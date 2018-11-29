AladaÄŸ yangÄ±nÄ±nda Ã¶lenlerin aileleri Meclise gelerek adalet istedi

Adana AladaÄŸ'da, Ã¶zel bir Ã¶ÄŸrenci yurdunda 2 yÄ±l Ã¶nce Ã§Ä±kan yangÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Ã¶ÄŸrencilerin aileleri Meclise gelerek adalet istedi.

Adana AladaÄŸ'da, özel bir öÄŸrenci yurdunda 2 yÄ±l önce çÄ±kan yangÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden öÄŸrencilerin aileleri Meclise gelerek adalet istedi.

AA'nÄ±n haberine göre, ellerinde çocuklarÄ±nÄ±n isimleriyle Meclise gelen aileler, CHP Grup BaÅŸkanvekili Engin Özkoç ile gazetecilere açÄ±klamalarda bulundu. Özkoç, yangÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden 5. sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi Cennet KarataÅŸ'Ä±n tuttuÄŸu günlüÄŸünden küçük bir bölüm okudu. KarataÅŸ'Ä±n, 29 KasÄ±m 2016'da, "kendisi gibi pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l 11 arkadaÅŸÄ±yla SüleymancÄ±larÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± kaçak yurtta, yanarak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini" belirten Özkoç, aradan 2 yÄ±l geçtiÄŸini, artÄ±k Cennet ve onunla birlikte yanan çocuklarÄ±n hayatta olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

'BAÅžKA ÇOCUKLAR YANMASIN'

SorumlularÄ±n ellerini kollarÄ±nÄ± sallayarak dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ölen çocuklarÄ±n anne ve babalarÄ±nÄ±n o günden sonra her gün yandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Özkoç, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: "UyanÄ±k kaldÄ±klarÄ±, uyuduklarÄ± her an yanÄ±yorlar, rüyalarÄ±nda yanÄ±yorlar. Onlar ÅŸimdi Sosyal Haklar DerneÄŸinin, o günden beri onlarÄ± bÄ±rakmayarak yanlarÄ±nda olan avukatlarÄ±yla beraber, hiç olmazsa baÅŸka çocuklar yanmasÄ±n, hiç olmazsa baÅŸka acÄ±lar yaÅŸanmasÄ±n diye hayatlarÄ±nÄ± sürdürüyor. Adalet Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ile görüÅŸecekler. Bizim yanan bu çocuklarÄ±mÄ±zla ilgili hiç mi sorumluluÄŸumuz yok? Biz de onlar için yeteri kadar muhalefet edemediÄŸimiz, çocuklarÄ±mÄ±zÄ± yeterince koruyamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için onlarÄ±n, toplumumuzun, milletimizin önünde onlardan özür diliyorum. Bu ülke vatandaÅŸlarÄ±, daha iyisini hak ediyorlar. Böyle babalarÄ± ve aÄŸlayan anneleri deÄŸil."

'SUÇLULAR DIÅžARIDA GEZÄ°YOR'

Daha sonra sÄ±rayla aileler söz aldÄ±. KonuÅŸmakta zorluk çeken anne ve babalar, adalet isteÄŸini dile getirdi.

Sümeyye Yetim'in babasÄ± Ahmet Yetim, "Ä°ki yÄ±ldan beri hiçbir karara varamadÄ±k. Tek istediÄŸim adalet. Geride kalan dostlarÄ±n çocuklarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na böyle bir iÅŸ gelmesin." dedi.

Cennet KarataÅŸ'Ä±n annesi Nazmiye KarataÅŸ da duygularÄ±nÄ±, "Çaresizlikten çocuÄŸumu o yurda verdik. Sonuna kadar ÅŸikayetçiyiz. Hiç 'bunun üzerini kapatÄ±rÄ±z' demesinler. Bizim ciÄŸerimiz halen yanÄ±yor. AcÄ±mÄ±z dinmedi. Suçlular dÄ±ÅŸarÄ±da geziyor, suçsuzlar yandÄ±." diye dile getirdi.

Sevim Köylü'nün babasÄ± Ali Köylü de devletten, sorumlularÄ±n cezasÄ±nÄ± çekmesini saÄŸlamasÄ±nÄ±, adaletin yerini bulmasÄ±nÄ± istedi.

'YOKSULLUÄžUN Ä°STÄ°SMARI'

Sosyal Haklar DerneÄŸinden avukat Can Atalay, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Bu gördüÄŸünüz hal, yoksulluÄŸun istismarÄ±dÄ±r. EÄŸitim kamusal olmalÄ±dÄ±r, eÅŸit olmalÄ±dÄ±r, eÄŸitim herkes için hak olmalÄ±dÄ±r. AladaÄŸ davasÄ±, göz göre göre ölüme gönderilen 11 çocuk, 12 insanÄ±n davasÄ±. Aradan 1,5 yÄ±l dahi geçmeden tüm sanÄ±klar tutuksuz. SanÄ±k olmasÄ± gerekenlerin önemli bölümüyle ilgili hiçbir ÅŸey yok. Kabul edilemez.

OrasÄ± kaçak bir yurt. En üst katÄ±yla ilgili hiçbir kayÄ±t yok. YangÄ±n merdivenleri kilitli. Bütün kapÄ±lar PVC. Elektrik kaçaÄŸÄ± olduÄŸu daha önceden biliniyor. Bu çocuklar orada bulaÅŸÄ±k yÄ±kamak zorunda bÄ±rakÄ±lÄ±yor, sudan ellerini elektrik çarptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yorlar. Çocuklar göz göre ölüme gönderiliyor. Bunu kamuoyunun vicdanÄ±na bÄ±rakmÄ±yoruz. Bu insanlar adalete aç, adalet istiyoruz." (HABERMERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 KasÄ±m 2018 13:22

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