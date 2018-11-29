ArnavutkÃ¶y'de iki fabrikanÄ±n Ã§atÄ±sÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±

ArnavutkÃ¶yâ€™de ofis mobilyalarÄ± Ã¼reten iki fabrikanÄ±n Ã§atÄ±sÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. YangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Ä°stanbul Arnavutköy HaraççÄ± Mahallesi'nde ofis mobilyalarÄ± üreten iki fabrikanÄ±n içinde bulunduÄŸu 4 katlÄ± bir binanÄ±n çatÄ± katÄ±nda yangÄ±n çÄ±ktÄ±. YangÄ±n için birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Ä°tfaiye ekiplerine yardÄ±m eden fabrika sahipleri dumandan etkilendi.

HaraççÄ± Mahallesi HadÄ±mköy-HaraççÄ± Yolu üzerinde bulunan 4 katlÄ± ve içerisinde iki farklÄ± fabrikanÄ±n bulunduÄŸu binanÄ±n çatÄ± katÄ±nda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Mahalle sakinlerinin fark ettiÄŸi ve itfaiyeye haber verdiÄŸi yangÄ±n kÄ±sa sürede binanÄ±n çatÄ± katÄ±nÄ± tamamen sardÄ±. Fabrika sahipleri, itfaiye ekiplerine yardÄ±m etmek isterken çÄ±kan dumandan etkilenerek ambulanslarla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaklaÅŸÄ±k 2 saatlik bir çalÄ±ÅŸma sonucu yangÄ±n söndürülürken binanÄ±n çatÄ± katÄ± kullanÄ±lamaz hale geldi. (Ä°stanbul/DHA)

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