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ElazÄ±ÄŸ'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± uzatÄ±ldÄ±
ElazÄ±ÄŸ'daÂ 4 ilÃ§edeki 15 noktada ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n sÃ¼resi, 15 gÃ¼n daha uzatÄ±ldÄ±.
ElazÄ±ÄŸ ValiliÄŸi tarafÄ±ndan Alacakaya, ArÄ±cak, Karakoçan ve Palu ilçeleri kÄ±rsalÄ±nda 15 farklÄ± bölgede daha önce 15 KasÄ±m- 29 KasÄ±m tarihleri arasÄ±nda ilan edilen sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± süreleri uzatÄ±ldÄ±.
DHA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre valilik belirtilen bölgelere mülki amir izni olmadan giriÅŸlerin yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.
SokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edilen yerler ise ÅŸöyle sÄ±ralandÄ±: "Alacakaya ilçesinde Gortil YaylasÄ±, Herbite YaylasÄ± bölgesi, ArÄ±cak ilçesinde Görese 1, 2 bölgeleri Karakoçan ilçesinde GazdaÄŸÄ±- KaraboÄŸa daÄŸlarÄ± hattÄ±, DilektaÅŸÄ± YaylasÄ±, AkpÄ±nar batÄ±sÄ±, Pilavtepe, KoçyiÄŸitler köyü batÄ±sÄ±, BaÅŸak YaylasÄ±, Velikan doÄŸusu, ÇatÄ±lÄ± bölgesi ve Palu ilçesinde ise AkdaÄŸ, Haydar, DeÅŸtibotan yaylalarÄ±" (HABER MERKEZÄ°)