutsche Bankâ€™Ä±n Frankfurt genel merkezi dahil 6 ÅŸubesinde Panama belgeleriyle ilgili aramanÄ±n bugÃ¼n de devam ettiÄŸi bildirildi.

Almanya’nÄ±n finans tekellerinden Deutsche Bank’Ä±n Frankfurt'taki genel merkezi dahil 6 ÅŸubesinde ‘Panama Belgeleri’ kara para aklama soruÅŸturmasÄ±na yönelik aramanÄ±n ‘toplanan dosyalarÄ±n büyüklüÄŸü’ nedeniyle bugün de devam ettiÄŸi bildirildi.

Frankfurt BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, bankanÄ±n Frankfurt genel merkezi dahil 6 ÅŸubesinde kara para aklama soruÅŸturmasÄ±na yönelik dün baÅŸlayan aramanÄ±n, toplanan dosyalarÄ±n büyüklüÄŸü nedeniyle bugün de devam ettiÄŸi duyuruldu.

Söz konusu aramaya, 170 kiÅŸiden oluÅŸan federal polis memurlarÄ±, savcÄ±lar ve vergi müfettiÅŸleri katÄ±lÄ±yor.

Banka, dün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Alman savcÄ±larÄ±n yürüttüÄŸü soruÅŸturmanÄ±n ‘Panama KaÄŸÄ±tlarÄ± ile ilgili’ olduÄŸunu belirtmiÅŸ, yetkililerle iÅŸ birliÄŸi içerisinde çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekmiÅŸti.

Panama KaÄŸÄ±tlarÄ± ile ilgili söz konusu soruÅŸturmanÄ±n AÄŸustos 2018’den beri devam ettiÄŸi ve 2013-2018 dönemini kapsadÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.

BankanÄ±n hisseleri bugün yaklaÅŸÄ±k yüzde 2,5 düÅŸerek, 8,11 avrodan iÅŸlem görüyor.

UluslararasÄ± AraÅŸtÄ±rmacÄ± Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), 2016’da Panama'da kayÄ±tlÄ± bir hukuk firmasÄ±nÄ±n 40 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir tuttuÄŸu kayÄ±t ve belgelere ulaÅŸarak basÄ±n kuruluÅŸlarÄ±yla paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Bugüne kadar en büyük belge sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± kabul edilen olaya ‘Panama Papers’ adÄ± verildi.

Belgelerde, aralarÄ±nda Türkiye ve dünyadan devlet baÅŸkanlarÄ± ve politikacÄ±larÄ±n da bulunduÄŸu çok sayÄ±da kiÅŸinin, offshore ÅŸirketler üzerinden vergi kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve kara para aklama gibi yasa dÄ±ÅŸÄ± eylemlerde bulunduÄŸu iddia ediliyor. (Berlin/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 KasÄ±m 2018 13:43

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