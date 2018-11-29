'Åžiddete maruz kalan kadÄ±nlar gelecek planÄ± yapamÄ±yor'

ODTÃœ'de kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddet konulu panelde konuÅŸan Psikolog Senem GÃ¼zel, ÅŸiddete maruz kalan kadÄ±nlarÄ±n geleceÄŸe dair plan yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

ODTÜ'de kadÄ±na yönelik ÅŸiddet konulu panelde konuÅŸan Psikolog Senem Güzel, ÅŸiddete maruz kalan kadÄ±nlarÄ±n geleceÄŸe dair plan yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ankara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden Cansu Okan ise, yasalarda ÅŸiddete karÅŸÄ± kadÄ±nÄ±n deÄŸil, ailenin korunmasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.

ODTÜ Toplumsal Cinsiyet ÇalÄ±ÅŸmalarÄ± TopluluÄŸu, 25 KasÄ±m'Ä±n ardÄ±ndan “KadÄ±na Yönelik Åžiddeti FarklÄ± BoyutlarÄ±ndan Anlamak” baÅŸlÄ±klÄ± bir panel düzenledi. Topluluk adÄ±na açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan SÄ±la Altun, kadÄ±na yönelik ÅŸiddetin farklÄ± boyutlarÄ±nÄ± anlamak için bu paneli düzenlediklerini belirtti. 25 KasÄ±m'Ä±n Mirabel kardeÅŸlerin Dominik Cumhuriyetinde öldürülen kardeÅŸlerden miras kalan bir gün olduÄŸunu hatÄ±rlatan Altun, “Dünyada ve Türkiye'de kadÄ±na yönelik ÅŸiddet ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±k son bulmadÄ±. Türkiye'de ÅŸiddetin belirgin biçimde arttÄ± ve bu üniversitelere de yansÄ±dÄ±. ODTÜ'de acil bir ihtiyaç olan cins tacizi önleme birimlerinin çok kÄ±sÄ±tlÄ±” dedi.

ÅžÄ°DDET ÖLÜME VARINCA TEPKÄ° ARTIYOR

KonuÅŸmaya ilk olarak BirleÅŸmiÅŸ Milletler ortak projesinde IraklÄ± ve Suriyeli ÅŸiddete maruz kalmÄ±ÅŸ kadÄ±nlar ile çalÄ±ÅŸan Psikolog Senem Güzel baÅŸladÄ±. Åžiddetin psikolojik etkilerine ve bu alandaki eksikliklere deÄŸinen Güzel, ÅŸiddete yönelik tepkinin, fiziksel ÅŸiddet ölümcül bir seviyeye ulaÅŸÄ±nca arttÄ±ÄŸÄ±na söyledi. Psikolojik ve ekonomik ÅŸiddetin vücut üzerinde iz bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama uzun süre iyileÅŸmeyen yaralar olduÄŸunu belirten Güzel, fiziksel anlamda görülmediÄŸi için ÅŸiddetin farkÄ±nda olunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi.

Åžiddet gören kadÄ±nlarda travma sonrasÄ± yoÄŸun stres bozukluÄŸu olduÄŸunu belirten Güzel, “Stres bozukluÄŸu, kadÄ±nlarÄ±n zihinlerine kazÄ±nan aniden donmuÅŸ bir resim gibi travma anlarÄ±nÄ± hatÄ±rlamasÄ±na yol açar. Åžiddete maruz kalan kadÄ±nlar geçmiÅŸ, bugün ve gelecek arasÄ±nda bir baÄŸ kuramadÄ±klarÄ± gibi geleceÄŸe dair plan yapamazlar” dedi. Güzel, travmayÄ± yaÅŸayan özellikle çocukluÄŸunda istismara, enseste maruz kalan insanlarÄ±n 70 yaÅŸÄ±na geldiklerinde dahi ayna karÅŸÄ±sÄ±nda kendilerini tanÄ±yamadÄ±klarÄ±nÄ± ve benlik duygularÄ±nÄ± geliÅŸtiremediklerini söyledi.

KADINLARIN MÜCADELESÄ° Ä°LE HAKLARI HUKUKSAL ALANA TAÅžINDI

Åžiddetin hukuksal boyutuna dikkat çeken Ankara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Ar. Gör. Cansu Okan, kadÄ±na karÅŸÄ± ÅŸiddetin 60'lardan önce ÅŸiddet olarak tanÄ±mlanmadÄ±ÄŸÄ±na kaydetti. Okan, “Mücadelenin hukuksal alana taÅŸÄ±nmasÄ± uluslararasÄ± anlaÅŸmalar ile saÄŸlandÄ±. AnlaÅŸmalar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile kabul edilen maddeler, ülkelerin kendi hukuksal çerçevelerine uygulandÄ±. Bu anlaÅŸmalar çerçevesinde Ä°stanbul SözleÅŸmesi ile ÅŸiddeti tanÄ±mlamak gerekir ve burada yalnÄ±zca fiziksel ÅŸiddetin esas almamasÄ± oldukça önemlidir” dedi.

Okan, 4320 baÅŸlÄ±klÄ± kanunun kadÄ±nÄ± aile içinde ele aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve aileyi korumayÄ± esas aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±rken bu kanundaki en temel eksikliÄŸin aileyi kadÄ±nÄ±n önünde tutmak olduÄŸunu söyledi. Bu konuda örnek veren Okan, “Bir kadÄ±n ÅŸiddet gördüÄŸünde ve korunma talebi ile baÅŸvurduÄŸunda, aileyi korumak ve bir arada tutmak için kadÄ±n geri gönderiliyor. 6284 numaralÄ± kanunun ise kadÄ±nÄ± aile içerisinde edilgen bir yapÄ±da görmeyerek, ÅŸiddet için kanÄ±t istememesinin ise daha farklÄ± ve önemli bir yerde duruyor” diye konuÅŸtu. (Ankara/EVRENSEL)

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