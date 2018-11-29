Meteoroloji'den kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden uyarÄ±: Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 8 derece birden dÃ¼ÅŸmesiyle bazÄ± bÃ¶lgelerde kar ve don etkili olacak.

Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±ndaki ciddi düÅŸüÅŸ vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan 'kar mÄ± geliyor' sorusuna neden oldu. Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü'nden Ä°stanbul ve Ankara baÅŸta olmak üzere il il son dakika hava durumu tahminleri geldi. Tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 8 derece birden düÅŸmesiyle bazÄ± bölgelerde kar ve don etkili olacak.

Bugün itibariyle soÄŸuk ve kapalÄ± bir havaya uyanan vatandaÅŸlar, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ile ilgili yoÄŸun araÅŸtÄ±rmalara baÅŸladÄ±lar. Özellikle hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n 8 derece düÅŸmesi ile birlikte bazÄ± bölgelerde kar ve don etkili olacak.

TÜRKÄ°YE SOÄžUK VE YAÄžIÅžLI HAVANIN ETKÄ°SÄ° ALTINDA

Meteoroloji'den yapÄ±lan açÄ±klamada vatandaÅŸlarÄ±n dikkatli olmalarÄ± istendi. Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü'nden yapÄ±lan uyarÄ±lar ÅŸöyle:

KUVVETLÄ° YAÄžIÅž UYARISI: YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; Ä°stanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, BalÄ±kesir, Çanakkale, Kuzey Ege kÄ±yÄ±larÄ±, MuÄŸla ve Isparta'nÄ±n güneydoÄŸusu ile akÅŸam saatlerinden itibaren GüneydoÄŸu Anadolu'nun batÄ±sÄ±nda kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Antalya’nÄ±n doÄŸu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olmasÄ± beklendiÄŸinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskÄ±nÄ±, ulaÅŸÄ±mda aksamalar ve yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir.

TRAKYA'DA KAR YAÄžIÅžI, BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Trakya'da soÄŸuk hava ve aralÄ±klarla kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± (buzlanma, don olayÄ± ve karayollarÄ±nda meydana gelebilecek ulaÅŸÄ±mda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir.

KUVVETLÄ° RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: RüzgarÄ±n; Marmara ve Kuzey Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda kuvvetli (30-60 km/saat), Marmara'da zaman zaman kÄ±sa süreli fÄ±rtÄ±na (60-80 km/saat) ÅŸeklinde esmesi beklendiÄŸinden yaÅŸanabilecek olumsuz ÅŸartlara karÅŸÄ± (deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nda aksamalar, çatÄ± uçmasÄ±, aÄŸaç ve direk devrilmesi, baca gazÄ± zehirlenmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir.

Ä°LLERE GÖRE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü'nden Ä°stanbul ve Ankara baÅŸta olmak üzere il il son dakika hava durumu tahminleri ise ÅŸöyle:

ISTANBUL 10°C

Çok bulutlu ve aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. RüzgarÄ±n kuzey ve kuzeydoÄŸu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kÄ±sa süreli fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA 12°C

Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±.

BOLU 9°C

Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, sabah ve gece saatlerinde yüksekleri karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurlu.

IZMIR 13°C

Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±.

ANTALYA 18°C

ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n doÄŸu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

TRABZON 17°C

Çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±.

ERZURUM 8°C

ParçalÄ± çok bulutlu ve puslu, gece saatlerinde aralÄ±klÄ± karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±.

GAZIANTEP 13°C

ParçalÄ± çok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n akÅŸam saatlerinden itibaren kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. (HABERMERKEZÄ°)

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