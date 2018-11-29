Nazilli'de yaÄŸmur nedeniyle yollar gÃ¶le dÃ¶ndÃ¼

Nazilliâ€™de yaÄŸmur vatandaÅŸlarÄ± zor durumda bÄ±raktÄ±.

AydÄ±n'Ä±n Nazilli ilçesinde, gün boyu etkili olan yaÄŸmur hayatÄ± olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iÅŸ yerini su basarken, cadde ile sokaklar göle döndü, sürücüler zor anlar yaÅŸadÄ±.

Nazilli'de sabah saatlerinde baÅŸlayan yaÄŸmur, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. YaÄŸmur nedeniyle rögarlar taÅŸtÄ±, sokaklarda biriken sular nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. BazÄ± ev ve iÅŸyerlerini su basarken, vatandaÅŸlar ise kendi imkanlarÄ±yla sularÄ± tahliye etti.

FotoÄŸraf: DHA

PÄ±narbaÅŸÄ±, YeÅŸil Mahalle, Åžirinevler, Sümer ve Karaçay mahallelerinde cadde, sokak ile alt geçitlerde su birikintileri oluÅŸtu. Duruma tepki gösteren vatandaÅŸlar, "Evlerimizin bodrumlarÄ±ndaki eÅŸyalar kullanÄ±lamaz hale geldi. Üstüne üslük pis laÄŸÄ±m suyu. Kendi imkanlarÄ±mÄ±zla suyu boÅŸaltmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz" ifadelerini kullandÄ±. Ekiplerin sularÄ± tahliye çalÄ±ÅŸmasÄ± sürüyor. (AydÄ±n/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 KasÄ±m 2018 08:08

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