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KÄ±rÄ±kkale Organize Sanayi BÃ¶lgesi'nde gaz dolum tesisinde patlama
KÄ±rÄ±kkale Organize Sanayi BÃ¶lgesi'nde gaz dolum tesisinde patlama meydana geldi. Kazan dairesinde Ã§alÄ±ÅŸan 1 iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti, 2 kiÅŸi yaralandÄ±.
KÄ±rÄ±kkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki gaz dolum tesisinde yaÅŸanan patlama sonucu ilk belirlemelere göre 1 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 2 kiÅŸi yaralandÄ±. HayatÄ±nÄ± kaybeden kiÅŸinin, tesisin kazan dairesinde iÅŸçi olarak çalÄ±ÅŸan Mikail ÅžimÅŸek (43) olduÄŸu belirlendi.
Gaz dolum tesisinde yaÅŸanan patlamanÄ±n ardÄ±ndan dolum tesisinde, yangÄ±n çÄ±ktÄ±. ÇÄ±kan yangÄ±n da itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.
Patlamada kazan dairesinde çalÄ±ÅŸan 1 iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, 2 kiÅŸi de yaralandÄ±. YaralÄ±lar, ambulanslarla KÄ±rÄ±kkale Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu belirtildi.
YahÅŸihan Ä°lçe KaymakamÄ± Fatih YÄ±lmaz, KÄ±rÄ±kkale Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet SaygÄ±lÄ± ve KÄ±rÄ±kkale Jandarma KomutanÄ± Albay Ä°brahim Ayhan Vural, patlamanÄ±n meydana geldiÄŸi dolum tesisinde inceleme yaptÄ±. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 KasÄ±m 2018 12:38