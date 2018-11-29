5 aylÄ±k hamile eski eÅŸini yaralayan sanÄ±k hakim karÅŸÄ±sÄ±nda

5 aylÄ±k hamile eski eÅŸi Merve P.'yi silahla vurarak yaraladÄ±ÄŸÄ± iddia edilen HÃ¼seyin P., ilk kez hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

Bursa'nÄ±n Ä°negöl ilçesinde eski eÅŸi 5 aylÄ±k hamile Merve P.'yi, elindeki tabancayÄ± almak istediÄŸi sÄ±rada vurarak yaraladÄ±ÄŸÄ± iddia edilen Hüseyin P., ilk kez hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. Olayda karnÄ±ndaki bebeÄŸi kaybeden ve yüzde 54 engelli kalan genç kadÄ±n, "ÇocuÄŸumu kaybettim, ÅŸikayetçiyim" dedi.

5 aylÄ±k hamile Merve P.'yi vurarak yaraladÄ±ÄŸÄ± iddia edilen Hüseyin P., ilk kez hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±.

DHA'dan Yavuz YÄ±lmaz'Ä±n haberine göre, olay 19 Mart 2018 tarihinde Turgutalp Mahallesi Åžehit Er Mustafa PehlivanoÄŸlu Sokak'ta bulunan 3 katlÄ± binanÄ±n en üst katÄ±ndaki dairede meydana geldi. Hüseyin B.'nin genç kadÄ±nÄ±n elinden almak istediÄŸi tabanca yine iddiaya göre bir anda ateÅŸ aldÄ±. YanaÄŸÄ±ndan giren kurÅŸun Merve P.'nin kafasÄ±nÄ±n arkasÄ±ndan çÄ±ktÄ±. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k görevlilerinin ilk müdahalesini yaptÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±r yaralÄ± kadÄ±n, Ä°negöl Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak, tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Alkollü olduÄŸu tespit edilen Hüseyin B. ise apartmanÄ±n giriÅŸ kapÄ±sÄ±nda bayÄ±ldÄ±. O da ambulansla hastaneye götürülerek tedavi edildi.

HEM BEBEÄžÄ°NÄ° KAYBETTÄ° HEM ENGELLÄ° KALDI

YoÄŸun bakÄ±m ünitesinde tedavi gören Merve P., olaydan 6 gün sonra bebeÄŸini kaybetti. Uzun süren tedavinin ardÄ±ndan da yüzde 54 oranÄ±nda engelli kaldÄ±.

Tutuklanan Hüseyin B. hakkÄ±nda 'kasten adam öldürmeye teÅŸebbüs' suçundan 16 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava açÄ±ldÄ±.

Ä°negöl AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde açÄ±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nda hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kan Hüseyin B. savunmasÄ±nda, "Olay günü sehpanÄ±n üzerine duran silahÄ± Merve almaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Ben elinden almaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m sÄ±rada silah patladÄ±. Tamamen kazayla oldu. Kesinlikle bilerek vurmadÄ±m" dedi. Merve P. ise "Ne olay öncesini ne de sonrasÄ± hatÄ±rlamÄ±yorum. Ama beni vurduysa Hüseyin'den baÅŸkasÄ± yapmamÄ±ÅŸtÄ±r. Yüzde 54 oranÄ±nda engelli durumdayÄ±m. ÇocuÄŸumu kaybettim. DavacÄ±yÄ±m" diye konuÅŸtu. (HABERMERKEZÄ°)

www.evrensel.net