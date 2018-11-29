Åžampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maÃ§larÄ± tamamlandÄ±

UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde 5. hafta tamamlandÄ±. Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Barcelona, Porto ve Schalke 04 son 16 turuna Ã§Ä±kmayÄ± garantiledi.

UEFA Åžampiyonlar Ligi grup aÅŸamasÄ±nÄ±n 5. haftasÄ±, A, B, C ve D gruplarÄ±nda TSÄ° 23.00'te oynanan 6 karÅŸÄ±laÅŸma ile sona erdi. Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Barcelona, Porto ve Schalke 04 son 16 turuna çÄ±kmayÄ± garantiledi.

BORUSSIA DORTMUND 0 - CLUB BRUGGE 0

A Grubu'nda Almanya ekibi Borussia Dortmund, konuk ettiÄŸi Belçika temsilcisi Club Brugge ile 0-0 berabere kaldÄ±.

PuanÄ±nÄ± 10'a çÄ±karan Borussia Dortmund ile lider Atletico Madrid'in adlarÄ±nÄ± son 16 turuna yazdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± grupta, Club Brugge ise UEFA Avrupa Ligi'ne kaldÄ±.

PSV 1 - BARCELONA 2

B Grubu'nda Barcelona, konuk olduÄŸu PSV'yi 2-1 yendi. Ä°spanyol ekibinin gollerini Lionel Messi ve Gerard Pique atarken, Hollanda temsilcisinin tek golünü ise Luuk de Jong kaydetti.

Bu sonuçla Barcelona, 13 puanla grubunu lider tamamlamayÄ± garantileyerek son 16 turuna kaldÄ±. PSV ise 1 puanla grubu son sÄ±rada tamamlayarak Avrupa arenasÄ±na veda etti.

TOTTENHAM 1 - INTER 0

Grubun diÄŸer mücadelesinde Tottenham konuk ettiÄŸi Inter'i 80. dakikada Christian Eriksen'in golüyle 1-0'la geçti. 7'ÅŸer puana sahip iki takÄ±m arasÄ±ndan üst tura çÄ±kacak ekip, gruptaki son maçlarÄ±n ardÄ±ndan belli olacak.

PARIS SAINT-GERMAIN 2 - LIVERPOOL 1

Büyük rekabetin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± C Grubu'nda, Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiÄŸi Ä°ngiltere temsilcisi Liverpool'u 13. dakikada Juan Bernat, 37. dakikada Neymar'Ä±n aÄŸlarÄ± sarsmasÄ±yla 2-1 yendi. Liverpool'un tek golünü, 45+1'inci dakikada penaltÄ±dan James Milner aÄŸlara gönderdi.

Neymar, attÄ±ÄŸÄ± golle Åžampiyonlar Ligi'nde en çok aÄŸlarÄ± sarsan BrezilyalÄ± futbolcu konumuna geldi.

NAPOLI 3 - KIZILYILDIZ 1

Grubun diÄŸer karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Ä°talya temsilcisi Napoli, konuk ettiÄŸi SÄ±rbistan ekibi KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z'Ä± 11. dakikada Marek Hamsik, 33. ve 52. dakikalarda Dries Mertens'in fileleri havalandÄ±rmasÄ±yla 3-1 maÄŸlup etti.

Bu sonuçlarÄ±n ardÄ±ndan C Grubu'nda Napoli 9 puanla lider, PSG 8 puanla ikinci, Liverpool 6 puanla üçüncü, KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z 4 puanla son sÄ±rada yer aldÄ±. Grupta üst tura çÄ±kan ve Avrupa Ligi vizesi alan takÄ±mlar, son maçlarÄ±n ardÄ±ndan belli olacak.

PORTO 3 - SCHALKE 04 1

D Grubu'nda ise lider Portekiz ekibi Porto, konuk ettiÄŸi Schalke 04'ü Eder Militao, Jesus Corona ve Moussa Marega'nÄ±n golleriyle 3-1 yendi. Almanya temsilcisinin tek golünü, penaltÄ±dan Nabil Bentaleb kaydetti.

Grupta 13 puanlÄ± Porto ve 8 puanlÄ± Schalke 04 son 16 turuna adlarÄ±nÄ± yazdÄ±rÄ±rken, 4 puanlÄ± Galatasaray ile 3 puanlÄ± Lokomotiv Moskova, son hafta maçlarÄ±nda alacaklarÄ± sonuca göre UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.

Moskovaâ€™da yenik dÃ¼ÅŸen Galatasaray umutlarÄ±nÄ± kaybetti

GRUPLARDAKÄ° PUAN DURUMLARI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Åžampiyonlar Ligi'nin beÅŸinci haftasÄ±nda oynanan maçlarda alÄ±nan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu ÅŸöyle:

A Grubu:

Atletico Madrid (Ä°spanya) - Monaco (Fransa): 2-0

Borussia Dortmund (Almanya) - Club Brugge (Belçika): 0-0

TakÄ±mlar O G B M A Y Av P

Atletico Madrid 5 4 0 1 9 6 3 12

Borussia Dortmund 5 3 1 1 8 2 6 10

Club Brugge 5 1 2 2 6 5 1 5

Monaco 5 0 1 4 2 12 -10 1

B Grubu:

Tottenham (Ä°ngiltere) - Inter (Ä°talya): 1-0

PSV (Hollanda) - Barcelona (Ä°spanya): 1-2

TakÄ±mlar O G B M A Y Av P

Barcelona 5 4 1 0 13 4 9 13

Inter 5 2 1 2 8 9 -1 7

Tottenham 5 2 1 2 5 6 -1 7

PSV 5 0 1 4 5 12 -7 1

C Grubu:

Napoli (Ä°talya) - KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z (SÄ±rbistan): 3-1

Paris Saint-Germain (Fransa) - Liverpool (Ä°ngiltere): 2-1

TakÄ±mlar O G B M A Y Av P

Napoli 5 2 3 0 7 4 3 9

PSG 5 2 2 1 13 8 5 8

Liverpool 5 2 0 3 8 7 1 6

KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z 5 1 1 3 4 13 -9 4

D Grubu:

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Galatasaray: 2-0

Porto (Portekiz) - Schalke 04 (Almanya): 3-1

TakÄ±mlar O G B M A Y Av P

Porto 5 4 1 0 12 4 8 13

Schalke 04 5 2 2 1 5 4 1 8

Galatasaray 5 1 1 3 3 5 -2 4

L. Moskova 5 1 0 4 4 11 -7 3

(AA)

www.evrensel.net