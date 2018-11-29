2 yaÅŸÄ±ndaki Esma'yÄ± darp ettiÄŸi iddia edilen Ã¼vey baba tutuklandÄ±

Ãœvey babasÄ± tarafÄ±ndan 10 gÃ¼n boyunca ÅŸiddete uÄŸradÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 2 yaÅŸÄ±ndaki Esma Asel K., 6 gÃ¼ndÃ¼r yoÄŸun bakÄ±mda yaÅŸam savaÅŸÄ± veriyor.

Sakarya'nÄ±n Geyve ilçesinde, üvey babasÄ± tarafÄ±ndan ÅŸiddete maruz kaldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 2 yaÅŸÄ±ndaki Esma Asel K., 6 gündür yoÄŸun bakÄ±mda yaÅŸam savaÅŸÄ± veriyor. Esma'nÄ±n öz babasÄ± Halit K., kÄ±zÄ±nÄ±n 10 gün boyunca darbedildiÄŸini, hastaneye götürülüp eve geri getirildiÄŸini iddia etti.

DHA'dan Aziz Güvener'in haberine göre, Sakarya'nÄ±n Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi'nde 2 yaÅŸÄ±ndaki Esma Asel K. 6 gün önce feci ÅŸekilde dövülmüÅŸ olarak hastaneye getirildi. Minik kÄ±z, yoÄŸun bakÄ±mda tedavi altÄ±na alÄ±nÄ±rken, Esma'ya ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± öne sürülen üvey baba E. S. (29) ile anne F.S. (28), gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiÄŸi, ikili adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Geyve BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n itirazÄ± üzerine Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, üvey baba hakkÄ±nda tutuklamaya yönelik yakalama kararÄ± çÄ±kardÄ±. Ä°kinci kez gözaltÄ±na alÄ±nan üvey baba, Nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸi'nce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

'2 yaÅŸÄ±ndaki Esma, Ã¼vey babasÄ± tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼resiye dÃ¶vÃ¼ldÃ¼' iddiasÄ±

ELÄ° VE KOLUNDA KIRIK, KAFATASINDA ÇATLAK VAR

Sakarya Üniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde hazÄ±rlanan raporda, Esma'nÄ±n 6 yerinde darp izi olduÄŸu, el bileÄŸi ile kolunda kÄ±rÄ±k bulunduÄŸu, kafatasÄ±nÄ±n ise çatladÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Halen yoÄŸun bakÄ±mda ölüm kalÄ±m savaÅŸÄ± veren minik Esma'nÄ±n babasÄ± Halit K., "6-7 yerinde darbe var. Sol ayaÄŸÄ± çatlak, eli çatlak kafatasÄ± çatlak durumu ciddi. Doktorun dediÄŸi bundan önceler de varmÄ±ÅŸ. Bu çocuÄŸa nasÄ±l bir ÅŸiddet, ben böyle bir ÅŸey görmedim. ÇocuÄŸumun ÅŸiddete maÄŸruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± doktordan öÄŸrendim. Ä°lk götürdüklerinde ölü olarak gidiyor. CanlandÄ±rÄ±yorlar, ÅŸu anda durumu kritik. Hayatla yaÅŸam arasÄ±nda mücadele ediyor. BunlarÄ± yapan da susan da göz yuman da cezasÄ±nÄ± çekecek. ÇocuÄŸumu hep almak istiyordum ama vermiyorlardÄ± bana. BakÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyordum. BunlarÄ± bildiÄŸim için 'hep bana verin' dedim', vermediler" dedi.

ÇocuÄŸun 10 gün boyunca darp edilip kendisinden habersiz ÅŸekilde hastaneye götürüldüÄŸünü iddia eden baba Halit K., "10 gün boyunca darp edilmiÅŸ çocuÄŸum, hastanelere götürüp getirilmiÅŸ. Benim hiç haberim olmadÄ±. Almaya gittiÄŸimde kÄ±zÄ±mÄ±n ayaÄŸÄ±nda çatlak ile çeÅŸitli yerlerini morarmÄ±ÅŸ gördüm. Üvey baba tutuklandÄ±. CezalarÄ±nÄ± çekmesini istiyorum, devletimize milletimize güveniyorum" diye konuÅŸtu.

Sakarya Barosu ve Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± Sakarya Ä°l MüdürlüÄŸü'nün müdahil olduÄŸu soruÅŸturma sürdürülürken, Esma'ya uygulnan ÅŸiddetin detaylarÄ± yapÄ±lacak incelemeden sonra ortaya çÄ±kacak. (HABERMERKEZÄ°)

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