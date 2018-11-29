FotoÄŸraf: Evrensel
Gripin grevinin ikinci gÃ¼nÃ¼nde Valilikten iÅŸÃ§ilere Ã§adÄ±r yasaÄŸÄ± geldi
Gripin Ä°laÃ§ FabrikasÄ±nda grev ikinci gÃ¼nÃ¼ne girerken Valilik iÅŸÃ§ilerin fabrika Ã¶nÃ¼ne grev Ã§adÄ±rÄ± kurmasÄ±nÄ± yasakladÄ±.
Gripin Ä°laç FabrikasÄ±nda grev ikinci gününe girerken Ä°stanbul ValiliÄŸi iÅŸçilerin grev çadÄ±rÄ± kurmasÄ±nÄ± yasakladÄ±.
Ä°ÅŸçilerin yüzde 25 zam talebine karÅŸÄ±lÄ±k patronun yüzde 17 dayatmasÄ± nedeniyle toplu sözleÅŸme görüÅŸmelerinin tÄ±kandÄ±ÄŸÄ± Gripin’de polis, ValiliÄŸin emri olduÄŸunu söyleyerek iÅŸçilerin çadÄ±r kurmasÄ±nÄ± engelledi. ÇoÄŸunluÄŸu kadÄ±n olan iÅŸçiler, soÄŸuk hava koÅŸullarÄ±na raÄŸmen patronun dayatmasÄ±na karÅŸÄ± grevi sürdürmekte kararlÄ±. ValiliÄŸin yasak kararÄ±na tepki gösteren iÅŸçiler, “Söz konusu iÅŸçiler olunca yasak getiriliyor ama patronlara yasak yok, vergileri siliniyor” diye konuÅŸtu.
Yüzde 25 zam talep ettiklerini belirten Zeycan Åžahin isimli iÅŸçi, hayat ÅŸartlarÄ±nÄ±n zorluÄŸuna dikkat çekerek ÅŸunlarÄ± söyledi: Geçinemiyoruz, yetiÅŸtiremiyoruz. 1 liraya aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸey 5 liraya, 10 liraya çÄ±ktÄ±. Ä°stediÄŸimiz rakam fazla bir ÅŸey deÄŸil. Biz emeÄŸimizin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± istiyoruz. KararlÄ±yÄ±z, mücadelemize devam edeceÄŸiz. (Ä°stanbul/EVRENSEL)
Toplu sÃ¶zleÅŸme gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin tÄ±kandÄ±ÄŸÄ± Gripinâ€™de grev baÅŸladÄ±