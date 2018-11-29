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FotoÄŸraf: Evrensel
Emek Partisi yÃ¶neticisi Nuralâ€™a beraat
29 KasÄ±m 2018 14:42
EMEP Karesi Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Kadir Nural, hakkÄ±nda sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± gerekÃ§esiyle aÃ§Ä±lan davadan beraat etti.
BalÄ±kesir’de Emek Partisi (EMEP) Karesi Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Kadir Nural, hakkÄ±nda BalÄ±kesir 3. Asliye Mahkemesi tarafÄ±ndan sosyal medya kanalÄ± ile kamu görevlilerine, görevi nedeni ile hakaret ettiÄŸi gerekçesi ile yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± karar duruÅŸmasÄ±nda beraat etti. (BalÄ±kesir/EVRENSEL)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 KasÄ±m 2018 14:57
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