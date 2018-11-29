'17-25 AralÄ±k soruÅŸturmasÄ±' davasÄ±nda aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet istendi

17-25 AralÄ±k soruÅŸturmasÄ± ile darbeye teÅŸebbÃ¼s ettikleri iddia edilen 59 sanÄ±k iÃ§in aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istendi.

17-25 AralÄ±k soruÅŸturmasÄ±nda usulsüzlükler yaptÄ±klarÄ± ve darbeye teÅŸebbüs ettikleri iddiasÄ±yla Fetullah Gülen, ABD'deki Hakan Atilla davasÄ±nda tanÄ±klÄ±k yapan Hüseyin Korkmaz ile eski Emniyet Müdürü Yakub SaygÄ±lÄ±'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 13'ü tutuklu 71 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada esas hakkÄ±ndaki mütalaasÄ±nÄ± açÄ±klayan cumhuriyet savcÄ±sÄ±, 59 sanÄ±ÄŸÄ±n "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs" suçundan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince Silivri Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± karÅŸÄ±ndaki salonda yapÄ±lan duruÅŸmaya 11'i tutuklu 13 sanÄ±k ve avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.

DuruÅŸmada ayrÄ±ca CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, oÄŸlu Bilal ErdoÄŸan, Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, MÄ°T BaÅŸkanÄ± Hakan Fidan ve eski BaÅŸbakanlardan Ahmet DavutoÄŸlu ile aralarÄ±nda iÅŸ insanlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu müÅŸteki-müdahilleri de avukatlarÄ± temsil etti.

DuruÅŸmada 247 sayfalÄ±k esas hakkÄ±ndaki mütalaasÄ±nÄ± okuyan Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Ramazan Gökçe, aralarÄ±nda eski emniyet müdürleri Yakub SaygÄ±lÄ±, KazÄ±m Aksoy, Yasin Topçu ve Mahir ÇakallÄ±'nÄ±n da bulunduÄŸu 59 sanÄ±ÄŸÄ±n "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs" suçundan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

SanÄ±klar Yakub SaygÄ±lÄ±, KazÄ±m Aksoy, Yasin Topçu'nun "silahlÄ± terör örgütü yöneticisi olma" iddiasÄ±ndan 15 yÄ±ldan 22 yÄ±l altÄ±ÅŸar aya kadar hapis cezasÄ±na mahkum edilmesini talep eden Gökçe, 54 sanÄ±ÄŸÄ±n "silahlÄ± terör örgütüne üye olma" iddiasÄ±ndan 7 yÄ±l altÄ±ÅŸar aydan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± öngördü.

Cumhuriyet savcÄ±sÄ± Gökçe, Fetullah Gülen, ABD'deki Hakan Atilla davasÄ±nda tanÄ±klÄ±k yapan Hüseyin Korkmaz, eski Emniyet Müdürü Hamza Tosun ile Sinan Dursun, Engin Filiz ve Sinan SaÄŸyalavaç'Ä±n dosyasÄ±nÄ±n tefrik edilmesini, haklarÄ±ndaki yakalama kararlarÄ±nÄ±n devamÄ±nÄ± istedi. (AA)

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