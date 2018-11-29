CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, G20 yolculuÄŸu Ã¶ncesinde aÃ§Ä±klamalarda bulundu

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, Arjantin yolculuÄŸu Ã¶ncesinde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Rusya-Ukrayna gerginliÄŸine deÄŸindi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, Buenos Aires’te gerçekleÅŸtirilecek G20 Liderler Zirvesi'ne katÄ±lmak üzere Arjantin’e gitti. ErdoÄŸan, hareket etmeden önce Atatürk HavalimanÄ±'nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. ErdoÄŸan, Arjantin'de ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'la Münbiç konusunu görüÅŸeceklerini bildirdi.

Rusya-Ukrayna gerginliÄŸine deÄŸinen ErdoÄŸan, "Bugün bizim SayÄ±n Putin'le yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z görüÅŸmenin ana ekseninde, malum ÅŸu anda aralarÄ±nda Ukrayna'yla devam eden süreç ve bu konuda neler yapÄ±labilir, burada bir ara buluculuk rolü üstlenenebilir miyiz? Bu konuyu her iki tarafla görüÅŸtük" ifadelerini kullandÄ±.

ERDOÄžAN-PUTÄ°N GÖRÜÅžMESÄ°

ErdoÄŸan sözlerine ÅŸöyle devam etti:

"Tabii bugün bizim SayÄ±n Putin ile yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z görüÅŸmenin ana ekseninde malum ÅŸu anda aralarÄ±nda Ukrayna ile devam eden süreç ve bu konuda neler yapÄ±labilir, burada da bir ara buluculuk rolü üstlenebilir miyiz, bu konuyu her iki tarafla görüÅŸtük. Gerek SayÄ±n Putin ile gerek SayÄ±n PoroÅŸenko ile yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z görüÅŸmeler neticesinde her ikisinin de bizden bazÄ± talepleri oldu ve bu talepleri de bizler SayÄ±n Putin ile Arjantin'de yapacaÄŸÄ±mÄ±z görüÅŸmede kendilerine aktaracaÄŸÄ±z. Yine aynÄ± ÅŸekilde Trump ile yapacaÄŸÄ±mÄ±z görüÅŸmede de bu konularÄ± ele alacaÄŸÄ±z."

Rusya Federasyonu BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile yaptÄ±klarÄ± görüÅŸmede Ä°dlib meselesinin de ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸöyle dedi:

"Ä°dlib'i konuÅŸtuk. Geçen hafta içerisinde Milli Savunma BakanÄ±mÄ±z ve MÄ°T BaÅŸkanÄ±mÄ±z, Moskova'daydÄ±lar. MuhataplarÄ±yla orada bu konularÄ± etraflÄ±ca ele alarak görüÅŸme imkanlarÄ± oldu. Orada da neler yapÄ±labilir, bunlar konuÅŸuldu. Ä°ÅŸin bir diÄŸer ayaÄŸÄ± da Münbiç meselesi. Bu konuyla ilgili de SayÄ±n Trump'la inÅŸallah Arjantin'de görüÅŸmemiz olacak. Orada etraflÄ±ca, telefonda bunlara ÅŸöyle etraflÄ±ca girme durumumuz olmadÄ±, dedik ki bunlarÄ± biz sizlerle Arjantin'de daha teferruatlÄ± görüÅŸmemizde fayda var dedik ve Arjantin'de SayÄ±n Trump'la da bu konularÄ± görüÅŸeceÄŸiz."

RUSYA'DAN S-400 HAVA SAVUNMA SÄ°STEMÄ° ALIMI

Bir gazetecinin "Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, S-400 satÄ±ÅŸÄ±yla ilgili bir açÄ±klama yaptÄ±, dolarla olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. AlÄ±m, satÄ±mÄ±nÄ±n ABD dolarÄ±na takÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi. Dolar ile olmadÄ±ysa ne ile oldu? Ruble veya Türk LirasÄ± ile mi oldu? NasÄ±l ortak bir karar alÄ±ndÄ±?" sorusu üzerine ErdoÄŸan, ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"Ä°nÅŸallah 2019'un sonuna doÄŸru bu teslimatlar yapÄ±lacak ve o gün itibarÄ±yla da bizim Hazine ve Maliye BakanlarÄ±mÄ±zÄ±n, Merkez BankalarÄ±mÄ±zÄ±n müÅŸterek çalÄ±ÅŸmasÄ±yla baÅŸtan beri yerli milli parayla alÄ±ÅŸveriÅŸ yapma tezimiz böylece hayata geçmiÅŸ olacaktÄ±r."

ErdoÄŸan ve TrumpÂ telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Rusya, UkraynalÄ± 15 askeri tutukladÄ±

ErdoÄŸan, Türkiye'nin bu faaliyetlere aktif olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, görüÅŸlerinin G20 ortaklarÄ±yla paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"G20 toplantÄ±larÄ±nda oldukça geniÅŸ bir gündemle küresel ekonominin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± sÄ±namalarÄ± ele alacaÄŸÄ±z. Küresel ekonomik görünümü deÄŸerlendirerek, dünya ekonomisindeki temel risklerin bertaraf edilmesine iliÅŸkin atacaÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlarÄ± tespit edeceÄŸiz."

"Ticaret konusu, son dönemde özellikle bazÄ± ülkelerin tek taraflÄ± korumacÄ±lÄ±k yanlÄ±sÄ± eylemleri sebebiyle ciddi tartÄ±ÅŸmalara yol açÄ±yor. Serbest ve adil uluslararasÄ± ticaret, küresel ekonomik büyümenin ana itici unsurlarÄ±ndan biridir. Türkiye olarak baÅŸÄ±ndan beri korumacÄ±lÄ±kla mücadele edilmesi, ticaretin serbestleÅŸtirilmesi gerektiÄŸine vurgu yaptÄ±k. Zirvede de serbest ticaret vurgumuzu güçlü bir ÅŸekilde yineleyeceÄŸiz."

PARAGUAY VE VENEZUELA ZÄ°YARETÄ°

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, zirvenin ardÄ±ndan Paraguay ve Venezuela'ya resmi ziyaretlerde bulunacaklarÄ±nÄ± ifade etti.

Latin Amerika ve Karayipler'e açÄ±lÄ±m politikalarÄ± çerçevesinde, son olarak 19 KasÄ±m 2018'de Paraguay'Ä±n baÅŸkenti Asuncion'da açtÄ±klarÄ± büyükelçilikle birlikte bölgedeki büyükelçilik sayÄ±sÄ±nÄ± 16'ya çÄ±kardÄ±klarÄ±na dikkati çeken ErdoÄŸan, "Paraguay'a yapacaÄŸÄ±mÄ±z ziyaret, Türkiye'den bu ülkeye CumhurbaÅŸkanÄ± seviyesindeki ilk ziyaret olma özelliÄŸini taÅŸÄ±yor. Paraguay ile büyükelçiliÄŸimizin açÄ±lmasÄ±ndan da yararlanarak, siyasi alandaki iyi iliÅŸkilerimizi, diÄŸer alanlara taÅŸÄ±mayÄ±, geniÅŸletmeyi, ekonomik ve ticari alanlardaki iÅŸ birliÄŸimizi daha ileri bir düzeye çÄ±karmayÄ± hedefliyoruz" dedi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 KasÄ±m 2018 01:20

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