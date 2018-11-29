ODTÃœ Ã¶ÄŸrencileri: Yaya yolu yapÄ±lmasÄ±nÄ± istemiÅŸtik

ODTÃœ'lÃ¼ Ä°rem'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§an ihmallere tepkiler sÃ¼rÃ¼yor. ODTÃœ Ã¶ÄŸrencileri baÅŸka Ã¶lÃ¼mler olmasÄ±n diye bir araya gelerek forum dÃ¼zenledi.

ODTÜ Psikoloji Bölümü ÖÄŸrencisi Ä°rem Kütük'ün, kampüste seyir halinde bulunan kamyonetin damper kapaÄŸÄ±nÄ±n çarpmasÄ± sonucu ölümü, ODTÜ'de yaÅŸanan ihmalleri gündeme getirdi. Ä°hmallerin sorumlularÄ±nÄ±n açÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±lmasÄ± ve yeni ölümlerin olmamasÄ± için ODTÜ öÄŸrencileri bir araya geldi. Fizik Bölümü’ndeki U3 Amfisinde gerçekleÅŸen forumda, öÄŸrenciler yaÅŸanan kazanÄ±n basit bir kaza olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve birçok ihmal içerdiÄŸine dikkat çekti.

SAÄžLIK MERKEZÄ° YETERSÄ°Z

YaÅŸanan kaza sonrasÄ±nda olay yerine okulun saÄŸlÄ±k merkezi tarafÄ±ndan gönderilen ambulansÄ±n yetersizlikten kaynaklÄ± müdahale edememesi ve dÄ±ÅŸarÄ±dan çaÄŸÄ±rÄ±lan ambulansÄ±n geç gelmesi öÄŸrencilerin tepkisini çekti. ÖÄŸrenciler, saÄŸlÄ±k merkezinin yalnÄ±zca bu olayda deÄŸil, çeÅŸitli acil müdahalelerde ve sürekli tedavi gerektiren rahatsÄ±zlÄ±klarda oldukça yetersiz olduÄŸunu söylediler.

KAR ODAKLI PLANLAR Ä°HMALLERÄ° ARTTIRIYOR

Kampüs içerisindeki trafik denetiminin yetersiz olduÄŸunu belirten ODTÜ öÄŸrencileri, kazanÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi bölgede bir yaya yoluna ihtiyaç duyulduÄŸunu ancak bunun birçok kez dilekçelerle talep edilmesine raÄŸmen gerçekleÅŸtirilmediÄŸinin altÄ±nÄ± çizdiler. MimarlÄ±k Fakültesi öÄŸrencilerinin belirttiÄŸine göre, akademisyenlerin çalÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ bir stratejik plan tartÄ±ÅŸÄ±lan çoÄŸu sorun hakkÄ±nda çözüm içeriyor. Fakat okul yönetiminin kar odaklÄ± planlarÄ± çerçevesinde ihmaller çözülmek yerine artÄ±yor. Forumda söz alan bir öÄŸrenci, Ankara trafiÄŸinden korkmasÄ± ve ODTÜ'de kendini güvende hissetmesine karÅŸÄ±n kampüste geçirdiÄŸi bir kazanÄ±n sonuçlarÄ±yla aylarca uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. ÖÄŸrenciler, forumda yapÄ±lan tartÄ±ÅŸmalar sonucunda okula araç giriÅŸ-çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlanmasÄ± ve denetlenmesi gerektiÄŸine dikkat çektiler.

Ä°HMALLER VE YETERSÄ°ZLÄ°KLER SÜRÜYOR

Okulda birçok inÅŸaatÄ±n uzun süredir devam ettiÄŸini belirten öÄŸrenciler, okulun ÅŸantiye alanÄ±na dönmesini de eleÅŸtirdiler. Yurtlarda yangÄ±n merdivenlerinin giriÅŸinin kilitli olmasÄ±nÄ±n can güvenliÄŸi açÄ±sÄ±ndan oluÅŸturduÄŸu tehlikeye deÄŸinen öÄŸrenciler, okuldaki bazÄ± asansörlerin de kullanÄ±lamaz durumda olmasÄ±na raÄŸmen herhangi bir uyarÄ± olmadan kullanÄ±lmaya devam edildiÄŸini belirtti.

Okulda yeterli psikolojik desteÄŸin saÄŸlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan öÄŸrenciler, Psikoloji Bölümü tarafÄ±ndan oluÅŸturulan, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öÄŸrencilerin yürüttüÄŸü ‘Ayna ProgramÄ±’nÄ±n çok acil sorunlarla baÅŸvuran öÄŸrencilere aylar sonrasÄ± için randevu vermesinden ÅŸikayet ettiler. ÖÄŸrenciler okulda gerçekten iÅŸleyen ve yeterli bir psikolojik destek biriminin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdiler.

SORUNLAR ÖÄžRENCÄ°LERÄ°N BÄ°RLEÅžMESÄ° Ä°LE ÇÖZÜLÜR

ÖÄŸrenciler, yaÅŸanan olaylarla ilgili rektörlüÄŸün bilgi vermesini talep eden bir dilekçe yazÄ±lmasÄ±na ve bununla ilgili bir imza kampanyasÄ± yürütmeye karar verdiler. Bu kampanyanÄ±n en kapsamlÄ± ÅŸekilde örülmesi gerektiÄŸini belirten öÄŸrenciler, buradan doÄŸru kalÄ±cÄ± birlikler kurulmasÄ± gerektiÄŸini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±lar. YapÄ±lan bu forumun düzenli olarak tekrarlanmasÄ± gerektiÄŸini söyleyen öÄŸrenciler, çözülmeyen sorunlarÄ± ancak öÄŸrencilerin birleÅŸmesinin çözebileceÄŸinin altÄ±nÄ± çizdiler. (Ankara/EVRENSEL)

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