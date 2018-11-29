'Ä°ÅŸÃ§iler Ã¶lÃ¼yor, proje sahipleri soruÅŸturmaya bile uÄŸramÄ±yor'

3. HavalimanÄ± Ä°ÅŸÃ§ileriyle DayanÄ±ÅŸma Platformu, viyadÃ¼k Ã§Ã¶kmesi ve 3 iÅŸÃ§inin hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle ilgili Cengiz Holding binasÄ± Ã¶nÃ¼nde aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

3. HavalimanÄ± Ä°ÅŸçileriyle DayanÄ±ÅŸma Platformu, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Cengiz-Limak-Kolin ortaklÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±lan Kuzey Marmara Otoyolu kapsamÄ±nda inÅŸaatÄ± devam eden 7 no’lu viyadükte, beton blok montajÄ± sÄ±rasÄ±nda meydana gelen çökme sonucu 3 iÅŸçinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle ilgili Cengiz Holding önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. AçÄ±klamada proje sahibi ÅŸirketlerin birçok kez iÅŸ cinayetiyle gündeme geldiÄŸi ve haklarÄ±nda soruÅŸturma bile açÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± belirtilerek tepki gösterildi.

Cengiz Holding’in Altunizade’de bulunan binasÄ± önünde yapÄ±lan açÄ±klamayÄ± Beyza Üstün okudu. Ä°ÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve güvenliÄŸi önlemlerinin alÄ±nÄ±p alÄ±nmamasÄ±nÄ± soruÅŸturmayanlarÄ±n yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirdiÄŸini belirten Üstün, “Ä°lk açÄ±klama Kocaeli BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°brahim KaraosmanoÄŸlu’dan geldi. ‘Çok hÄ±zlÄ± giden bir inÅŸaat. Çok da can güvenliÄŸi alÄ±nan bir inÅŸaat. Geçen hafta viyadük inÅŸaatÄ±nÄ± ben de ziyaret ettim’ sözleriyle Cengiz-Limak-Kolin avukatlÄ±ÄŸÄ±na soyundu” dedi. Üstün, Kocaeli Belediye BaÅŸkanÄ±nÄ±n da "Ä°ÅŸin hÄ±zlÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan" bahsettiÄŸini ifade etti.

Proje sahibi firmalarÄ±n daha önce de sayÄ±sÄ±z kere iÅŸ cinayetleriyle gündeme geldiÄŸini aktaran Üstün “Sadece 3. havalimanÄ±nda resmi rakamlara göre 30, Ä°SÄ°G Meclisinin verilerine göre de 39 iÅŸçinin kanÄ±nÄ± dökmüÅŸ firmalar ve bu sayÄ±nÄ±n çok daha yüksek olduÄŸu da biliniyor. Tüm suçlarÄ±na raÄŸmen herhangi bir soruÅŸturmaya bile uÄŸramadÄ±lar. DahasÄ± vergi muafiyeti ve baÅŸka ayrÄ±calÄ±klarla ödüllendirildiler. OnlarÄ±n neden olduÄŸu her cinayet, her usulsüzlük, her suç daha onlar aÄŸÄ±zlarÄ±nÄ± açmadan bakanlarÄ±n ve resmi kurumlarÄ±n savunmalarÄ±yla gözümüzün içine bakÄ±larak aklanmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

Üstün, UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Mehmet Cahit Turhan’a “En azÄ±ndan bir açÄ±klama yapacak mÄ±sÄ±nÄ±z? Yoksa daha önce 3. havalimanÄ±nda olduÄŸu gibi eski CEO’su olduÄŸunuz firmalarÄ±n avukatÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürdürmeyi mi tercih edeceksiniz?” sorularÄ±nÄ± yöneltti.

Ä°nÅŸaat iÅŸçilerinin, kölelik çaÄŸÄ±nda firavunlara piramit inÅŸa eden köleler olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Üstün “Örgütlenerek, kendi sÄ±nÄ±fsal duruÅŸunu kimlik haline getirerek bu muameleyi yapanlara dünyayÄ± dar edecek bir gücün temsilcileridirler. Patronlar ve onlarÄ±n temsilcileri de er ya da geç bu gerçeÄŸi göreceklerdir" diye konuÅŸtu.

BASIN-Ä°Åž GENEL BAÅžKANI: AMBULANSTAN ÖNCE YAYIN YASAÄžI GELÄ°YOR!

DÄ°SK/BasÄ±n-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Faruk Eren ise konuyla ilgili ÅŸunlarÄ± söyledi: Bu tür iÅŸ cinayetlerinde ambulanstan önce güvenlik güçlerinin ve yayÄ±n yasaklarÄ±nÄ±n geldiÄŸini birçok kez yaÅŸadÄ±k. Ä°stiyorlar ki toplum bilgi almasÄ±n. Sadece yaÅŸadÄ±klarÄ± paniÄŸin göstergesi. Nihayetinde bütün iÅŸ cinayetleri iktidarÄ±n, ona destek veren iÅŸadamlarÄ±nÄ±n izlediÄŸi politikalar sonucu meydana geliyor. O yüzden bunlara kaza deÄŸil iÅŸ cinayeti diyoruz. Yürütülen inÅŸaatÄ±n sorumlularÄ±ndan biri topluma küfretmekle ünlü bir iÅŸ adamÄ± ve Türkiye’de büyük inÅŸaatlarÄ±n sorumluluÄŸunu üstleniyor. Bütün bu yayÄ±n yasaklarÄ±na raÄŸmen toplum bir ÅŸekilde bunlardan haber alacak. Ä°ÅŸ güvenliÄŸi koÅŸullarÄ±nÄ± sorgulamak, taÅŸeron ya da ana yüklenici firmanÄ±n sorumluluÄŸunu araÅŸtÄ±rmak gazeteciliÄŸin esasÄ±dÄ±r. GazeteciliÄŸi de betona gömmek istiyorlar ama gömülmeyecek. Toplum bir ÅŸekilde haberdar olacak çünkü bu ülkede gazeteciler var. DÄ°SK/BasÄ±n-Ä°ÅŸ olarak bu yasaÄŸÄ± tanÄ±mÄ±yoruz.

BasÄ±n Ã¶rgÃ¼tlerinden viyadÃ¼k Ã§Ã¶kmesine getirilen yayÄ±n yasaÄŸÄ±na tepki

EMEP: KAPÄ°TALÄ°ST SÄ°STEMÄ°N VE Ä°KTÄ°DARIN SUÇLARINI GÄ°ZLEYEMEZSÄ°NÄ°Z

Emek Partisi (EMEP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Levent Tüzel "Kapitalist sistemin ve iktidarÄ±n suçlarÄ±nÄ± gizleyemezsiniz" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: Çaresizce oraya buraya koÅŸturan iÅŸçiler, kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± haber kanallarÄ±ndan izlerken olaya mahkemece yayÄ±n yasaÄŸÄ± konuldu. Sistem ve kara düzenin yürütücüleri ayyuka çÄ±kmÄ±ÅŸ iÅŸ cinayetlerine tepkinin büyümesini istemiyorlardÄ±. Ä°ÅŸ cinayetleri, Türkiye kapitalizminin ve betona gömülmüÅŸ cumhuriyetin adeta alameti farikasÄ± olmuÅŸtur. YÄ±l sonuna yaklaÅŸÄ±rken geçen her ay içinde büyük çoÄŸunluÄŸu inÅŸaat iÅŸkolunda olmak üzere sayÄ±larÄ± 200’ü bulan iÅŸçi ve emekçi bu tür iÅŸ cinayetlerinde hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸtir. Türkiye kamuoyu ve emek güçleri AKP iktidarÄ±nÄ±n topluma sunduÄŸu ‘prestij ve baÅŸarÄ± projeleri’ ile sayÄ±larÄ± katlanan iÅŸ cinayetlerinin üzerine gitmelidir. Ä°ÅŸin aceleye getirilmesi kazalarÄ±n oluÅŸumundaki ana unsurdur. Ve hiç ÅŸüphesiz artÄ±k hükümetin güdümündeki yargÄ±nÄ±n yayÄ±n yasaÄŸÄ± ve sansürü de, gerçek sorumlularÄ±n gizlenmesine ve hak aramanÄ±n engellenmesine dönüktür. BaskÄ±lar, yasaklar ve yalanlarla ülke yöneten sermaye sÄ±nÄ±fÄ± ve siyasetçilerinin er ve ya geç hesap vermesi engellenemeyecektir.

TÜMTÄ°S: SORUMLULAR YARGILANMALI

TÜMTÄ°S tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada da “Günde ortalama 5 iÅŸçiyi kurban verdiÄŸimiz, Avrupa ortalamasÄ±nda ise birinci sÄ±rada yer aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸ cinayetlerinde bilanço giderek aÄŸÄ±rlaÅŸÄ±yor. AÅŸÄ±rÄ± kâr hÄ±rsÄ±, ihmal, denetimsizlik ve tedbirsizlikten kaynaklanan etmenlere son yÄ±llarda iÅŸverenin ‘iÅŸi bitirin’ baskÄ±sÄ± ile üretime zorlama faktörü eklenmiÅŸtir. Ä°ÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸi konusunda çÄ±karÄ±lan yasalara raÄŸmen uygulamada yetersiz kalÄ±nmÄ±ÅŸ, tablo giderek kararmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu tabloyu kabul etmemiz mümkün deÄŸildir. Ä°ÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸinde önlemler artÄ±rÄ±lmalÄ±, iÅŸ cinayetinde sorumluluÄŸu bulunanlar yargÄ±lanmalÄ±dÄ±r” dendi.

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