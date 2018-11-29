Ä°stanbul'da trafik kazasÄ±: 5 yaralÄ±

Ä°stanbul TEM otoyolunda meydana gelen trafik kazasÄ±nda 5 kiÅŸi yaralandÄ±.

Ä°stanbul TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde gece saatlerinde kaza meydana geldi.

Bir otomobil TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çÄ±kan otomobil aynÄ± yönde seyreden içinde üç kiÅŸinin bulunduÄŸu araca çarptÄ±. ÇarpmanÄ±n etkisiyle savrulan otomobil takla atarak yol kenarÄ±nda bulunan EDS direÄŸini devirdikten sonra durdu. Kaza sonrasÄ± yoldan geçen vatandaÅŸlar bir yandan yardÄ±ma koÅŸarken diÄŸer yandan da durumu polis, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri her iki araçta bulunan yaralÄ±lara müdahale ederek en yakÄ±n hastaneye kaldÄ±rdÄ±. Ä°tfaiye ekipleri çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan araç içinde sÄ±kÄ±ÅŸan yaralÄ±yÄ± bulunduÄŸu yerden çÄ±kararak saÄŸlÄ±k ekiplerine teslim etti. SaÄŸlÄ±k ekipleri araç içinden çÄ±karÄ±lan yaralÄ±ya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldÄ±rdÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan 5 yaralÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu öÄŸrenildi. (HABER MERKEZÄ°)

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