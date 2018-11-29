Deutsche Bankâ€™a â€˜Panama belgeleriâ€™ baskÄ±nÄ±

Deutsche Bank, genel merkez dahil 6 ÅŸubesinde kara para aklama soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda arama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Almanya’nÄ±n en büyük bankalarÄ±ndan Deutsche Bank, Frankfurt'taki genel merkezi dahil 6 ÅŸubesinde kara para aklama soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda arama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± teyit ederken soruÅŸturmanÄ±n Panama belgeleri ile ilgili olduÄŸunu duyurdu.

Bankadan yapÄ±lan açÄ±klamada, Alman polisinin Deutsche Bank’Ä±n Almanya'daki 6 ofisinde aramada bulunduÄŸu teyit edildi.

Alman savcÄ±larÄ±nÄ±n yürüttüÄŸü soruÅŸturmanÄ±n ‘Panama belgeleriyle ilgili’ olduÄŸu belirtilen açÄ±klamada, daha sonra ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgilendirmelerde bulunulacaÄŸÄ±, yetkililerle iÅŸ birliÄŸi içerisinde bulunulduÄŸu bildirildi.

BankanÄ±n iki çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n, banka müÅŸterilerinin kara para aklama amacÄ±yla offshore hesap açmasÄ±nda yardÄ±mcÄ± olduÄŸu ÅŸüphesiyle de soruÅŸturulduÄŸu belirtiliyor. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda Deutsche Bank'Ä±n müÅŸterilerinin ‘vergi cennetlerinde’ ÅŸirketler kurmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olunup olunmadÄ±ÄŸÄ± inceleniyor.

Söz konusu aramaya, 170 kiÅŸiden oluÅŸan federal polis memurlarÄ±, savcÄ±lar ve vergi müfettiÅŸleri katÄ±lÄ±yor.

UluslararasÄ± AraÅŸtÄ±rmacÄ± Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), 2016’da Panama'da kayÄ±tlÄ± bir hukuk firmasÄ±nÄ±n 40 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir tuttuÄŸu kayÄ±t ve belgelere ulaÅŸarak basÄ±n kuruluÅŸlarÄ±yla paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Bugüne kadar en büyük belge sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± kabul edilen olaya ‘Panama Papers’ adÄ± verildi.

Belgelerde, aralarÄ±nda Türkiye’den politikacÄ±larÄ±n da bulunduÄŸu çok sayÄ±da kiÅŸinin, offshore ÅŸirketler üzerinden vergi kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve kara para aklama gibi yasa dÄ±ÅŸÄ± eylemlerde bulunduÄŸu iddia ediliyor. (Berlin/AA)

Panama Belgeleri nedir, ne deÄŸildir?

Panama belgeleri Avrupaâ€™yÄ± sarstÄ±

www.evrensel.net