KulÃ¼pler BirliÄŸinden hakem GÃ¶Ã§ek ve Ã–zkahya'ya destek aÃ§Ä±klamasÄ±

KulÃ¼pler BirliÄŸi, MHK'nin iki hakemle ilgili kararÄ±na dair aÃ§Ä±klama yayÄ±nladÄ±. Galatasaray BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz ise aÃ§Ä±klamaya tepki gÃ¶sterdi.

Merkez Hakem Kurulunun (MHK), Galatasaray-Konyaspor maçÄ±nda son dakikada verdiÄŸi penaltÄ± nedeniyle orta hakem Hüseyin Göçek ve VAR hakemi Halis Özkahya hakkÄ±nda verdiÄŸi karara iliÅŸkin tartÄ±ÅŸma sürüyor. Kulüpler BirliÄŸi, 17 kulübün ortak kararÄ±yla Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için verilen kararÄ±nÄ±n geri çekilmesini talep etti. MHK, Göçek ve Özkahya hakkÄ±nda ikinci bir deÄŸerlendirmeye kadar müsabaka ve VAR hakemliÄŸine çÄ±karmama kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Galatasaray BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz ise Kulüpler BirliÄŸinin açÄ±klamasÄ±na tepki gösterdi.

Galatasaray dÄ±ÅŸÄ±ndaki Kulüpler BirliÄŸi üyesi 17 kulüp, Merkez Hakem Komitesinin Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için verdiÄŸi karara karÅŸÄ± açÄ±klama yayÄ±nladÄ±. Hakemlere destek içeren açÄ±klamada kararÄ±n geri çekilmesi, aksi halde "Türk futbolunun adil yönetilmesi için hep birlikte ortak bir adÄ±m atÄ±lacaÄŸÄ±" mesajÄ± verildi.

KULÜPLER BÄ°RLÄ°ÄžÄ°NÄ°N AÇIKLAMASI

Kulüpler BirliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸöyle denildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi tarafÄ±ndan dün sabah saatlerinde yapÄ±lan basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda, Galatasaray-Konyaspor müsabakasÄ± orta hakemi Hüseyin Göcek ve VAR Hakemi Halis Özkahya’nÄ±n performanslarÄ±nÄ±n yetersiz olduÄŸu gerekçesiyle ikinci bir deÄŸerlendirmeye kadar "müsabaka hakemliÄŸi ve VAR görevlerine verilmemelerinin uygun bulunduÄŸu" bildirilmiÅŸtir.

Ligimizde her daim hakem hatalarÄ± olmuÅŸtur ve olacaktÄ±r. Çünkü insanÄ±n var olduÄŸu her yerde hata da iÅŸin bir parçasÄ±dÄ±r. DünyanÄ±n birçok liginde de hakemlerin performansÄ±na baÄŸlÄ± uygulamalar mevcuttur. KiÅŸisel yetersizlik gibi çok olaÄŸan ve beÅŸeri gerekçelerle alÄ±nmÄ±ÅŸ gözüken bu karar, ilk anda ilgili Kurulun görev ve yetki sÄ±nÄ±rlarÄ±nda olaÄŸan bir uygulama zannedilebilir. Ancak özellikle Anadolu kulüplerine karÅŸÄ± yapÄ±lan çok daha fahiÅŸ hakem hatalarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu defakine benzer refleks göstermediÄŸi ve benzeri kararlar almadÄ±ÄŸÄ± herkesin malumudur.

Öte yandan bu tasarrufun zamanlamasÄ± ve uygulama biçimi de dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, yetki kapsamÄ±nda masum bir karar olduÄŸuna inanmak ve bunu savunmak, bu ÅŸartlarda mümkün deÄŸildir. Zira ilgili müsabakadan bir gün sonra istifasÄ±nÄ± açÄ±klayan TFF BaÅŸkanvekili ve Milli TakÄ±mlar Sorumlusu Sn. Ali Dürüst’ün, müteakip 48 saat içinde bilinmeyen nedenlerle ‘Galatasaray’a daha iyi hizmet edebilmek için’ açÄ±klamasÄ±yla bu kararÄ±ndan vazgeçmesi ve daha bu geri dönüÅŸün üzerinden 24 saat bile geçmemiÅŸken MHK’nÄ±n almÄ±ÅŸ olduÄŸu karar, sadece rastlantÄ± ile izah edilemeyecek bir durum olmakla birlikte, kamuoyunda “birilerine belirli taahhütler verildiÄŸi” algÄ±sÄ± yaratmÄ±ÅŸtÄ±r.

Kamuoyunda oluÅŸan bu algÄ± Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Komitesi ile birlikte maalesef Türk futboluna da çok büyük zarar vermektedir.

Türkiye Futbol Federasyonu’nda görev alan hiçbir yönetici daha önce yöneticisi olduÄŸu kulübün haklarÄ±nÄ± savunmak için Federasyon yönetiminde olamaz. Bu durum her takÄ±ma eÅŸit mesafede ve adilce yönetilmesi gereken Türk futbolu için asla kabul edilemez.

Daha önce örneÄŸi ve uygulamasÄ± olmayan bu olaylar zinciri karÅŸÄ±sÄ±nda TFF ve özellikle MHK’nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z hareket ettiÄŸine inanmak ya da bu baskÄ± altÄ±nda bÄ±rakÄ±lan deÄŸerli hakemlerimizin, özellikle söz konusu takÄ±mÄ±n müsabakalarÄ±nda bundan sonra baÄŸÄ±msÄ±z kararlar verebileceÄŸine, adaleti istikrarlÄ± bir ÅŸekilde saÄŸlayabileceklerine inanmak mümkün deÄŸildir. YÄ±llarca, belli takÄ±mlarÄ±n maçlarÄ±na verilemeyen hakemler konusu gündemdeyken son yapÄ±lan uygulama sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± daha ileri boyutlara taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±r.

Güven ve itimat duygusunun her türlü iliÅŸkinin temelinde yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± önemle hatÄ±rlatarak, Türk futbolunda güven, hakkaniyet ve adil rekabeti tesis etmede bir numaralÄ± sorumlu olan Türkiye Futbol Federasyonu’nun sergilediÄŸi bu tutum ile güven müessesesine çok ciddi zarar verdiÄŸini üzülerek görüyoruz.

Son olarak belirtmeliyiz ki; bir camianÄ±n adalet deÄŸil ayrÄ±calÄ±k talep etmesi Türk futbolunun hak ettiÄŸi adil yönetim ve eÅŸit ÅŸartlarda mücadele etme fÄ±rsatÄ± karÅŸÄ±sÄ±ndaki en büyük tehlikedir. Türk futbol ailesi olarak; bu gibi ayrÄ±calÄ±k taleplerinde bulunanÄ±n da, buna müsaade edenin de karÅŸÄ±sÄ±nda durulmalÄ± ve tüm platformlarda gerekli ÅŸekilde mücadele edilmelidir.

Kulüpler BirliÄŸi VakfÄ± olarak Süper Lig’deki 17 takÄ±mÄ±n görüÅŸ birliÄŸiyle hakemlerle ilgili alÄ±nan ve tek bir kulübün gövde gösterisi anlamÄ±na gelecek taraflÄ± bu kararlardan derhal geri adÄ±m atÄ±lmasÄ±nÄ± beklediÄŸimizi ve geri adÄ±m atÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± takdirde de Süper Lig Kulüpleri olaÄŸan üstü toplanÄ±p Türk futbolunun adil yönetilmesi için hep birlikte ortak bir adÄ±m atacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± belirtiriz.

SaygÄ±larÄ±mÄ±zla."

MUSTAFA CENGÄ°Z: FÄ°KÄ°R ANADOLU KULÜPLERÄ°NÄ°N

Galatasaray BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz, sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n Lokomotiv Moskova ile oynayacaÄŸÄ± UEFA Åžampiyonlar Ligi D Grubu beÅŸinci hafta müsabakasÄ± öncesi basÄ±n mensuplarÄ±na açÄ±klamalarda bulundu. Cengiz, Kulüpler BirliÄŸinde Galatasaray haricinde yer alan 17 takÄ±mÄ±n Merkez Hakem Kurulunun (MHK) Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararÄ± ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamaya iliÅŸkin konuÅŸtu.

Kulüpler BirliÄŸi'nin kararÄ±nÄ± internetten öÄŸrendiklerini belirten Mustafa Cengiz, "Böyle bir ÅŸeye ihtimal vermedik, dedikodu sandÄ±k. Biz ülkemizi temsil ediyoruz, bazÄ±larÄ±na göre etmiyoruz. Galatasaray ve diÄŸer takÄ±mlara Avrupa'da baÅŸarÄ±lar diliyoruz. Ülkeyi temsil yolunda böyle bir olay bizi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Bildiriyi gördük ve okuduÄŸumuzda içeriÄŸiyle uyuÅŸmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gördük. Bildiri TFF'ye yönelik bir bildiri ve özünde bizim de karÅŸÄ± olduÄŸumuz noktalar. Biz, VAR uygulamasÄ±na karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±k. Biz VAR uygulamasÄ±nda hakemlerin IFAB'in 2'nci maddesine göre gitmesini istedik, bu diÄŸer takÄ±mlarÄ±n da lehine. VAR ile hakemler arasÄ±ndaki görüÅŸmelerin açÄ±klanmasÄ±nÄ± istedik" dedi.

'KULÜPLER BÄ°RLÄ°ÄžÄ° BAÅžKANINI ARADIM VE KENDÄ°SÄ°NÄ°N HABERÄ° OLMADIÄžINI SÖYLEDÄ°'

Kulüpler BirliÄŸi VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Fikret Orman'Ä± aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Cengiz, ÅŸöyle konuÅŸtu: "Kulüpler BirliÄŸi baÅŸkanÄ±nÄ± aradÄ±m ve kendisinin haberi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°ki vekili aradÄ±m, kendilerinin haberi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Anadolu takÄ±mlarÄ±nÄ±n böyle bir fikri olduÄŸunu söyledi. 'Biz niye aranmadÄ±k?' dedim, 'BaÅŸkanÄ±m sizi arayacaklardÄ±' dedi. Neden bizi aramadÄ±nÄ±z? Biz de imza atardÄ±k, içindeki birçok ifadeye katÄ±lÄ±yoruz. Ä°stifasÄ±nÄ± geri alan Ali Dürüst'ün kararlarÄ±yla bir ilgimiz olmadÄ±ÄŸÄ± gibi, onaylamÄ±yoruz da. Bir gün kala maçÄ±n Kayseri'ye alÄ±nmasÄ±na isyan etmeyen Kulüpler BirliÄŸi, nedense bazÄ± hakemlerin dinlendirilmesine karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor."

'BÄ°RTAKIM GÜÇLER HAREKETE GEÇTÄ°'

Mustafa Cengiz son olarak "BazÄ± hakemlerimiz 2015-2016 yÄ±lÄ±ndan beri bazÄ± takÄ±mlarÄ±n maçlarÄ±na verilmiyor. Ä°lk defa Galatasaray bazÄ± hakemlerin verilmemesini talep ettiÄŸinde, birtakÄ±m güçler harekete geçti. Çok ÅŸaÅŸkÄ±nÄ±m" ifadelerine yer verdi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 KasÄ±m 2018 23:15

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