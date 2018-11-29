Ankaraâ€™da bir kadÄ±n cinayeti yaÅŸandÄ±

Ankara'da yaÅŸayan Emine Ã‡akÄ±r, sevgilisi Habib K. tarafÄ±ndan silahla Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Ankara Mamak'a baÄŸlÄ± ÜreÄŸil Mahallesi'ndek oturan 39 yaÅŸÄ±ndaki Emine ÇakÄ±r sevgilisi Habib K. tarafÄ±ndan silahla vurularak öldürüldü.

Habib K. önce araç içinde tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Emine ÇakÄ±r’Ä± darbetti. Bir süre sonra araçtan inen ÇakÄ±r ile birlikte apartman binasÄ±nÄ±n önüne gelen Habib K, üzerinde taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± silahÄ± çÄ±kartarak tehditler savurdu. AteÅŸ ederek ÇakÄ±r’Ä± yaralayan Habib K, aÄŸÄ±r yaralanan kadÄ±nÄ± rehin aldÄ±.

Habib K. silah sesini duyarak olay yerine gelen sitenin özel güvenlik görevlisini de tehdit etti. Güvenlik görevlisinin ihbarÄ± üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilirken, Habib K. etrafa rastgele ateÅŸ etmeye baÅŸladÄ±.

Habib K. bir süre sonra yaralÄ± kadÄ±nÄ± bÄ±raktÄ±. Ancak Emine ÇakÄ±r yardÄ±m ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± müdahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti.

ZanlÄ±, Cinayet Büro AmirliÄŸi ekiplerince Ankara Emniyet MüdürlüÄŸüne götürüldü. (Ankara/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 KasÄ±m 2018 08:49

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