AKP kulislerinde YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n Ä°stanbul adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kesinleÅŸtiÄŸi konuÅŸuluyor. Åžimdi de â€˜TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan istifa edecek miâ€™ sorusu gÃ¼ndemde.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ile görüÅŸmesinde Ä°stanbul krizinin aÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, taleplerinin kabul edildiÄŸi belirtilen TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n aday gösterilmesi durumunda TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’ndan istifa edip etmeyeceÄŸi, etmesine karar verilirse ne zaman edeceÄŸi, yerine kimin seçileceÄŸi gibi pek çok soru bulunuyor.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’Ä±n haberine göre; mahalli Ä°dareler Seçimi YasasÄ±’na göre milletvekillerinin, belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± için vekillikten istifa etmesi gerekmiyor. Belediye baÅŸkanÄ± seçilmesi durumunda 15 gün içinde yeni seçildiÄŸi görevi tercih edebiliyor, belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tercih etmezse milletvekilliÄŸine devam ediyor. ‘TBMM BaÅŸkanÄ±’nÄ±n aynÄ± zamanda milletvekili olmasÄ± nedeniyle istifasÄ± gerekmeyebilir’ gibi az sayÄ±da görüÅŸ dile getirilmesine karÅŸÄ±n partide aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’ndan hem etik olarak hem de anayasal zorunluluktan istifa etmesi gerektiÄŸi yorumu yapÄ±lÄ±yor.

AnayasanÄ±n 94. maddesi, “TBMM BaÅŸkanÄ±, baÅŸkanvekilleri, üyesi bulunduklarÄ± siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dÄ±ÅŸÄ±ndaki faaliyetlerine, görevlerinin gereÄŸi olan haller dÄ±ÅŸÄ±nda, Meclis tartÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lamazlar; baÅŸkan ve oturumu yöneten baÅŸkanvekili oy kullanamazlar” hükmünü düzenliyor. Siyasi Partiler YasasÄ±’nÄ±n 24. maddesinde ise, “TBMM BaÅŸkanÄ± ve baÅŸkanvekilleri, üyesi bulunduklarÄ± siyasi partinin ve parti grubunun Meclis içinde veya dÄ±ÅŸÄ±ndaki faaliyetlerine katÄ±lamazlar. Ancak, yeniden milletvekili adayÄ± olmaya iliÅŸkin faaliyetleri bu hükmün dÄ±ÅŸÄ±ndadÄ±r” hükmü yer alÄ±yor. Söz konusu hükmün yalnÄ±zca milletvekili adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± kapsamasÄ± nedeniyle TBMM BaÅŸkanÄ±’nÄ±n, belediye baÅŸkan adayÄ± olmasÄ± durumunda anayasanÄ±n 94. maddesi ve ‘tarafsÄ±zlÄ±k’ ilkesi gereÄŸi istifa etmesi gerektiÄŸi dile getiriliyor.

YERÄ°NE KÄ°M GELECEK?

YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n yerine TBMM BaÅŸkanvekili Mustafa Åžentop ve eski TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz’Ä±n adÄ± geçiyor.

YILDIRIM BÄ°RÇOK YETKÄ°SÄ°NÄ° DEVRETTÄ°

Öte yandan Milliyet’in haberine göre; YÄ±ldÄ±rÄ±m birçok yetkisini TBMM baÅŸkanvekilleri, genel sekreter ve diÄŸer sorumlulara devretti. Devir iÅŸlemi kulislerde ‘YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n Ä°stanbul’a aday olmasÄ± halinde TBMM çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n aksamamasÄ±nÄ± istediÄŸi’ ÅŸeklinde yorumlandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Kulis: Albayrak'Ä±n ilÃ§e aday listesi hazÄ±rlamasÄ±na YÄ±ldÄ±rÄ±m tepkili

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