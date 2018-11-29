Ä°zmir'de, mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶ÄŸrencileri dÃ¶vdÃ¼ÄŸÃ¼ iddiasÄ±

Ä°zmir KemalpaÅŸa'daki 75. YÄ±l Ortaokulu'nda gÃ¶revli mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± olan M.Y. hakkÄ±nda, Ã¶ÄŸrencisine ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±.

Ä°zmir'in KemalpaÅŸa ilçesindeki 75. YÄ±l Ortaokulu'nda görevli müdür yardÄ±mcÄ±sÄ± M.Y. hakkÄ±nda, öÄŸrencisine ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle soruÅŸturma açÄ±ldÄ±.

KemalpaÅŸa'daki 75. YÄ±l Ortaokulu'nda görevli müdür yardÄ±mcÄ±sÄ± M.Y., iddiaya göre, okula tiÅŸörtle gelen bir öÄŸrencisini fiziki ÅŸiddet uygulayarak uyardÄ±. Bir diÄŸer olayda ise, arkadaÅŸÄ±na küfür ettiÄŸi gerekçesiyle baÅŸka öÄŸrenciye ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± öne sürüldü. ÖÄŸrenciler, her iki olayÄ± cep telefonuyla kaydetti. KemalpaÅŸa Ä°lçe Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü, velilerin M.Y. hakkÄ±nda ÅŸikayetleri üzerine, olayla ilgili idari soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. M.Y.'ye ait olduÄŸu öne sürülen görüntülerde, ÅŸahsÄ±n öÄŸrencilerle önce konuÅŸtuÄŸu, sonra tokat atarak konuÅŸtuÄŸu görülüyor. (Ä°zmir/DHA)

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