Kaybolan Ã§ocuk, 8.5 saat sonra bulundu

Hatay'da tarÄ±m iÅŸÃ§isi bir ailenin kaybolan 3 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± KÄ±smet Sengurt, 8,5 saat sonra bulunarak ailesine teslim edildi.

Hatay'Ä±n Erzin Ä°lçesinde, tarÄ±m iÅŸçisi ailenin kaybolan 3 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± KÄ±smet Sengurt, AFAD ve polis ekiplerince 8,5 saat sonra bulunarak ailesine teslim edildi.

FotoÄŸraf: DHA

Hürriyet Mahallesi'nde portakal bahçesinde iÅŸçi olarak çalÄ±ÅŸan Sengurt ailesi, dün saat 08.00 sÄ±ralarÄ±nda kÄ±zlarÄ± KÄ±smet'in yanlarÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etti. Çevrede bir süre arama çalÄ±ÅŸmasÄ± yapan ancak sonuç alamayan aile, durumu polise bildirdi. Ä°hbar üzerine bölgeye polise destek için, jandarma ile Hatay, Adana ve Osmaniye'den AFAD ekipleri de sevk edildi. Narenciye bahçesinde KÄ±smet'i bulmak için bir dedektör köpek eÅŸliÄŸinde çalÄ±ÅŸma baÅŸlatan ekipler, çocuÄŸu, saat 16.30 sularÄ±nda kaybolduÄŸu yere 2 kilometre uzaklÄ±kta buldu. Küçük kÄ±zÄ±n bulunma anÄ± ve polislerin sevinci ise cep telefonu kamerasÄ±yla kaydedildi. SaÄŸlÄ±k ekiplerince kontrol amaçlÄ± hastaneye götürülen ve herhangi bir olumsuz durum teslim edilemeyen KÄ±smet Sengurt, daha sonra ailesine teslim edildi. (Hatay/DHA)

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