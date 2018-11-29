Antandrosâ€™ta 2 bin 200 yÄ±llÄ±k kararname bulundu

Antandros Antik Kentiâ€™nde, Helenistik dÃ¶neme ait 2 bin 200 yÄ±llÄ±k, kararname niteliÄŸinde 22 satÄ±rdan oluÅŸan bir taÅŸ yazÄ±t gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

BalÄ±kesir'in Edremit ilçesindeki Antandros Antik Kenti’nde, Helenistik döneme ait 2 bin 200 yÄ±llÄ±k, kararname niteliÄŸinde 22 satÄ±rdan oluÅŸan bir taÅŸ yazÄ±t gün yüzüne çÄ±karÄ±ldÄ±.

Edremit ilçesine baÄŸlÄ± AltÄ±noluk Mahallesi’ne 2 kilometre uzaklÄ±ktaki kereste ve gemileriyle ünlü Antandros Antik Kenti’nde kazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam eden Ege Üniversitesi (EÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim DalÄ± ÖÄŸretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Polat ve ekibi, 2 bin 200 yÄ±llÄ±k kararname niteliÄŸinde bir taÅŸ yazÄ±ta ulaÅŸtÄ±. 2001 yÄ±lÄ±ndan bu yana Antandros Antik Kenti'nde araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ± sürdüren Prof. Dr. Polat, "Antandros Antik Kenti, Troas bölgesinde, Edremit Körfezi'nin kuzeyinde, Ä°da DaÄŸÄ±'nÄ±n (KazdaÄŸlarÄ±) güney eteklerinde konumlanan bir kÄ±yÄ± kentidir. Antandros, M.Ö. 8. yüzyÄ±lda baÅŸlayÄ±p M.S. 1. yüzyÄ±la dek kesintisiz olarak kullanÄ±lan, örneÄŸine az rastlanan bir nekropolisi ile arkeoloji dünyasÄ±nÄ±n dikkatini çekmektedir. BilindiÄŸi üzere nekropol (nekropolis), antik kentlerdeki mezarlÄ±klara verilen isimdir ve 'ölüler ÅŸehri' anlamÄ±na gelir. Antandros nekropolisi, sahip olduÄŸu kesintisiz uzun kullanÄ±mÄ± nedeniyle zaman içerisinde ölü gömme geleneklerindeki deÄŸiÅŸimin net olarak izlenebildiÄŸi nadir örneklerden birisidir" diye konuÅŸtu.

'KARARNAME BÖLGENÄ°N TARÄ°HÄ°NE IÅžIK TUTACAK'

Antandros Antik Kenti'nde yazÄ±tÄ±n bulunduÄŸu alanÄ±n özelliklerine dikkat çeken Prof. Dr. Polat, "Biz 2001 yÄ±lÄ±nda Antandros'ta bugünkü Edremit bölgesinde baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± ile bir Roma villasÄ±na ulaÅŸtÄ±k. Bu villa M.S. 3. yüzyÄ±l sonlarÄ±nda inÅŸa edilmiÅŸ ve M.S. 7. yüzyÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±na dek varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürdürmüÅŸ. Süslü duvar resimleri ve tabanlarÄ±nda çeÅŸitli mozaikler ile oldukça gösteriÅŸli bir yapÄ±. YaklaÅŸÄ±k 1500 metrekarelik bir alanÄ± kaplÄ±yor. BulduÄŸumuz bu yazÄ±ta bu villanÄ±n kapladÄ±ÄŸÄ± alanda ulaÅŸtÄ±k. M.S. 3. yüzyÄ±l sonlarÄ±nda villaya bugün birçok köy evinde bulunamayan su taÅŸÄ±ma sistemi kurulmuÅŸ. Bu sistem künkler yardÄ±mÄ±yla getiriliyor. Bu sistemin yanÄ± sÄ±ra evin avlusunda su kuyusu da bulunmakta. Bu yazÄ±ta, kuyuyu yaÄŸmur suyu ile besleyen kanalÄ±n üzerine kapatÄ±lmÄ±ÅŸ vaziyette ulaÅŸtÄ±k" dedi.

FotoÄŸraf: DHA

YazÄ±tla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Polat, "YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z araÅŸtÄ±rmalara göre bu yazÄ±t Helenistik döneme ait ve tam 22 satÄ±rdan oluÅŸuyor. Bölgenin tarihinin aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± açÄ±sÄ±ndan da büyük önem taÅŸÄ±yor. Büyük Ä°skender Anadolu’ya geçene dek Anadolu, Pers hakimiyeti altÄ±nda kalmÄ±ÅŸ. Ä°skender, Pers hakimiyetini sona erdirdikten sonra Anadolu’da çeÅŸitli krallÄ±klar oluÅŸuyor. BatÄ± Anadolu için en önemli krallÄ±k olan Bergama KrallÄ±ÄŸÄ±, Antandros yani bugünkü Edremit bölgesine kadar geniÅŸliyor. Bu yazÄ±t, o dönemde Bergama KrallarÄ± olan önce Eumenes, sonrasÄ±nda Attalos tarafÄ±ndan Antandros askeri birliÄŸinin baÅŸÄ±na atanan, Bergama kralÄ±nÄ±n dostu Lampsakoslu (Lapseki) Zoilos’un Antandros meclisi tarafÄ±ndan onurlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na yönelik. Bu onurlandÄ±rma, Zoilos’un hem Antandros hem de çevresine yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu olumlu katkÄ±lardan kaynaklanmaktadÄ±r. Bu buluntu Antandros’un Helenisik dönemde Bergama KrallÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± topraklar içerisinde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir kez daha kanÄ±tlamÄ±ÅŸtÄ±r. KazÄ±larda ele geçirilen Helenistik dönem sikkelerinin büyük bölümünü de Bergama sikkelerinin oluÅŸturmasÄ± bunun bir diÄŸer göstergesidir. Antandros’ta görevli komutan Zoilos hakkÄ±nda bilgi edinmemizi saÄŸlayan bu yazÄ±t, antik dönemde herkesin görebileceÄŸi bir ÅŸekilde kent agorasÄ±na (pazar yeri) dikilerek ilan ediliyordu.

'ÖNÜMÜZDE KEÅžFEDÄ°LMEYÄ° BEKLEYEN KOCAMAN BÄ°R KENTÄ°N TARÄ°HÄ° VAR'

YazÄ±tÄ±n henüz araÅŸtÄ±rma aÅŸamasÄ±nda olduÄŸunu vurgulayan Prof. Dr. Polat, yazÄ±tta tam anlamÄ±yla okunamayan eksik satÄ±rlarÄ±n bulunduÄŸunu söyledi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski ÇaÄŸ Dilleri alanÄ±nda çalÄ±ÅŸma yapan Prof. Dr. Cumhur TanrÄ±ver ve Prof. Dr. Hasan Malay tarafÄ±ndan yazÄ±tÄ±n deÅŸifresinin sürdürüldüÄŸünü aktaran Prof. Dr. Polat, çalÄ±ÅŸmalar tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda daha net bilgilere ulaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. (Ä°zmir/DHA)

FotoÄŸraf: DHA

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