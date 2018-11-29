Astana'da Suriye konulu 11. garantÃ¶rler toplantÄ±sÄ± sona erdi

TÃ¼rkiye, Rusya, Ä°ran ile Suriye'deki hÃ¼kÃ¼met ve muhalefet heyetlerinin Astana'daki Suriye gÃ¼ndemli toplantÄ±sÄ± sona erdi.

Türkiye, Rusya, Ä°ran ile Suriye'deki hükümet ve muhalefet heyetleri 11. kez Astana’da bir araya geldi. GörüÅŸmelerin ana gündemini Ä°stanbul’da Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa’nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸtirilen Dörtlü Zirve’deki Anayasa Komitesi kurulmasÄ± kararÄ± oluÅŸturdu. ToplantÄ±nÄ±n 2. gününde taraflar nihai bildiri üzerinde uzlaÅŸmak için ikili ve üçlü toplantÄ±lar düzenledi. ToplantÄ±nÄ±n sona ermesinin ardÄ±ndan ortak bildiri açÄ±klandÄ±.

Ä°DLÄ°B, ANAYASA KOMÄ°TESÄ° VE ALIKONANLAR

ToplantÄ±da Türkiye, Rusya ve Ä°ran'Ä±n Ä°dlib'deki ateÅŸkes ihlallerinden endiÅŸe duyduÄŸu, ateÅŸkesin gözlenmesi konusunda ortak çabalarÄ± artÄ±rma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Taraflar, kimyasal silahlarÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±, iddialarÄ±n Kimyasal SilahlarÄ± Yasaklama Örgütü tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Garantör ülkeler, Cenevre'de Anayasa Komitesinin en kÄ±sa sürede kurulmasÄ± için Suriyeli taraflarÄ± destekleme konusunda da mutabÄ±k kaldÄ±.

Taraflar Suriye hükümeti ve muhalifler tarafÄ±ndan rehine alÄ±nanlarÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için baÅŸlatÄ±lan pilot projenin devam etmesi ve AlÄ±konulanlar ÇalÄ±ÅŸma Grubu'nun çabalarÄ±nÄ± iyileÅŸtirmekte mutabÄ±k kaldÄ±.

Garantör ülkeler, ülkeye geri dönüÅŸler için uluslararasÄ± konferans düzenleme çabalarÄ± kapsamÄ±nda BirleÅŸmiÅŸ Milletler Mülteciler Yüksek KomiserliÄŸi (BMMYK) ile çalÄ±ÅŸmaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± belirtti.

Bir sonraki Astana toplantÄ±sÄ±nÄ±n Åžubat 2019'da yapÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸi kaydedildi.

FotoÄŸraf: Aliia Raimbekova/AA

RUSYA: ABD VARLIÄžI SURÄ°YE'NÄ°N BÜTÜNLÜÄžÜNE TEHDÄ°T

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi AleksandÄ±r Lavrentyev, 11. garantörler toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± yaptÄ±.

AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Suriye'deki ABD askeri varlÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen Lavrentyev, "ABD'nin üsler kurduÄŸunu görüyoruz. Özellikle Kürtlerle olan iÅŸ birliÄŸi genel olarak Suriye'nin toprak bütünlüÄŸüne tehdit oluÅŸturmaktadÄ±r" dedi.

Lavrentyev, "Suriye topraklarÄ±nda ÅŸu an ABD güçleri yerleÅŸmiÅŸtir. O bölgede DEAÅž gibi örgütler de var. Hatta muhalifler bile ABD'nin varlÄ±ÄŸÄ±ndan memnun olmadÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±kça belirttiler. ABD güçlerinin Suriye'nin toprak bütünlüÄŸüne tehdit olduÄŸunu düÅŸünüyorlar. Bunlar konuÅŸuldu. ABD'nin üsler kurduÄŸunu görüyoruz. Özellikle Kürtlerle olan iÅŸ birliÄŸi genel olarak Suriye'nin toprak bütünlüÄŸüne tehdit oluÅŸturmaktadÄ±r. " diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Aliia Raimbekova/AA

'RUSYA Ä°LE TÜRKÄ°YE ARASINDA ÇATIÅžMA OLASILIÄžI YOK'

Lavrentyev, "Astana süreci garantörü Türkiye, Suriye'nin bütünlüÄŸü ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k prensiplerine baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± teyit ediyor. Suriye topraklarÄ±ndaki askeri birimlerinin geçici olduÄŸuyla ilgili güvence veriyor. Türkiye’nin sözlerini yerine getireceÄŸinden umutluyuz. Bölge istikrara kavuÅŸunca askerlerini çÄ±kartacaÄŸÄ±nÄ± umut ediyoruz. Rusya ile Türkiye arasÄ±nda çatÄ±ÅŸma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± yok" ifadelerini kullandÄ±.

DIÅžÄ°ÅžLERÄ° BAKANLIÄžI'NDAN AÇIKLAMA

ToplantÄ±ya dair bir açÄ±klama da Türkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan geldi. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Suriye'nin egemenliÄŸi ile toprak bütünlüÄŸüne kasteden ve komÅŸu ülkelerin milli güvenlikleri için tehdit oluÅŸturan ayrÄ±lÄ±kçÄ± gündemlere karÅŸÄ± tutum teyit edilmiÅŸtir" denildi.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Anayasa Komitesi ile ilgili istiÅŸarelerin yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve Komitenin en kÄ±sa zamanda kurulmasÄ± hususundaki ortak kararlÄ±lÄ±k ifade edilmiÅŸtir" ifadelerine yer verildi.

SURÄ°YE HÜKÜMETÄ° TEMSÄ°LCÄ°SÄ° TÜRKÄ°YE'YÄ° ELEÅžTÄ°RDÄ°

Suriye hükümeti heyetine baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan ve BM Daimi Temsilcisi BeÅŸar Caferi ise düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Türkiye'nin Ä°dlib'de Soçi mutabakatÄ±ndan doÄŸan yükümlülüklerini yerine getirmediÄŸini söyleyerek, diplomatik yollarla çözülmediÄŸi takdirde "baÅŸka yollar deneyecekleri" ifadelerini kullandÄ±.

Askeri muhalefet heyetini temsil eden eski Suriye Geçici Hükümeti BaÅŸbakanÄ± Ahmet Tuma ise Türkiye'nin Soçi mutabakatÄ±nda yükümlülüklerini yerine getirdiÄŸini söylerken, Anayasa komitesi kurulmasÄ± için yapÄ±lan görüÅŸmeler hakkÄ±nda, "Anayasa komitesinin yakÄ±nda kurulacaÄŸÄ±nÄ± ümit ediyoruz ama ne zaman kurulacak ne zaman çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayacak belli deÄŸil" ifadesini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

â€˜GarantÃ¶rlerâ€™ 11. kez Astana'da: GÃ¼ndem Anayasa Komitesi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 KasÄ±m 2018 13:54

www.evrensel.net