AladaÄŸ yurt yangÄ±nÄ± faciasÄ±nÄ±n 2'nci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼

AladaÄŸ'da 10'u Ã¶ÄŸrenci, 1'i Ã§ocuk 12 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi yurt yangÄ±nÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 2 yÄ±l geÃ§ti.

Adana'nÄ±n AladaÄŸ ilçesinde 10'u öÄŸrenci, 1'i çocuk 12 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi yurt yangÄ±nÄ±nÄ±n üzerinden 2 yÄ±l geçti. YangÄ±nda ihmali olduÄŸu iddiasÄ±yla 7'si tutuklu 14 sanÄ±k hakkÄ±nda 12'ÅŸer yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava açÄ±ldÄ±. Ancak aradan geçen süreçte tutuklu 7 sanÄ±k tahliye edildi. Tutuklu sanÄ±ÄŸÄ±n kalmadÄ±ÄŸÄ± davada mahkemeye gelen 3 ayrÄ± bilirkiÅŸi raporu da birbiriyle çeliÅŸti.

AladaÄŸ'da 29 KasÄ±m 2016'da meydana gelen olayda, ortaokulda okuyan kÄ±z öÄŸrencilerin kaldÄ±ÄŸÄ±, 'SüleymancÄ±' cemaatine ait özel kÄ±z öÄŸrenci yurdunda, elektrik kontaÄŸÄ±ndan yangÄ±n çÄ±ktÄ±. YangÄ±nda yurtta kalan eÄŸitmen Fatma Canatan, yurt müdürü Cumali Genç'in kÄ±zÄ± Sare Betül Genç, 8'inci sÄ±nÄ±f öÄŸrencileri Sema Nur AydoÄŸdu, Zeliha AvcÄ±, Sevim Köylü, 7'nci sÄ±nÄ±f öÄŸrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, Ä°lknur Maden; 6'Ä±ncÄ± sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi Nurgül Pertlek, 5'inci sÄ±nÄ±f öÄŸrencileri BahtÄ±nur BaÅŸ, TuÄŸba AydoÄŸdu ve Cennet KarataÅŸ hayatÄ±nÄ± kaybetti.

3 FARKLI BÄ°LÄ°RKÄ°ÅžÄ° RAPORU HAZIRLANDI

BilirkiÅŸiler tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan olay yeri inceleme tutanaÄŸÄ±nda, yangÄ±na eskimiÅŸ olan elektrik ÅŸalterinin yol açtÄ±ÄŸÄ±, kilitli olduÄŸu öne sürülen yangÄ±n merdiveni kapÄ±sÄ±nÄ±n kapÄ± kolu olmadÄ±ÄŸÄ±, ayrÄ±ca yönetmelik dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±lÄ±p Ä±sÄ±ya dayanÄ±klÄ± olmayan PVC kapÄ± takÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, binanÄ±n bayÄ±ndÄ±rlÄ±k ÅŸartnamelerine uygun olmadÄ±ÄŸÄ±, acil çÄ±kÄ±ÅŸ kapÄ±larÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ±, camlarÄ±n demirler kesilerek açÄ±labildiÄŸi yer aldÄ±. Daha sonra 2 bilirkiÅŸi raporu daha hazÄ±rlandÄ±. Ancak 3 bilirkiÅŸi raporunun da birbiri ile çeliÅŸmesi çocuklarÄ± ölen ailelerin tepkisine neden oldu.

TUTUKLU KALMADI

AladaÄŸ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda yurt yangÄ±nÄ±yla ilgili olarak, kÄ±zÄ± da ölen yurt müdürü Cumali Genç, AladaÄŸ Kurs ve Okul Talebelerine YardÄ±m DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ä°smail UÄŸur ile dernek yöneticileri Ramazan KeleÅŸ, Ramazan Dede, Mustafa ÖztaÅŸ, Mahir KÄ±lÄ±nç ve yurt çalÄ±ÅŸanÄ± Mahmut Deniz tutuklandÄ±. Davada daha sonra sanÄ±k sayÄ±sÄ± 14'e ulaÅŸtÄ±. SanÄ±klar hakkÄ±nda, 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçlamasÄ±yla 5'er yÄ±ldan 12'ÅŸer yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istendi. Kozan AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde yargÄ±lanan sanÄ±klarÄ±n bazÄ±larÄ± ara kararla tahliye edilip, itiraz üzerine tekrar tutuklandÄ±. SanÄ±klar, itfaiyeyi geç gelmekle ve yurdun üst katlarÄ±na ulaÅŸacak merdiveni olmamasÄ± nedeniyle suçladÄ±. ÇocuklarÄ± ölen ve yaralanan aileler ise, o dönemde kendilerini yangÄ±nÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± yurda, Ä°lçe Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü yetkilileri tarafÄ±ndan yönlendirildiÄŸini söyledi. AladaÄŸ Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Akgedik ise o dönemde ilçedeki itfaiye teÅŸkilatÄ±nÄ±n yetersiz olduÄŸunu savundu.

Son olarak 7 Eylül 2018'de görülen duruÅŸmada tutuklu kalan 2 sanÄ±k Yurt Müdürü Cumali Genç ile AladaÄŸ Kurs ve Okul Talebelerine YardÄ±m DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ä°smail UÄŸur da tahliye edildi. Davada tutuklu sanÄ±k kalmadÄ±. 12 kiÅŸiye mezar olan yurt ise geçen yÄ±l yÄ±kÄ±ldÄ±. Tutuksuz sanÄ±klar 17 Ocak 2019'da Kozan AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde tekrar hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak.

KOMÄ°SYON OLUÅžTURULDU

TBMM'de kurulan yangÄ±nla ilgili araÅŸtÄ±rma komisyonu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. TBMM AladaÄŸ Yurt YangÄ±nÄ±nÄ± AraÅŸtÄ±rma Komisyonu özel yurtlarÄ±n ücretsiz olmayacaÄŸÄ±nÄ± ve barÄ±nma amacÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Komisyonun hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapor sonrasÄ± özel yurtlarÄ±n kurulmasÄ± ve denetlenmesiyle ilgili yeni yönetmelik hazÄ±rlandÄ±. (Murat KibritoÄŸlu/DHA)

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