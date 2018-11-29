Ekoloji BirliÄŸinden Ã‡evre Kanunu uyarÄ±sÄ±

Ekoloji BirliÄŸi 'Sulak alanlara enerji tesisi yapÄ±lmasÄ±na hayÄ±r deyin' Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Ekoloji BirliÄŸi, milletvekillerine TBMM'de görüÅŸülmekte olan Çevre Kanunundaki bazÄ± deÄŸiÅŸikliklere dair torba yasada yer alan sulak alanlara yenilenebilir enerji santrali kurulmasÄ± teklifinin reddedilmesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

ÇEVRE Ä°ÇÄ°N BÜYÜK ZARAR OLUÅžTURACAK

Ekoloji BirliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada TBMM Genel Kurul'da görüÅŸülen Çevre Kanunu ile ilgili deÄŸiÅŸiklik teklifinin, çevreyi koruyacak bazÄ± önlemlerin yanÄ±nda çevre için büyük zarar oluÅŸturacak maddeleri de barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± dile getirildi. Kamuoyuna çevre zararlarÄ±nÄ± engellemek amacÄ±yla poÅŸetlerin marketlerde parayla satÄ±lmasÄ± olarak yansÄ±yan kanun deÄŸiÅŸikliÄŸindeki birkaç maddeye dikkat çeken Ekoloji BirliÄŸi, özellikle KÄ±yÄ± Kanunu'nda “KÄ±yÄ±nÄ±n KorunmasÄ±, YapÄ± YasaÄŸÄ± ve KÄ±yÄ±da YapÄ±lacak YapÄ±lar” baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±ndaki 6. Maddesine yapÄ±lan ek ile denizlerde, doÄŸal ve yapay göllerde yenilenebilir enerji santralleri ve elektrik iletim hatlarÄ± yapÄ±lmasÄ±na izin verilmesi maddesine vurgu yaptÄ±.

19. MADDEYE HAYIR OYU VERÄ°N

Sulak alanlarÄ±n ekosistem açÄ±sÄ±ndan önemine vurgu yapan Ekoloji BirliÄŸi, bu alanlarÄ±n mutlaka korunmasÄ± gerektiÄŸine dikkat çekti. "Temiz ve çevreci enerji" kaynaklarÄ± olarak bilinen yenilenebilir enerji kaynaklarÄ±nÄ±n yol açtÄ±ÄŸÄ± zararlarÄ±n, RES ve GES'lerin yarattÄ±ÄŸÄ± doÄŸa tahribatlarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen Ekoloji BirliÄŸi, açÄ±klamasÄ±nda ÅŸunlar dile getirildi; “Yenilenebilir enerji sahalarÄ± oluÅŸturulurken sulak alanlardan uzak durulmasÄ± gerekirken ÅŸu an TBMM Genel Kurulu'nda görüÅŸülmekte olan kanun deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 19. maddesi, sulak alanlarÄ± hiçbir kÄ±sÄ±tlama getirmeden yenilenebilir enerjiye açmaktadÄ±r. Biz Türkiye çapÄ±nda örgütlü 60 çevre, ekoloji dernek ve platformun ortak sesi olarak, sulak alanlara yenilenebilir enerji santralleri kurulmasÄ±na izin veren 19. maddenin kanun teklifinden çÄ±kartÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini önemle vurguluyoruz. Meclisteki bütün milletvekillerine çaÄŸrÄ±da bulunarak 19. maddeye aleyhte oy kullanmaya davet ediyoruz.” (Ä°zmir/EVRENSEL)

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