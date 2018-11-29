Salome ZurabiÅŸvili GÃ¼rcistan'Ä±n ilk kadÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± oldu

GÃ¼rcistan'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerini Salome ZurabiÅŸvili kazandÄ± ve Ã¼lkenin ilk kadÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± oldu.

Gürcistan'da dün düzenlenen cumhurbaÅŸkanÄ± seçiminin ikinci turunda hükümetin desteklediÄŸi Salome ZurabiÅŸvili, yüzde 59,54 oy olarak ülkenin ilk kadÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± oldu.

Gürcistan Merkez Seçim Komisyonunun resmi internet sitesindeki canlÄ± yayÄ±n tablosunda, oylarÄ±n yüzde 99,92'sinin sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Buna göre ZurabiÅŸvili yüzde 59,54, muhalefetin adayÄ± Grigol VaÅŸadze'nin ise yüzde 40,46 oy aldÄ±.

ZurabiÅŸvili, Gürcü RüyasÄ± Partisi'nin desteÄŸini alÄ±rken, VaÅŸadze muhalefetin ortak adayÄ±ydÄ±.

ZurabiÅŸvili, Gürcistan'Ä±n Rusya ve BatÄ±'yla iliÅŸkileri arasÄ±nda bir denge kurmasÄ±ndan yana.

PARLAMENTER SÄ°STEME GEÇÄ°LDÄ°

Gürcistan'da yürürlüÄŸe girmesi beklenen yeni anayasayla, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevi büyük ölçüde sembolik hale gelecek.

Ä°kinci turda sonuçlanan seçim, ülkede cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n son olarak halk oyuyla seçildiÄŸi son sefer oldu. Ülke, geçen yÄ±l geçirilen yeni anayasayla parlamenter sisteme geçecek.

ZURABÄ°ÅžVÄ°LÄ° KÄ°MDÄ°R?

Fransa ve ABD'de eÄŸitim alan ZurabiÅŸvili, 1997 yÄ±lÄ±ndan bu yana çeÅŸitli ülkelerde Fransa'nÄ±n diplomatik temsilciliklerinde çeÅŸitli görevlerde bulundu. ZurabiÅŸvili 2003-2004 yÄ±llarÄ±nda Fransa'nÄ±n Tiflis Büyükelçisi olarak çalÄ±ÅŸtÄ±.

Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te 1952'de dünyaya gelen 66 yaÅŸÄ±ndaki ZurabiÅŸvili, dönemin CumhurbaÅŸkanÄ± Mihail SaakaÅŸvili'nin kabinesinde 2004-2005 yÄ±llarÄ±nda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± olarak da görev yaptÄ±.

SaakaÅŸvili'nin kabinesinden ayrÄ±lan ZurabiÅŸvili, 2006'da "Gürcistan'Ä±n Yolu" partisini kurdu. Milletvekili olan ZurabiÅŸvili, aday olabilmek için FransÄ±z vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan çÄ±kma baÅŸvurusunda bulunmuÅŸtu.

Yeni cumhurbaÅŸkanÄ±n 16 AralÄ±k'ta yemin ederek göreve baÅŸlamasÄ± bekleniyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 KasÄ±m 2018 10:59

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