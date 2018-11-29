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FotoÄŸraf: DHA
Meral AkÅŸener Ä°smail Kahramanâ€™a hakaret davasÄ±ndan beraat etti
29 KasÄ±m 2018 12:12
Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener eski Meclis BaÅŸkanÄ± Kahramanâ€™a hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle aÃ§Ä±lan davadan beraat etti.
Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener, eski TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'a "yazÄ±lÄ± iletiyle hakaret" suçunu iÅŸlediÄŸi gerekçesiyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davadan beraat etti.
Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya, AkÅŸener ve Kahraman'Ä±n avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.
Kahraman'Ä±n avukatÄ± Samet Can Olgaç, atÄ±lÄ± suç gereÄŸi AkÅŸener'in cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.
AkÅŸener'in avukatÄ± Meral Alemdar ise suçlamalarÄ± kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin beraati yönünde karar verilmesini istedi.
KararÄ±nÄ± açÄ±klayan 34. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Ä°smail Kara, "Yüklenen suç açÄ±sÄ±ndan kastÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ±" gerekçesiyle Meral AkÅŸener'in beraatine hükmetti. (Ankara/AA)
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