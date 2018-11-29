BasÄ±n Ã¶rgÃ¼tlerinden viyadÃ¼k Ã§Ã¶kmesine getirilen yayÄ±n yasaÄŸÄ±na tepki

BasÄ±n meslek Ã¶rgÃ¼tleri: . Ä°ÅŸ gÃ¼venliÄŸi koÅŸullarÄ±nÄ± sorgulamak, taÅŸeron ya da ana yÃ¼klenici firmanÄ±n sorumluluÄŸunu araÅŸtÄ±rmak gazeteciliÄŸin esasÄ±dÄ±r.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamÄ±nda inÅŸaatÄ± devam eden viyadükte meydana gelen çökmeyle ilgili olarak getirilen yayÄ±n yasaÄŸÄ±na basÄ±n örgütlerinden tepki geldi: Hakimlerin, savcÄ±larÄ±n görevi gazeteciye nasÄ±l haber yapacaÄŸÄ±nÄ± öÄŸretmek deÄŸil bu iÅŸ cinayetini aydÄ±nlatmaktÄ±r. Gazetecilik betona gömülmeyecek.

YAYIN YASAÄžI GETÄ°RÄ°LDÄ°

Dün gerçekleÅŸen kazanÄ±n ardÄ±ndan, henüz arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ederken, “toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve ahlakÄ±nÄ±n zedelenmemesi, kamuoyunun yanlÄ±ÅŸ bilgilendirilmemesi ve çalÄ±ÅŸmalarÄ±n sekteye uÄŸramamasÄ± için” yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildiÄŸi açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

TGS: ARAÅžTIRILMASIN Ä°STENEN KONULAR NELERDÄ°R?

Türkiye Gazeteciler SendikasÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Gökhan DurmuÅŸ, “Hakimlerin, savcÄ±larÄ±n görevi gazeteciye nasÄ±l haber yapacaÄŸÄ±nÄ± öÄŸretmek deÄŸil bu iÅŸ cinayetini aydÄ±nlatmaktÄ±r” dedi. AçÄ±klamada, “Böylesi üzücü bir olayÄ±n hemen arkasÄ±ndan daha iÅŸçiler enkazÄ±n altÄ±ndan çÄ±karÄ±lmamÄ±ÅŸken yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirilmesi, hele de bunun gazetecilik mesleÄŸinin aÅŸaÄŸÄ±lanarak yapÄ±lmasÄ±nÄ± reddediyoruz. Hakimlerin, savcÄ±larÄ±n görevi gazeteciye nasÄ±l haber yapacaÄŸÄ±nÄ± öÄŸretmek deÄŸil bu iÅŸ cinayetini aydÄ±nlatmaktÄ±r. Bu iÅŸ cinayetinde araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n istenmediÄŸi konular çalÄ±ÅŸanlarÄ±n kaç saat çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± mÄ±dÄ±r? Ä°ÅŸ güvenliÄŸi tedbirlerinin alÄ±nÄ±p alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± mÄ±dÄ±r? SendikalarÄ±nÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ± mÄ±dÄ±r? Ölen iÅŸçiler ile isimleri dahi gizlenen ÅŸirket sahipleri arasÄ±nda kaç tane taÅŸeron ÅŸirket olduÄŸu mudur? Gazeteciler söz konusu insan hayatÄ± ve kamu çÄ±karÄ± olduÄŸu sürece yayÄ±n yasaklarÄ±na uymayacak gerçekleri halk ile buluÅŸturacaktÄ±r” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

BASIN-Ä°Åž: GAZETECÄ°LÄ°K BETONA GÖMÜLMEYECEK

DÄ°SK BasÄ±n-Ä°ÅŸ de yayÄ±n yasaÄŸÄ±na tepki göstrerek “Gazetecilik betona gömülmeyecek” dedi. AçÄ±klamada, “Her gün iÅŸçi cinayeti iÅŸleniyor. Ä°statistik olmaktan öteye gitmeyen bu gerçeklik karÅŸÄ±sÄ±nda gazetecilerin basÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n görevi açÄ±ktÄ±r. Ä°ÅŸ güvenliÄŸi koÅŸullarÄ±nÄ± sorgulamak, taÅŸeron ya da ana yüklenici firmanÄ±n sorumluluÄŸunu araÅŸtÄ±rmak gazeteciliÄŸin esasÄ±dÄ±r. Yoksa nasÄ±l çÄ±kar gerçekler aydÄ±nlÄ±ÄŸa... AKP döneminde palazlandÄ±rÄ±lan, borçlarÄ± silinen, halka hakaret eden bir iÅŸverene ait olan Kuzey Marmara Otoyolu inÅŸaatÄ±nda iÅŸçiler hayatÄ±nÄ± kaybetti. AslÄ±nda bir cinayet iÅŸlendi. Ä°nÅŸaatÄ± devam eden viyadükteki beton bloÄŸun düÅŸmesi sonucu iÅŸçiler enkaz altÄ±nda kaldÄ±. 3 iÅŸçi öldü, biri de aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Çorlu tren faciasÄ±nda olduÄŸu gibi sorular sorulmasÄ±n, kamuoyu aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±n diye ilk refleks yayÄ±n yasaÄŸÄ±nÄ±n getirilmesi oldu. Gerekçe ise ‘toplum ahlakÄ±nÄ±n zedelenmemesi’ imiÅŸ! Ahlak gerçeklerle yüzleÅŸebilmekle korunur. Gazeteciler ve basÄ±n kuruluÅŸlarÄ± bu görevden birinci derecede sorumludur. Ä°ÅŸçilerin, yakÄ±nlarÄ±nÄ±n çÄ±ÄŸlÄ±klarÄ±nÄ±n duyulmasÄ±nÄ± istemediler bir kez daha... Gerçekleri çok taptÄ±klarÄ± inÅŸaatlarÄ±n betonuna gömmek istediler. Biz haber yapmakta, halkÄ±n haber alma hakkÄ±na sahip çÄ±kmakta Ä±srarÄ±mÄ±zÄ± sürdüreceÄŸiz. Bu yasaklarÄ± tanÄ±mÄ±yoruz. Gazetecilik betona gömülmeyecek” denildi. (HABER MERKEZÄ°)

Gebze'de viyadÃ¼k Ã§Ã¶ktÃ¼, olayla ilgili yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildi

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