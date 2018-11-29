2 yaşındaki Esma'yı darbettiği iddia edilen üvey baba tutuklandı

Üvey babası tarafından 10 gün boyunca şiddete uğradığı iddia edilen 2 yaşındaki Esma Asel K., 6 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, üvey babası tarafından şiddete maruz kaldığı iddia edilen 2 yaşındaki Esma Asel K., 6 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Esma'nın öz babası Halit K., kızının 10 gün boyunca darbedildiğini, hastaneye götürülüp eve geri getirildiğini iddia etti.

DHA'dan Aziz Güvener'in haberine göre, Sakarya'nın Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi'nde 2 yaşındaki Esma Asel K. 6 gün önce feci şekilde dövülmüş olarak hastaneye getirildi. Minik kız, yoğun bakımda tedavi altına alınırken, Esma'ya şiddet uyguladığı öne sürülen üvey baba E. S. (29) ile anne F.S. (28), gözaltına alındı. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği, ikili adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Geyve Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, üvey baba hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. İkinci kez gözaltına alınan üvey baba, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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ELİ VE KOLUNDA KIRIK, KAFATASINDA ÇATLAK VAR

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hazırlanan raporda, Esma'nın 6 yerinde darp izi olduğu, el bileği ile kolunda kırık bulunduğu, kafatasının ise çatladığı belirtildi. Halen yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veren minik Esma'nın babası Halit K., "6-7 yerinde darbe var. Sol ayağı çatlak, eli çatlak kafatası çatlak durumu ciddi. Doktorun dediği bundan önceler de varmış. Bu çocuğa nasıl bir şiddet, ben böyle bir şey görmedim. Çocuğumun şiddete mağruz kaldığını doktordan öğrendim. İlk götürdüklerinde ölü olarak gidiyor. Canlandırıyorlar, şu anda durumu kritik. Hayatla yaşam arasında mücadele ediyor. Bunları yapan da susan da göz yuman da cezasını çekecek. Çocuğumu hep almak istiyordum ama vermiyorlardı bana. Bakılmadığını biliyordum. Bunları bildiğim için 'hep bana verin' dedim', vermediler" dedi.

Çocuğun 10 gün boyunca darbedilip kendisinden habersiz şekilde hastaneye götürüldüğünü iddia eden baba Halit K., "10 gün boyunca darbedilmiş çocuğum, hastanelere götürüp getirilmiş. Benim hiç haberim olmadı. Almaya gittiğimde kızımın ayağında çatlak ile çeşitli yerlerini morarmış gördüm. Üvey baba tutuklandı. Cezalarını çekmesini istiyorum, devletimize milletimize güveniyorum" diye konuştu.

Sakarya Barosu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü'nün müdahil olduğu soruşturma sürdürülürken, Esma'ya uygulnan şiddetin detayları yapılacak incelemeden sonra ortaya çıkacak. (HABERMERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Kasım 2018 17:13

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