'Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ± Fonu iÅŸÃ§iler lehine iyileÅŸtirilmeli'

CHP'li Veli AÄŸbaba: Ä°ÅŸsizlik Sigorta Fonu'nun farklÄ± yatÄ±rÄ±m alanlarÄ±na aktarÄ±lmasÄ±nÄ±n ve yaÄŸmalanmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne bir an Ã¶nce geÃ§ilmeli

Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ± Fonu bir önceki yÄ±l prim gelirleri oranÄ±nÄ±n 2019 ve 2020 yÄ±llarÄ± için yüzde 50'ye çÄ±karÄ±ldÄ±. Konuya iliÅŸkin yazÄ±lÄ± açÄ±klama yapan CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veli AÄŸbaba "Son aylarda iÅŸsizlik maaÅŸÄ±na baÅŸvuranlarÄ±n sayÄ±sÄ± 1,2 milyonu aÅŸmÄ±ÅŸken, fondan yararlanan iÅŸçilerin sayÄ±sÄ± yalnÄ±zca 604 bindir. Bu da iÅŸçilerin hakkÄ± olan Ä°ÅŸsizlik Sigorta Fonu'na iÅŸçilerin eriÅŸmesinin de ne denli zor olduÄŸunun kanÄ±tÄ±dÄ±r. Ä°ÅŸsizlik Sigorta Fonu'ndan yararlanma koÅŸullarÄ±nÄ±n iÅŸçiler lehine iyileÅŸtirilmesi gerekmektedir" dedi.

Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ± Fonu prim gelirlerinde yeni dÃ¼zenleme

AÄŸbaba, fon gelirlerinin bu oranda arttÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n Ä°ÅŸsizlik Fonu'ndan iÅŸçilerin daha çok yararlanacaÄŸÄ± anlamÄ±na gelmediÄŸine dikkat çekti ve fonun amaç dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iktidar tarafÄ±ndan kabul edildiÄŸine dikkat çekti.

AÄŸbaba, Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ± Fonu'na ait 11 milyar TL'nin üç kamu bankasÄ±nÄ±n tahvillerinin alÄ±mÄ±nda kullanÄ±lmasÄ±na izin verildiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

GeçmiÅŸteki SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±na göre de fonun defalarca amaç dÄ±ÅŸÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirten AÄŸbaba, "Bu durumda Ä°ÅŸsizlik Sigorta Fonu'ndan yararlanma koÅŸullarÄ±nÄ±n iÅŸçiler lehine iyileÅŸtirilmesi gerekmektedir. Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ±'ndan yararlanma koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi için son 3 yÄ±lda 600 gün sigorta ÅŸartÄ±nÄ±n 180'e indirilmesi, kÄ±deme göre farklÄ±laÅŸan faydalanma sürelerinin de uzatÄ±lmasÄ± gerekmektedir. Daha da önemlisi geçmiÅŸten bugüne fonun farklÄ± yatÄ±rÄ±m alanlarÄ±na aktarÄ±lmasÄ±nÄ±n ve yaÄŸmaya açÄ±lmasÄ±nÄ±n önüne bir an önce geçilmelidir" dedi.

Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K FONU’NDA 51 MÄ°LYARLIK HATALI Ä°ÅžLEM TESPÄ°T EDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

SayÄ±ÅŸtay 2017 YÄ±lÄ± Mali Denetim Raporu’nda, Ä°ÅŸsizlik Fonu’nun gelir-gider kayÄ±tlarÄ±nda uyumsuzluk tespit etmiÅŸti. Raporda 51 milyar 640 milyon 163 bin 370 lira 80 kuruÅŸ TL tutarÄ±nda ilave bir tahsilat bulunduÄŸu, bu hatalÄ± tahsilat kaydÄ±na iliÅŸkin tutarÄ±n muhasebe kayÄ±tlarÄ±na yansÄ±madÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Söz konusu hatalÄ± iÅŸlem tutarÄ± iÅŸsizlik sigortasÄ± fonunda biriken pararÄ±n üçte birine tekabül ediyor.

Ä°ÅŸsizlik Fonuâ€™nda 51 milyarlÄ±k hatalÄ± iÅŸlem!

FONDAN KAMU BANKALARINA 11 MÄ°LYAR TL KAYNAK AKTARILDI

Ekonomist UÄŸur Gürses, Ä°ssizlik Fonundan 11 milyar TL'nin üç kamu bankasÄ±nÄ±n tahvillerinin alÄ±mÄ±nda kullanÄ±lmasÄ±na izin verildiÄŸini gündeme getirmiÅŸ. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n da bunu doÄŸrulamÄ±ÅŸtÄ±. KalÄ±n süreci "kamu kaynaklarÄ±nÄ±n daha etkin kullanÄ±lmasÄ±" olarak açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Ä°ÅŸsizlik fonundan kamu bankalarÄ±na 11 milyar TL kaynak aktarÄ±ldÄ±

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