MÃ¼lteci Ã§ocuÄŸa saldÄ±ran Ã¶ÄŸrenciye nefret suÃ§u soruÅŸturmasÄ±

Ä°ngiltereâ€™de Suriyeli mÃ¼lteci Ã§ocuÄŸa saldÄ±ran 16 yaÅŸÄ±ndaki Ã¶ÄŸrenci hakkÄ±nda nefret suÃ§u kapsamÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Ä°ngiltere’de Almondbury Community okulunda, bazÄ± öÄŸrenciler Suriyeli mülteci çocuÄŸa saldÄ±rdÄ±. Görüntüler sosyal medyada yayÄ±nlandÄ±.

AA’nÄ±n haberine göre, Ä°ngiltere’nin kuzeyindeki Huddersfield kentinde 15 yaÅŸÄ±ndaki Suriyeli mülteci Cemal’e saldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteren videonun sosyal medyada yayÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°ngiliz polisinden açÄ±klama geldi.

OlayÄ±n 25 Ekim’de gerçekleÅŸtiÄŸi belirtilen açÄ±klamada, saldÄ±rÄ±nÄ±n bir gün sonra kendilerine ihbar edilmesini takiben baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda 16 yaÅŸÄ±nda bir erkek öÄŸrencinin sorgulandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

CEMAL DAHA ÖNCE DE SALDIRIYA UÄžRAMIÅž

SaldÄ±rganÄ±n nefret suçu kapsamÄ±nda mahkemeye sevk edildiÄŸi bilgisinin paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan Cemal ile ailesinin de korunmasÄ±na yönelik tedbir alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Polis, Cemal’in daha önce maruz kaldÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸka saldÄ±rÄ±yla ilgili olarak da 3 öÄŸrencinin sorgulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

OlayÄ±n gerçekleÅŸtirildiÄŸi okul Almondbury Community'den yapÄ±lan açÄ±klamada da olayÄ±n ciddiyetle ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

‘KENDÄ°MÄ° GÜVENDE HÄ°SSETMÄ°YORUM’

SaldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan Cemal, ITV televizyonuna yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Ä°ngiltere’ye geldiÄŸi günden bu yana taciz edildiÄŸini söyledi.

“Kendimi hiçbir yerde güvende hissetmiyorum, bakkala giderken bile. Derslerime odaklanamÄ±yorum, ev ödevlerimi yapamÄ±yorum” diyen 15 yaÅŸÄ±ndaki Cemal, “Geceleri uyanÄ±p aÄŸlÄ±yorum” diye konuÅŸtu.

‘GELDÄ°ÄžÄ°M Ä°LK GÜNDEN BERÄ° Ä°NGÄ°LTERE’DE IRKÇILIKLA KARÅžILAÅžIYORUM’

Sosyal medyada yayÄ±lan videodan dolayÄ± utandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan çocuk, BirleÅŸmiÅŸ Milletler mülteci programÄ± kapsamÄ±nda geldiÄŸi Ä°ngiltere’de ilk günden itibaren Ä±rkçÄ±lÄ±kla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu yüzden okula bile gitmek istemediÄŸini söyledi.

‘POLÄ°SE DEFALARCA GÄ°TTÄ°M, SONUÇ ALAMADIM’

Cemal, “Ä°ngiltere’ye geldiÄŸimde hayal kÄ±rÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±m” dedi. Mülteci çocuk, maruz kaldÄ±ÄŸÄ± tacizi yerel makamlara ve polise defalarca ilettiÄŸini ancak sonuç alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da söyledi.

CEMAL’Ä°N KIZ KARDEÅžÄ° DE AYNI OKULDA SALDIRIYA UÄžRAMIÅž

Öte yandan saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan mülteci çocuÄŸun kÄ±z kardeÅŸinin de benzer bir saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ± video ortaya çÄ±ktÄ±.

Videoda, aÄŸabeyi ile aynÄ± okulda saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan Suriyeli mülteci kÄ±z çocuÄŸunun bir grup öÄŸrenci tarafÄ±ndan itilerek yere düÅŸürüldüÄŸü görülüyor.

Polisten yapÄ±lan açÄ±klamada, olayÄ±n daha önce ihbar edilmediÄŸi ancak videonun ortaya çÄ±kmasÄ±yla konuyla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

2017’DE 1200’DEN FAZLA SALDIRI GERÇEKLEÅžTÄ°

Ä°ngiltere’de son yÄ±llarda mültecilere dönük saldÄ±rÄ±larda artÄ±ÅŸ yaÅŸanÄ±rken ülkede nefret suçlarÄ±nÄ± takip eden Tell Mama adlÄ± kuruluÅŸun verilerine göre 2017’de 1200’den fazla saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 KasÄ±m 2018 10:34

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