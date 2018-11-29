Åžampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maÃ§larÄ± tamamlandÄ±

FotoÄŸraf: El Ronzo/Flickr(CC BY-SA 2.0)

Åžampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maÃ§larÄ± tamamlandÄ±

    • 29 KasÄ±m 2018 01:51

    UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde 5. hafta tamamlandÄ±. Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Barcelona, Porto ve Schalke 04 son 16 turuna Ã§Ä±kmayÄ± garantiledi.

    UEFA Åžampiyonlar Ligi grup aÅŸamasÄ±nÄ±n 5. haftasÄ±, A, B, C ve D gruplarÄ±nda TSÄ° 23.00'te oynanan 6 karÅŸÄ±laÅŸma ile sona erdi.  Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Barcelona, Porto ve Schalke 04 son 16 turuna çÄ±kmayÄ± garantiledi.

    BORUSSIA DORTMUND 0 - CLUB BRUGGE 0

    A Grubu'nda Almanya ekibi Borussia Dortmund, konuk ettiÄŸi Belçika temsilcisi Club Brugge ile 0-0 berabere kaldÄ±.

    PuanÄ±nÄ± 10'a çÄ±karan Borussia Dortmund ile lider Atletico Madrid'in adlarÄ±nÄ± son 16 turuna yazdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± grupta, Club Brugge ise UEFA Avrupa Ligi'ne kaldÄ±.

    PSV 1 - BARCELONA 2

    B Grubu'nda Barcelona, konuk olduÄŸu PSV'yi 2-1 yendi. Ä°spanyol ekibinin gollerini Lionel Messi ve Gerard Pique atarken,  Hollanda temsilcisinin tek golünü ise Luuk de Jong kaydetti.

    Bu sonuçla Barcelona, 13 puanla grubunu lider tamamlamayÄ± garantileyerek son 16 turuna kaldÄ±. PSV ise 1 puanla grubu son sÄ±rada tamamlayarak Avrupa arenasÄ±na veda etti.

    TOTTENHAM 1 - INTER 0

    Grubun diÄŸer mücadelesinde Tottenham konuk ettiÄŸi Inter'i 80. dakikada Christian Eriksen'in golüyle 1-0'la geçti. 7'ÅŸer puana sahip iki takÄ±m arasÄ±ndan üst tura çÄ±kacak ekip, gruptaki son maçlarÄ±n ardÄ±ndan belli olacak.

    PARIS SAINT-GERMAIN 2 - LIVERPOOL 1

    Büyük rekabetin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± C Grubu'nda, Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiÄŸi Ä°ngiltere temsilcisi Liverpool'u 13. dakikada Juan Bernat, 37. dakikada Neymar'Ä±n aÄŸlarÄ± sarsmasÄ±yla 2-1 yendi. Liverpool'un tek golünü, 45+1'inci dakikada penaltÄ±dan James Milner aÄŸlara gönderdi.

    Neymar, attÄ±ÄŸÄ± golle Åžampiyonlar Ligi'nde en çok aÄŸlarÄ± sarsan BrezilyalÄ± futbolcu konumuna geldi.

    NAPOLI 3 - KIZILYILDIZ 1

    Grubun diÄŸer karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Ä°talya temsilcisi Napoli, konuk ettiÄŸi SÄ±rbistan ekibi KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z'Ä± 11. dakikada Marek Hamsik, 33. ve 52. dakikalarda Dries Mertens'in fileleri havalandÄ±rmasÄ±yla 3-1 maÄŸlup etti.

    Bu sonuçlarÄ±n ardÄ±ndan C Grubu'nda Napoli 9 puanla lider, PSG 8 puanla ikinci, Liverpool 6 puanla üçüncü, KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z 4 puanla son sÄ±rada yer aldÄ±. Grupta üst tura çÄ±kan ve Avrupa Ligi vizesi alan takÄ±mlar, son maçlarÄ±n ardÄ±ndan belli olacak.

    PORTO 3 - SCHALKE 04 1

    D Grubu'nda ise lider Portekiz ekibi Porto, konuk ettiÄŸi Schalke 04'ü Eder Militao, Jesus Corona ve Moussa Marega'nÄ±n golleriyle 3-1 yendi. Almanya temsilcisinin tek golünü, penaltÄ±dan Nabil Bentaleb kaydetti.

    Grupta 13 puanlÄ± Porto ve 8 puanlÄ± Schalke 04 son 16 turuna adlarÄ±nÄ± yazdÄ±rÄ±rken, 4 puanlÄ± Galatasaray ile 3 puanlÄ± Lokomotiv Moskova, son hafta maçlarÄ±nda alacaklarÄ± sonuca göre UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.

    Moskovaâ€™da yenik dÃ¼ÅŸen Galatasaray umutlarÄ±nÄ± kaybetti

    GRUPLARDAKÄ° PUAN DURUMLARI

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Åžampiyonlar Ligi'nin beÅŸinci haftasÄ±nda oynanan maçlarda alÄ±nan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu ÅŸöyle:

    A Grubu:

    Atletico Madrid (Ä°spanya) - Monaco (Fransa): 2-0

    Borussia Dortmund (Almanya) - Club Brugge (Belçika): 0-0

    TakÄ±mlar                         O   G    B    M   A   Y   Av    P
    Atletico Madrid             5    4    0    1    9    6    3    12
    Borussia Dortmund     5    3    1    1    8    2    6    10
    Club Brugge                  5    1    2    2    6    5    1     5
    Monaco                         5    0    1    4    2   12  -10   1

    B Grubu:

    Tottenham (Ä°ngiltere) - Inter (Ä°talya): 1-0

    PSV (Hollanda) - Barcelona (Ä°spanya): 1-2

    TakÄ±mlar       O   G    B   M    A    Y    Av   P
    Barcelona    5    4    1    0    13    4    9    13
    Inter              5    2    1    2    8     9    -1     7
    Tottenham   5    2    1    2    5    6    -1     7
    PSV               5    0    1    4    5    12   -7    1

    C Grubu:

    Napoli (Ä°talya) - KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z (SÄ±rbistan): 3-1

    Paris Saint-Germain (Fransa) - Liverpool (Ä°ngiltere): 2-1

    TakÄ±mlar    O    G   B    M   A   Y   Av   P
    Napoli        5    2    3    0    7    4    3    9
    PSG           5    2    2    1   13    8    5    8
    Liverpool  5    2    0    3    8    7    1    6
    KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z  5    1    1    3    4  13   -9    4

    D Grubu:

    Lokomotiv Moskova (Rusya) - Galatasaray: 2-0

    Porto (Portekiz) - Schalke 04 (Almanya): 3-1

    TakÄ±mlar        O    G   B   M     A    Y    Av   P
    Porto              5     4    1    0    12   4    8    13
    Schalke 04     5    2    2    1     5    4    1     8
    Galatasaray   5    1    1    3    3    5    -2    4
    L. Moskova   5    1    0    4    4    11   -7    3

    (AA)

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