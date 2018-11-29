Mitokondriyal DNAâ€™nÄ±n babadan da geÃ§ebildiÄŸi tespit edildi

BugÃ¼ne kadar sadece anneden Ã§ocuÄŸa geÃ§tiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len mitokonriyal DNAâ€™nÄ±n babadan da geÃ§ebildiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Bu durum, evrim haritamÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirebilir.

Mehmet ÖZER

Biyoloji derslerinin vazgeçilmez kalÄ±plarÄ±ndan biri, “Mitokondrilerimizdeki DNA’nÄ±n (mtDNA) sadece anneden yavruya aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, asla babadan yavruya geçmediÄŸi” ÅŸeklindeydi. Bu nedenle, insanlarÄ±n evrimsel geçmiÅŸi mtDNA takip edilerek inceleniyordu.

ABD’deki PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) dergisinde yayÄ±nlanan çalÄ±ÅŸmada, birbiriyle akraba olmayan 3 ailede babanÄ±n sperminden gelen mitokondrilerin nesiller boyu yavrulara aktarÄ±labildiÄŸi gösterildi.

Hücredeki kalÄ±tÄ±m materyali olan DNA’nÄ±n büyük kÄ±smÄ± çekirdekte bulunur ancak mitokondrilerin kendilerine ait DNA’larÄ± vardÄ±r. Bu nedenle, mitokondrilerin evrimsel sürecin ilk safhalarÄ±nda ayrÄ± bir hücre olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, 1.45 milyar yÄ±l önce ise bugünkü çok hücreli canlÄ±larÄ±n atasÄ± olan hücrenin içine girdiÄŸi düÅŸünülmektedir.

Döllenme sÄ±rasÄ±nda, babadan gelen spermdeki DNA yumurtaya geçer ancak spermin mitokondrileri ya dÄ±ÅŸarÄ±da kalÄ±r ya da çok az bir kÄ±smÄ± yumurtanÄ±n içine girer. YumurtanÄ±n içine girmeyi baÅŸaran sperm mitokondrileri ise buradaki mekanizmalar tarafÄ±ndan yok edilirler. Ancak yeni araÅŸtÄ±rma, henüz bilinmeyen bir nedenle, bazÄ± ailelerde sperme ait mitokondrilerin parçalanmadan yumurtaya geçebildiÄŸini ortaya koydu. AyrÄ±ca, bu mitokondrilere ait DNA’nÄ±n da embriyo geliÅŸimi sÄ±rasÄ±nda kopyalanmaya devam edildiÄŸi tespit edildi.

Daha önce yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarda da babadan gelen mitokondrilere rastlanmÄ±ÅŸ ancak bunun bir kontaminasyon olabileceÄŸi düÅŸünülmüÅŸtü. DNA analiz yöntemlerinde yaÅŸanan ilerleme ile benzer durumlarÄ±n incelenmesinde daha ileri adÄ±mlar atÄ±labilir.

Ä°NSANIN DÜNYAYA YAYILIÅž HARÄ°TASI DEÄžÄ°ÅžEBÄ°LÄ°R

Ä°nsan türünün dünya üzerindeki yayÄ±lÄ±ÅŸ haritasÄ±, mitokondriyal DNA’ya göre yapÄ±lÄ±yor. Çünkü hücre çekirdeÄŸinde yer alan DNA’nÄ±n aksine mitokondriyal DNA hemen hemen hiç deÄŸiÅŸmeden yavrulara aktarÄ±lÄ±yor. Mitokondriyal DNA anneden çocuÄŸa geçtiÄŸi için de insanlarÄ±n ortak atasÄ± için “mitokondriyal Havva” ifadesi kullanÄ±lÄ±yor. YapÄ±lacak yeni çalÄ±ÅŸmalar, son araÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuçlarÄ±nÄ± doÄŸrular ve babadan çocuÄŸa mitokondriyal DNA’nÄ±n geçiÅŸinin sanÄ±landan daha fazla olduÄŸu keÅŸfedilirse, insanÄ±n dünyaya yayÄ±lÄ±ÅŸ haritasÄ± deÄŸiÅŸebilir.

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